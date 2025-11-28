專業研究生進駐校園 純德小學、淡江大學攜手支持兒少心理輔導

純德小學與淡江大學教育心理與諮商研究所，宣布啟動跨級心理輔導合作。（純德小學提供）

面對學童心理壓力不斷上升的現況，純德小學與淡江大學教育心理與諮商研究所宣布啟動跨級心理輔導合作，透過「大學專業 × 國小現場」的深度聯手，以更科學、更貼近孩子需求的方式，打造全台少見的校園心理健康支持模式。此合作不僅強調「讓孩子聲音被聽見、情緒被看見」，更希望引發社會對兒少心理議題的長期關注。

淡江高中附設純德小學校長周國生表示，近年來，學生在情緒管理、人際互動、家庭壓力等方面的需求快速升高，但過去校園多以有限的輔導人力因應，使得許多孩子的困擾常被延遲處理。「純德小學關注的不僅是學業表現，更重視孩子的身心靈全人發展。」此次合作即是了解這項迫切的需求，專業研究生在教授與督導團隊架構下進入校園，除了是全台教育現場少見的合作模式外，更重要的是要讓孩子能以系統化方式接受情緒與心理支持服務。

廣告 廣告

本次合作最大特色，是由教育心理研究生定期進駐，提供一對一情緒支持、小團體心理活動、社交技巧訓練、教師與家長諮詢等服務，除了讓孩子敢說、能說、有地方說外，藉由研究生哥哥、姐姐的協助以及教授全程督導，建立一套可複製、可持續的校園心理健康模式，不僅讓孩子有更多安全感，也以故事、遊戲與策略引導方式協助孩子認識情緒、表達情緒，讓心理健康在校園內真正被看見。淡江大學教育心理與諮商研究所張貴傑所長則指出：「期盼透過進入教育第一線現場，透過晤談與分享，讓孩子提早學會自我察覺、自我接納、自我調節，讓孩子在成長中建立穩固的心理素質。」

除了學生以外，純德小學與淡江大學也特別強調教師心理健康的重要性。隨著教育現場壓力增加，本土教師與外籍教師都經常面臨班級經營、人際溝通、文化差異以及情緒負荷等挑戰。此次合作亦將提供教師情緒支持諮詢、壓力管理建議與跨文化溝通協助，使教學者能在更健康的狀態中陪伴孩子，也打造更穩定、更友善的校園環境。

純德小學與淡江大學期盼此計畫成為示範案例，讓心理健康教育能更完整覆蓋學生、家庭與教師，建構真正的全校心理支持系統，深深獲得家長的肯定。家長會官政穎副會長分享：「根據衛福部數據顯示，目前全台12到17歲青少年，有高達54％出現情緒或心理困擾。」因此對學校在品德教育與學生輔導上的積極作為深感肯定，也讓家長更為放心。

淡江高中附設純德小學主任蕭穎熙提到，此合作不僅是教育協作，更是向孩子與教師伸出的溫柔之手。純德小學、淡江大學正共同打造一個讓每位孩子、每位老師都能被理解、被接住的心理健康新未來。

更多鏡週刊報導

香港大火／宏福苑大樓遭世紀惡火焚毀 台灣公安學點出火勢延燒關鍵

雙11後又逢「黑五」購物週 好市多改8點開門掀搶購潮

外送專法恐衝擊產業 協會示警：全年恐蒸發460億、5萬外送員受影響