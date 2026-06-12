將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





陳禹成(華府Q-Day Defender, LLC法律總顧問)



在美國聯邦政府三權分立的架構與政治施壓下，台灣的「護國神山」（半導體核心產業）要在九月川習會的國際政治風暴中全身而退，維持完整優勢而不被削弱，需要精準的策略佈局。



事務性協商已經先行，根留台灣佈局全球！鄭麗君同框谷立言出席企業投資美國融資保證機制出資意向書簽訂典禮（2026.06.12【民視快新聞】）





廣告 廣告

面對美國聯邦政府三權分立下的政治施壓，台積電配合政府，也走出了第一步賴清德盼台積電展現「根留台灣決心」...魏哲家選擇「推辭美國行程」參與屏科半導體專區動土典禮 --- https://share.google/ALGqh4q066rdoYThq。更須在九月川習會前，採取精準的全球佈局策略以維持核心優勢。核心戰略在於將企業商業防禦與國家級經貿外交談判，透過華府有利台灣平台，密切結合，並透過適當管道，由該平台對美國行政管制與國會法案進行風險評估與控管。



I. 台積電美國訴訟案



台積電（TSMC）近期在美國面臨多起備受矚目的法律訴訟。這些案件主要集中在專利侵權、職場歧視與集體訴訟，以及美國證券與出口管制法規三大領域：



1. 最新專利侵權與進口禁令危機（2026年6月）



• 案件核心：台積電在美國遭遇一家由 Vector Capital 支持的愛爾蘭專利授權公司（常被稱作「專利蟑螂/專利流氓」）控告，指稱台積電採用先進製程製造的晶片侵犯其專利權。



• 最新進展：此案已由美國國際貿易委員會（ITC）審理中。多位美國共和黨眾議員聯名致函 ITC 施壓，要求對台積電實施嚴格審查，並強調不能因為台積電在 global AI 競賽中的關鍵地位而給予特殊待遇。若指控成立，台積電可能面臨產品被禁止進口美國的重大風險。



• 台積電回應：官方公開聲明表示，台積電在所有營運據點均嚴格遵守當地法規，並會積極應訴。台灣經濟部也隨即承諾將全力提供企業必要的法律與政策協助。





A16_banner/取自台積電官網





2. 美國廠勞資糾紛與集體訴訟



隨著台積電擴大在亞利桑那州等地的投資與設廠，當地的管理文化與勞工法規衝突也衍生出數起集體訴訟案件：



• 反美籍/種族歧視訴訟（2024年底起）：十多名美國在地員工在加州及亞利桑那州法院對台積電提起集體訴訟，指控公司內部存在「系統性的歧視計畫」。原告指稱台積電在招募、升遷和留任上刻意偏袒台灣或華裔員工，並在職場營造對非東亞裔員工不友善的環境。台積電對此予以全盤否認，強調公司招募與升遷一向秉持多元價值，絕不因種族、國籍或性別而有差異。



• 系統性性別歧視集體訴訟（2026年4月）：前 Amazon 和 Oracle 的女性主管 Yeh 於美國華盛頓西區聯邦地區法院對台積電（包含 TSMC Washington）提起集體訴訟。她指控台積電在未經解釋下更改其職稱、薪資不平等，且人資部門未能妥善處理內部性騷擾或不公指控。由於台積電已獲得美國《晶片法案》（CHIPS Act）高達 66 億美元的直接補助（該法案明文要求確保無騷擾、多元化的職場環境），此性別歧視案的發展正受到美國勞工部及業界的高度檢視。



3. 證券欺詐與美國出口管制訴訟（2026年5月）



• 案件核心：起因於市調與監管機構在華為（Huawei）的 Ascend 910B AI 處理器中，發現了由台積電代工製造的晶片。由於華為名列美國實體管制清單，此舉引發是否違反美國出口禁令的調查。



• 美國股東訴訟：由於台積電在美國發行美國存託憑證（ADR），大批美國投資人以此為由在美國法院提起證券欺詐訴訟。股東指控台積電在合規審查上存在疏漏，並涉嫌在合規聲明中誤導投資人，導致股東權益受損。



