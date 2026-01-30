專業結合廉能治理 新北主計處落實公職人員財產申報審查

新北市政府主計處115年第1次廉政會報暨機關安全維護會報

新北市政府主計處為落實「陽光廉明，行止有方」的透明治理精神，於29日上午 10 時召開 115 年度第 1 次廉政會報暨機關安全維護會報。會中由政風室針對近期修正之廉政重要法規及「吹哨者」研究報告進行專題介紹，旨在強化機關同仁對廉政理念的認知，並現場公開辦理 114 年度公職人員財產申報實質審查抽籤，同步執行市府訂定之廉政抽查作業。

新北市政府主計處115年第1次廉政會報暨機關安全維護會報-吳建國處長致詞

主計處表示，陽光法案是廉能治理的重要核心，財產申報義務人均應誠實申報，相關人員在休假期間若有出國觀光規劃，亦應恪守各項作業規定，以形塑「陽光新北」的組織文化。本次抽籤及查核過程皆秉持公平、公正、公開之原則進行，吳處長指出「財產申報 毫釐必錄 舉賢避親 知所進退 出境必詳 行止有方」，對於數字概念精確且嫻熟於透過統計專業掌握重要趨勢的主計處同仁而言，早已融入日常慣行的工作理念之中。

廣告 廣告

新北市政府主計處115年第1次廉政會報暨機關安全維護會報-政風室報告

由於時近農曆春節，主計處除期許同仁在業務上持續精進、續創佳績外，更強調將透過制度化的查核與法規推廣，持續彰顯端正政風、透明治理及落實陽光法案的決心。相關資訊已由政風室馬仲明主任提供備查，確保各項行政透明措施均能如實推動。

05-新北市政府主計處115年第1次廉政會報暨機關安全維護會報-廉政抽查作業結果

撰文／新北市政府主計處、TCnews新聞重心；攝影／新北市政府主計處