專業菜販被問倒 年輕人不愛逛傳統市場 婆媽全跳出來

傳統市場主打新鮮、便宜又有人情味，是不少婆媽買菜的首選，不過新莊公有市場菜販廖炯程透露，最近在一個聚會上被問到，若冷鏈技術持續進步、財團壓價到比市場便宜，加上年輕人「社恐」的情況越來越嚴重，未來傳統市場是否還有優勢，讓他一時之間想不出答案，引起討論。

廖炯程昨（22）日在臉書表示，過去被問到連鎖超市有冷氣，為何要選擇到傳統市場買菜時，他都會第一時間回答產地直送的新鮮，便宜又大碗的價格，送蔥、送蒜的人情味，都是傳統市場的優勢，但上周參加一個聚會，產官學的人通通到齊，他卻被一個問題給問倒。

有與會者指出，年輕人「社恐」的情形越來越明顯，買東西根本不想跟老闆尬聊，只想拿了就走，如果未來超市的冷鏈技術進步到，可以讓蔬菜比傳統市場的還要新鮮，財團又把價格壓到比市場更便宜，那傳統市場到底還剩下什麼優勢，讓廖炯程瞬間當機。

廖炯程認為，雖然他當時被問倒，但如果新鮮會被保鮮取代，交流會被自動結帳取代，那傳統市場理論上早就被淘汰了，不過仍有不少民眾願意放棄有冷氣的超市，傳統市場依然人聲鼎沸，讓他好奇詢問粉絲為何選擇到傳統市場購物，「我知道，這裡一定還有一種核心價值，是冷冰冰的條碼機刷不出來的」。

不少婆媽則留言說「超市都是定量販賣，傳統市場可以個人化秤重，比較方便」、「市場老闆都是行家，不知道要煮什麼的時候，都會推薦當季食材跟煮法，超方便好嗎」、「市場老闆會叫我美女跟妹妹，我只能說大贏」、「保鮮只是延長衰老，跟真正的新鮮還是有差」、「市場的菜比較多變化，超市很多都是固定的商品，逛起來比較無聊」。

