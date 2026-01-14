專業藥師參與「在宅急症照護試辦計畫」 讓安心走進家門





台灣邁入超高齡化社會，行動不便長者與長照機構住民的急症醫療需求日益增加。健保署自2024年7月起推動「在宅急症照護試辦計畫」，由跨專業醫療團隊走入病人家中，提供可替代住院的急症治療服務，不僅降低住院相關感染風險，也讓病人在熟悉的環境中安心接受醫療照護。

藥劑部陳嘉銘藥師(左)、藥劑部鄭靜蘭主任(右)

成大醫院在宅急症照護團隊的陳嘉銘藥師指出，許多高齡長者一旦住院，常因作息與環境改變，增加譫妄與感染的風險。在宅急症照護的目標，就是讓病人不用住院，也能接受與住院同等品質的治療。

在宅急症照護團隊由醫師、護理師及藥師共同組成，主要收案診斷包括肺炎、泌尿道感染及軟組織感染。病人經醫師與護理師評估生命徵象穩定、符合收案條件後，即可在家中接受完整照護。照護期間，團隊會提供遠距醫療監測設備，由家屬或照顧者定時量測體溫、心率、血壓、血氧飽和度與呼吸頻率，並即時回傳系統；一旦數值出現異常，醫療團隊可即時介入處理，確保居家照護具備完整的醫療監測與安全後盾。

在宅急症照護用藥方面，藥師扮演不可或缺的關鍵角色。每位新收案病人於首次訪視前，皆由醫師擬定抗生素治療策略，藥師則隨同出訪，攜帶抗生素、常用藥品及必要的急救藥物，確保病人於診察後可立即開始治療。藥師不只是把藥帶到病人家裡，會同時評估肝腎功能、調整劑量、確認滴注流速，並留意可能出現的藥物不良反應，確保居家用藥的安全。

藥師實際走入病人家中，更能貼近照護現場和病家需求。陳嘉銘藥師分享，曾遇到家屬因病人同時使用多種慢性病藥物與眼用製劑，擔心給錯藥而詳細記錄每個用藥時間，幾乎一整天都在看時鐘。經藥師評估後，整合可同時服用的藥品，並提供正確的眼用藥物給藥間隔衛教，讓家屬能於每餐集中給藥，大幅減輕照顧負擔。

對於吞嚥困難的病人，用藥安全更是一大挑戰。陳嘉銘藥師提醒，有些藥品若不當磨碎，不僅影響藥效，甚至可能對照顧者造成暴露風險。藥師的工作，就是在第一時間把這些風險攔下來，教會家屬安全、正確的給藥方式。

針對需長時間靜脈注射抗生素的病人，成大醫院團隊也導入24小時攜帶式輸液系統。藥師參與藥品安定性評估與輸液調配，使醫師在治療選擇上更具彈性，也讓病人能自在地在家中完成治療。

陳嘉銘藥師強調，在宅急症照護讓我最深刻的感受是，藥師真正成為病人照護旅程的一部分，我們不只是藥品的提供者，而是陪伴病人與家屬一起完成居家治療的重要夥伴。

