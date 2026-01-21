專機出狀況換機 川普晚抵達沃斯、就格陵蘭議題交鋒歐洲

美國總統川普(Donald Trump)今天(21日)稍晚將抵達瑞士達沃斯(Davos)，準備與歐洲領袖正面交鋒；他試圖掌控丹麥自治領土格陵蘭的行動，正威脅撕裂跨大西洋聯盟。

法新社報導，川普此行因總統專機起飛後不久出現「輕微電力問題」被迫折返、改搭另一架飛機而延誤。在出發前往達沃斯出席世界經濟論壇(World Economic Forum)的前一天，川普仍針對格陵蘭未來的議題，大肆嘲諷歐洲各國。

然而，齊聚瑞士滑雪勝地達沃斯的各國領袖對川普的強硬立場展現團結。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)誓言反對「霸凌者」。加拿大總理卡尼(Mark Carney)則警告，美國主導的全球秩序正走向「斷裂，而非轉型」。

歐洲的一致立場引來川普財政首長的反擊。美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在川普抵達前於達沃斯告訴歐洲領袖：「深呼吸一下。」

貝森特對記者說：「不要出現我們看到的那種反射式憤怒與苦澀。」他並補充：「為什麼不坐下來，等川普總統到了，聽聽他的論點？」

川普原定於當地時間下午2時30分(格林威治時間13時30分，台灣時間晚間9時30分)抵達，在這場全球政經菁英聚集的年度聚會發表演說。但貝森特表示，川普因換機將晚3小時抵達。

川普稍早表示，他將在達沃斯就格陵蘭議題舉行多場會談；他對掌控這座廣闊島嶼的企圖，已引發華府與歐洲數十年來最嚴重的裂痕。

當被問及，他會為了從丹麥這個北約(NATO)盟友手中取得格陵蘭，不惜做到什麼程度時，川普回應：「你們會知道的。」他離開白宮時也坦言，對達沃斯之行將如何發展「毫無頭緒」。

白宮表示，川普在達沃斯的演說將聚焦美國經濟；儘管川普承諾迎來「黃金年代」，美國選民仍對生活成本高漲感到不滿，共和黨在今年11月關鍵的期中選舉中，可能面臨嚴峻考驗。

但在川普的第二個總統任期屆滿一年之際，這位美國總統在全球舞台上大力展現他的權力，意味著格陵蘭勢必成為他演說的重要背景。

格陵蘭總理20日表示，這個人口僅5萬7,000人的社會，必須為面臨軍事力量威脅的可能性做好準備。(編輯：陳士廉)