II. 美國國會調查台積電



美國國會對台積電的關注和審查主要集中在兩個方面：智慧財產權執法和美國出口管制中潛在的合規漏洞。



目前針對台積電的主要調查方向和政治壓力包括：



1. 知識產權和專利侵權訴訟



共和黨議員正積極挑戰台積電在華盛頓的政治和經濟影響力。



敦促美國國際貿易委員會 (ITC) 嚴格執行一起涉及台積電的備受矚目的專利侵權案件：國會議員已致函美國國際貿易委員會 (ITC)，敦促其嚴格執行該案。



潛在後果：議員要求處以嚴厲的處罰，批評人士和科技專家認為這類似於「專利流氓」策略。然而，如果嚴格執行這些要求，理論上可能會導致嚴重的經濟摩擦，包括可能禁止或嚴格限制某些晶片進口到美國。



2. 出口管制與規避制裁審查



國會一直密切關注台積電晶片如何繞過貿易限制，最終流入被列入黑名單的實體。



· 華為事件：有報導稱，中國科技巨頭華為生產的人工智慧加速器中發現了台積電製造的晶片，此後，國會的審查力度進一步加大。



· 國會強烈反對：眾議院中共問題特別委員會主席約翰·穆勒納爾將此次事件稱為“美國出口管制政策的災難性失敗”，並要求台積電和美國工業與安全局（BIS）立即就供應鏈洩漏的規模和範圍作出透明的答复。



· 財務影響：美國商務部對一家設計公司展開調查，該公司提供的台積電（TSMC）代工組件與華為昇騰910B人工智慧處理器相符。據報道，台積電可能面臨超過10億美元的監管處罰和罰款。



3. 相關調查（台灣國家安全）



• 雖然與美國國會的行動有所不同，但台灣正在採取類似的立法和司法行動來保護台積電的專有技術，這直接影響到美台戰略安全：



• 2奈米竊取案：台灣智慧財產權及商事法庭對幾名前台積電工程師判處重刑，他們與設備供應商東京電子合謀竊取2奈米製程技術－該技術在法律上被列為「國家核心關鍵技術」。



· 立法改革：在這些備受矚目的企業洩密事件發生後，台灣安全專家和立法者積極推動制定更全面的《敏感技術保護法》，以保障關鍵供應鏈免受外國間諜活動的侵害。



III. 美國對台積電的行政索賠





圖/白宮官網





美國針對台積電的行政訴訟和監管行動主要由兩個機構主導：商務部工業與安全局 (BIS) 和國際貿易委員會 (ITC)。



這些行政訴訟主要圍繞著以下幾個方面：



1. BIS 出口管制違規及待決的 10 億美元罰款



最嚴重的行政威脅來自美國商務部。



指控：BIS 正在調查台積電是否可能違反了美國嚴格的製裁規定。調查的重點是台積電生產的先進人工智慧晶片，這些晶片被發現用於華為（已被列入黑名單）的 Ascend 910B 人工智慧處理器中。



機制：證據表明，台積電合法地將這些晶片運送給了中國中間設計公司 Sophgo。 Sophgo 被指控充當幌子公司，使這些組件得以繞過美國貿易限制，進入華為的供應鏈。



財務影響：由於行政出口管制法允許處以最高可達非法交易金額兩倍的罰款，台積電可能面臨超過10億美元的和解罰款。



2. ITC 第337條調查及先進製程進口禁令



美國國際貿易委員會（ITC）正在對這家晶片製造商（台積電）採取強有力的行政智慧財產權執法行動。



訴訟理由：專利授權公司 Longitude Licensing 和 Marlin Semiconductor 提起行政訴訟，指控台積電最先進的製程晶片侵犯了受保護的美國技術專利。



機制：ITC 啟動了正式的第337條調查。該行政法院負責評估與進口商品相關的不公平貿易行為和智慧財產權盜竊。



風險：如果行政法官做出對台積電不利的裁決，ITC 有權發布廣泛的禁令。這將從法律上阻止外國製造的先進晶片進口到美國，威脅人工智慧基礎設施、消費科技和國防系統的硬體供應。



