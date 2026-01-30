專業領軍 竹市府公布交通處、養護工程處新任首長

新任養護工程處李吳喜處長。 2.交通處/林正光處長





新竹市政府今(30)日公布交通處及養護工程處新任首長人事案，交通處處長由具備交通與城市治理實務經驗的林正光參議調任；養護工程處處長一職，則由擁有工程與地政雙專業背景的市議會議事組主任李吳喜陞任。市長高虹安表示，此次人事規劃著眼於「穩健接棒、專業導向」，透過適才適所的人事安排，持續強化市府團隊整體治理量能，全面提升市政效能。

市府表示，新任交通處處長林正光，畢業於國立臺灣海洋大學航運管理學系及中華大學運輸科技與物流管理學系碩士，具備完整交通專業訓練。林處長曾任市府交通處科長、城市行銷處處長及參議，並參與YouBike、公共運輸、轉運站、自行車道、17公里海岸線及新竹公園再生等多項重大建設計畫，對新竹交通環境與運輸政策推動實務相當熟稔。

新任交通處林正光處長。

市府指出，新任養護工程處處長李吳喜，具備土木工程、都市計畫及事業經營管理等完整學歷背景，歷任新竹市議會議事組主任、市府東區及北區區長，以及地政處副處長，行政歷練橫跨基層、府會與專業機關，並曾榮獲內政部地政貢獻獎及模範公務人員肯定。李吳處長兼具工程專業、地政法規素養與跨單位協調能力，未來將有效提升道路、公共設施及公共空間養護品質，確保工程推動更為順暢。



