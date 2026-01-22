專櫃美妝為何走進康是美？一個「購買動機」曝兩大通路客群差很大

〔記者邱巧貞／台北報導〕在美妝產業中，通路不只是銷售場域，更深刻反映消費者心態。近年來，醫學美容與問題肌需求快速成長，也促使部分高端品牌重新思考「專櫃」之外的可能性，美商雅詩蘭黛集團旗下品牌倩碧，在台灣進駐藥妝通路康是美正是其中的案例。

成立於1968年的倩碧，是全球第一個由皮膚科醫師研發、強調過敏測試與無香精配方的護膚品牌，長期以「醫學背景」與「安全性」奠定其在百貨專櫃中的專業形象。倩碧在2024年底宣布正式進駐全台120家康是美門市，成為康是美醫美專區首個引進的專櫃醫學品牌，2026年1月倩碧更進一步將彩妝系列導入康是美，成為通路中首個主打「醫美彩妝」定位的專櫃品牌。

倩碧指出，這項決策的核心，來自對消費者行為的長期觀察。在台灣，相較於百貨專櫃客人多半屬於「需求導向」，例如希望肌膚更白、更漂亮精緻；走進康是美的消費者，則明顯偏向「解決方案導向」。他們往往是在肌膚已出現狀況後，才進入通路尋找「修護」、「舒緩」、「穩定膚況」等即時解方。

這樣的差異，也形塑了產品策略的分流。倩碧觀察到，康是美消費者很少一開始就指名美白或抗老產品，反而更明確地鎖定「現在皮膚出問題了，要用什麼？」因此，品牌特別為此通路引進「舒緩修護系列」，並採取康是美獨家販售策略，這條產品線在百貨專櫃完全買不到，直接對應開架族群的實際需求。

隨著醫美療程普及，術後可使用、低刺激性的彩妝需求也快速升溫。今年，品牌更導入彩妝系列，結合康是美星級彩妝師，提供試妝與依膚況調整的專業建議，讓消費者即使在開架通路，也能享有近似專櫃等級的安全與專業感。

其中，倩碧新客轉換率表現最亮眼的「小花腮紅」，成為拓展開架市場的明星商品。品牌指出，小花腮紅帶來的新客人數，是一般保養品的三倍，在拉近品牌與年輕、問題肌族群之間，扮演重要入口角色。

為慶祝彩妝正式進駐康是美，倩碧同步推出「花漾腮紅好氣色組」，內含熱銷色號 #5奶油粉小花腮紅、全球熱賣的黑蜜潤唇膏與腮紅刷，原價2,036元、優惠價799元，以高CP值策略強化嘗試門檻。