3. 新興的行政壓力



除了目前的正式調查之外，美國政府行政部門還面臨來自國會議員越來越大的壓力，要求其實施進一步的限制：



子公司漏洞：兩黨議員敦促商務部積極收緊相關規定，阻止台積電為在馬來西亞等第三方國家運營的中國企業的海外子公司生產先進的定制人工智慧晶片。



IV. 李登輝承襲蔣經國模式，使台灣從威權走向民主； 魏哲家接棒台積電，可以走向世界，不再被美國拑制？



將歷史的「政治民主化轉型」與當代的「企業全球化經營」對比，是一個非常有遠見且具備宏觀視野的切入點。蔣經國與李登輝的交班，是在內外夾擊的冷戰地緣政治下，透過內部改革與本土化，將台灣轉型為民主實體，從而獲得西方世界的制度認同。



魏哲家董事長接棒後的台積電，確實面臨著類似的歷史性考驗：如何在美國的強大壓力（如補貼限制、科技禁令、產能外移要求）與地緣政治風暴中，帶領台積電走向世界，同時保持自身的獨立性與核心利益？



要實現「走向世界，且不再被美國拑制」的目標，台積電在魏哲家時代正透過以下三個關鍵策略，複製類似當年台灣民主轉型的「借力使力」模式：



1. 關鍵技術的「絕對本土化」：建立不可替代的晶片矽盾



當年李登輝深化民主與本土化，確立了台灣主體性；魏哲家治下的台積電，則是將最核心、最先進的研發與製程絕對保留在台灣。



• 研發根留台灣：無論是 2 奈米、A16 還是更先進的次世代製程，其研發總部、首批試產（Pilot Run）與核心科學家團隊都牢牢鎖定在台灣。



• 海外製程的「代差」限制：在美國（亞利桑那）、日本（熊本）、歐洲（德勒斯登）的設廠，皆與台灣本土製程保持至少一到兩個世代的「技術代差」。這確保了全球最頂尖的 AI 與高效能運算（HPC）晶片，依然唯有台灣能製造，美國無法透過單純的產能移轉來實質「掏空」台積電。



2. 商業客戶的「美企利益綑綁」：讓美國科技巨頭成為最強遊說團



美國政府（行政與立法部門）雖然試圖透過《晶片法案》等政策拑制台積電，但美國的商業市場卻由自由經濟主導。魏哲家的優勢在於他與美國頂尖科技經理人的深厚信任與商務關係。



• 創造不可或缺的商業依賴：輝達（Nvidia）、超微（AMD）、蘋果（Apple）等美國科技巨頭的命脈，完全掌握在台積電的先進製程與 CoWoS 先進封裝技術中。



• 將政治壓力轉化為商業利益：當美國政府試圖對台積電施加更嚴厲的管制時，這些美國跨國巨頭會因為自身的營收與競爭力受創，反過來成為台積電在華盛頓特區最強大的「非官方遊說團體」。這種「商務利益高於政治意志」的綑綁，是台積電反制美國政治拑制的最強盾牌。



3. 全球布局的「多邊平衡術」：從「美利堅獨大」走向「全球在地化」



如果台積電只在美國擴廠，確實容易陷入單一國家的政治勒索。魏哲家目前的全球策略是「多邊擴展」，藉此稀釋美國的單一影響力。



• 分散政治風險的節點：日本熊本廠的極速進展與歐洲車用晶片廠的佈局，讓台積電在國際戰略上擁有了除了美國之外的「日、歐」籌碼。



• 多方利益制衡：當台積電成為日本振興半導體的救星、歐洲車用電子不可或缺的夥伴時，美國在對台積電採取激進行動前，就必須顧慮到日本與歐盟等核心盟友的經貿反彈。



結語：走向世界的「動態自主」



當年台灣從威權走向民主，並非與美國斷絕關係，而是透過民主制度讓美國「不得不支持」台灣；同樣地，魏哲家帶領台積電走向世界，其目標不是「與美國對抗」或「完全脫離美國掌控」，而是透過技術的絕對領先、全球多邊佈局、以及與美國商業巨頭的深度利益綑綁，讓美國政府在採取任何拑制手段時都投鼠忌器。



