專業護理照護新紀元 益佳安成立：以法律級隱私保護與委任制責任，打造高品質、高價值

在台灣醫療照護產業邁向創新階段的此刻，由一位兼具法律專業背景、並親身經歷纖維肌痛症之苦的創辦人所推動的「益佳安」，正式向大眾宣告成立。跳脫傳統醫療院所或照護機構的框架，益佳安以「一佳、二高、三安」為核心理念，首創將「法律級隱私保障」與「醫護人員善良管理人委任制」相結合的專業護理服務，致力為重視隱私、追求卓越品質的高階客群，提供最深層的安心與頂級個人化健康管理方案。

從病痛到創見：一場以人為本的照護革命

益佳安的起心動念，源自創辦人自身的漫長就醫歷程。在確診纖維肌痛症之前，她遍訪各科卻難以釐清病因，深陷無助與困惑；醫療過程中專業術語造成的隔閡，更讓她體會到患者真實心聲常被淹沒。因此，她決心打造一個能真正「對症下科」、並以清晰白話溝通消除資訊落差的照護品牌。益佳安不僅提供專業醫療諮詢，更重視由特約護理師進行一對一的情緒支持與衛教指導，讓每位客戶的生理與心理，都能獲得全面而細膩的關懷。

核心服務：超越傳統的全方位健康生態系

益佳安以三大主軸，建構出完整且貼近需求的服务體系：

一、護理專業照護

提供一對一私人顧問式照顧，護理師除了臨床專業，更擅長以貼近生活的語言與客戶溝通，確保每項照護計劃皆能順利執行、完全理解。

二、 醫事家事法務管理顧問

此為益佳安獨具特色之服務。憑藉創辦人的法律專業，協助客戶處理家事法務（如繼承、遺囑規劃）、職災權益爭取等相關事宜，並針對特定服務提供專屬優惠。

三、醫療器材租賃批發零售

除了銷售，未來更規劃醫療器材租賃服務，降低客戶短期使用中高階醫療設備的門檻，提升使用彈性與可及性。

最大亮點：法律思維導入的「委任關係」與極致隱私保護

有別於市場上常見的仲介模式，益佳安首創「委任關係」照護契約。創辦人強調：「我們是『委任』，而非『仲介』。這代表從案件評估、執行到後續處理，所有善良管理人之責任皆由益佳安承擔，絕不將問題推諉給第三方。」此模式確保服務品質一致、問題處理即時，給予客戶最直接而可靠的保障。

此外，根植於法律背景的隱私保護意識，成為益佳安的堅實後盾。公司內部實施嚴格匿名化制度，護理師僅以姓氏或代號稱呼，嚴禁任何形式的拍照與個資外流。這項措施全面守護客戶與護理師的隱密性，讓服務在完全安心的環境中進行。

益佳安初期以西部六大直轄市加新竹市（6+1）為主要服務範圍，提供特約護理師到府服務。若客戶位於此區域外，亦可透過支付車馬費方式申請，實踐「全台皆可服務」的承諾。目標客群鎖定極度注重隱私、追求高品質自費醫療照護的消費者，並特別為女性客戶設計「專屬女性服務」與「陪同門診」，強調「女性安全安心就醫」的專屬體驗。

核心理念：一佳、二高、三安

益佳安的企業靈魂，凝練於以下理念：

一佳：守護客戶的最佳健康利益。 二高：客戶在意最佳健康利益，益佳安才有高價值；高品質的服務，才能助您守護最佳健康利益。三安：讓護理師與客戶彼此「安心」、「安全」，最終實現家庭「安家」的願景。

未來展望：導入「共同理念照服員」頂級管家服務

展望未來，益佳安正規劃引入「共同理念照服員（看護）」高階服務，靈感源自頂級酒店的管理哲學。此服務將針對術後恢復、病情轉換期（如加護病房轉普通病房）及中高階客群，提供如私人健康管家般的全方位照護，進一步深化個人化服務內涵。

