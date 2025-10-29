專業牽起真愛：醫師談婚友社之道。（圖：吳嘉興醫師提供）

身為一位老字號診所的執業醫師院長，我常對病人笑說：「我替人治身體的病，但我也能治孤單的病。」在這些年婚友社與無數單身男女的溝通交流中，我深刻體會到，現代人雖然生活便利、社交管道多，但真正能找到適合終身相伴的對象，卻比以往更難。而這正好是婚友社存在的意義，其實忙碌也能遇見對的人。

許多人對婚友社仍停留在「媒妁之言傳統配對」的印象，事實上，專業婚友服務早已進化。現代婚友社強調事前審核會員身分、排約過程的隱私保護以及婚姻戀愛的心理諮商，讓交友變得更安全、也更有方向。這比在網路上漫無目的地聊天、試探，省下了大量時間和心力，專業婚友社的力量，就是讓愛有方向。

然而，想透過媒介找到理想伴侶，第一步首先要挑對婚友社。坊間業者良莠不齊，我常提醒有意加入會員的朋友，挑選婚友社時要留意幾個重點。首先是「真實性」──婚友社是否要求提供身分證明、學歷與工作證明等？這是最基本的信任保障。其次是「透明度」──費用結構、排約次數、退費機制是否公開清楚？若一開始就含糊其辭，往後爭議不斷。再來是「專業度」──是否有專職紅娘或顧問團隊，能依會員個性與需求給予建議？這些實為提升配對成功率的關鍵，幸福，不該只靠緣分。

成功專業人士不應孤單，幸福也該有安排，等待愛情不如創造愛情，若你願意給自己一次機會，不妨選擇一家值得信賴、願意用心陪伴的婚友社。當愛情變成一場有準備的旅程，幸福其實比你想像的更近。