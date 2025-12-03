專業與團隊能量發光 新北警榮獲多項國家警光獎

《圖說》新北警榮獲114年國家警光獎人員合影。〈警察局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】內政部警政署昨（2）日舉行「114年國家警光獎」頒獎典禮，新北市政府警察局今年在團體與個人組皆斬獲佳績，多項表現受到中央肯定，充分展現在治安、交通管理與預防犯罪領域的深厚實力與持續精進的執行力。

局長方仰寧表示，這些榮耀，屬於每一位堅守崗位的警察同仁，獲獎成績是所有同仁日復一日努力的結晶。新北幅員廣大、人口密集，同仁在面對繁重勤務與多元治安挑戰時，依然以高度熱誠與專業守護城市安全，這些獎項是對所有新北警最真實、也最實至名歸的肯定」。

他強調，新北警將持續推進科技警政、精準打詐、交通安全維護等核心工作，強化跨部門合作與社區連結，落實「城市安全、警緊守護」的使命，讓市民每天都能切身感受到安全與安心，成為新北城市韌性與發展的堅實後盾。

方仰寧指出，今年新北警在團體組獲獎的三個面向，皆為與市民生活安全最息息相關之核心工作，成績斐然：

一、偵查犯罪類（刑事警察大隊）第一名

善用科技偵查工具並強化跨域合作機制，成功偵破多起重大刑案，以縝密偵查與高效率執行，展現堅定打擊犯罪的決心與能力。

《圖說》林新晃副局長〈左〉及張錦成副局長代表受獎（團體組）

二、預防犯罪類（刑事警察大隊）第二名

深耕社區、強化識詐防詐宣導，塑造民眾高度警覺力，有效降低犯罪風險。

三、改善交通類（交通警察大隊）第二名

透過科技執法與事故熱點管理，落實精準攔查並提升行車環境整體安全。

此外，重大偵查成果受肯定，市民安全看得見面對詐欺、槍砲與暴力犯罪等治安核心議題，新北警始終保持最佳戰力，從案件研析、線索追查到跨團隊合作，步步精準。其辦案深度與速度皆獲評審高度評價，展現出守護市民安全的強大決心

方仰寧表示，四名優秀同仁獲個人獎項，肯定勤業與專業表現，事績卓著，堪為全國警察楷模：

《圖說》打擊詐欺類／優等–刑事警察大隊偵查佐葉凱原。〈警察局提供〉

一、刑事警察大隊偵查佐葉凱原

偵破 3 件重大詐欺案，查獲 50 名詐欺集團成員，以縝密偵查手法守住市民財產安全。

《圖說》反黑肅槍類／優等–三重分局偵查隊偵查員劉昱宏。〈警察局提供〉

二、三重分局偵查隊偵查員劉昱宏

緝破槍砲案 5 件、查扣 8 枝槍枝，並偵破製造槍砲彈藥案件，有效壓制黑槍危害。

《圖說》綜合評量類／優等–刑事鑑識中心股長陳福振。〈警察局提供〉

三、刑事鑑識中心股長陳福振

多次參與重大案件現場勘查，採獲關鍵證物並協助研判方向，顯著提升案件偵破效率。

《圖說》綜合評量類／優等–訓練科警員吳雅筑。〈警察局提供〉

四、訓練科警員吳雅筑

首創警察機關與醫療院所合作「警察身心健檢方案」，並獲警政署113年「全國警察教育訓練楷模」，大幅提升同仁福祉與專業發展。