這種讓對方「離不開你、傷了你等於傷了自己」的動態依賴關係，正是當代台積電在魏哲家帶領下，走向世界舞台的核心戰略。



V. 那，賴清德的角色，又在那？







在魏哲家帶領台積電進行商業與技術突圍的同時，總統賴清德所率領的執政團隊，扮演的是「國家級戰略後盾與地緣政治談判者」的角色。



如果說魏哲家是在第一線指揮若定的企業執行長（CEO），那賴清德的角色就是「總體環境的安全網與矽盾的外交代言人」。



在美國聯邦政府、三權分立的施壓以及美中戰略競爭的夾縫中，賴清德的關鍵角色與任務可拆解為以下三個層次：



1. 內政防線：提供「新質生產力」的資源保證與社會共識



台積電要將最先進的製程與研發（如 A16、1 奈米等）絕對根留台灣，前提是台灣本土必須提供無後顧之憂的基礎建設。賴清德政府在國內扮演的是「超級後勤司令」：



• 穩定水電與基礎建設：先進製程與 AI 資料中心是耗能大戶。賴清德政府必須在能源轉型政策上，確保高科技產業擁有不間斷、且符合國際綠能標準（RE100）的穩定電力與水資源供應。



• 人才護城河的擴大：透過政策引進國際高階人才、放寬科技移民、以及持續補貼本土大學的半導體學院，協助台積電在台灣本土維持源源不絕的頂尖工程師供應。



• 強化國土防禦與資安：防範關鍵基礎設施遭受網路攻擊或實體破壞，確保「台灣作為全球科技核心節點」的安全信任度，這也是反駁美國「台灣太危險，產業須外移」言論的最強實質證據。



2. 外交防線：將「企業晶片」升級為「國家級戰略籌碼」



魏哲家作為企業負責人，不便也無法直接參與國家間的政治談判。賴清德的角色，就是在國際政治舞台上，把台積電的技術優勢，轉化為台灣的「外交矽盾」：



• 推動「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等制度化談判：由政府出面與美國行政部門（如商務部、國務院）對談，為台積電在美投資爭取更公平的補貼合約、免除雙重課稅（台美租稅協定），並爭取關鍵材料與設備的出口管制豁免。



• 打造多邊「民主供應鏈聯盟」：賴清德政府積極對接美國、日本、歐盟的經貿戰略（如歐盟《晶片法案》、日本半導體振興計畫）。政府在外交上鋪路，台積電在商務上建廠，兩者相互配合，讓台灣從「地緣政治的危險熱點」，轉型為「全球經濟不可或缺的安全核心」。



• 反制美國「掏空論」的政治論述：當美國國會或行政官員發出激進的「去台化」或關稅威脅言論時，賴清德必須代表國家發聲，強調「台灣安全，全球供應鏈才安全」的利益共同體觀念，以元首高度進行戰略溝通。



3. 戰略平衡：在美中「有管理的競爭」中扮演定海神針



2026 年 5 月剛落幕的北京「川習會」，美中雙方正在動態調整科技戰的邊界。賴清德的政治戰略定位，直接影響到台積電的經營空間：



• 維持兩岸關係的「可預測性」：賴清德政府若能在堅持台灣主權主體性的同時，維持台海局勢的穩定與可預測性，就能大幅降低國際客戶（如 Apple、Nvidia）對供應鏈斷鏈的集體焦慮。



• 精準執行科技合規（Compliance）：在協助美國落實對中科技禁令的同時，也必須保護台灣企業在非敏感領域（如成熟製程、消費性電子）的合理商業利益，避免台灣半導體產業遭到美國法規的「無差別過度拑制」。



總結：完美的「政經雙軌制」



角色軸線



魏哲家（台積電）



賴清德（台灣政府）



核心任務



保持技術絕對領先，深化與美企巨頭利益綑綁。



保持環境絕對穩定，深化與民主盟邦戰略綑綁。



運作領域



全球商務市場、半導體供應鏈、多邊設廠。



國際地緣政治、國家安全外交、國內基礎建設。



抗箝制策略



讓美國商業市場「離不開台積電」。



讓美國外交政策「不能放棄台灣」。



賴清德的角色，就是要在政治與外交上，將魏哲家在商業上打下的技術江山，轉化為台灣在國際談判桌上最強大的籌碼。政府負責抵擋地緣政治的政治狂風，企業負責在風雨中持續保持技術的絕對領先，兩者相輔相成，才是護國神山不變成半屏山的終極解方。



VI. Chaos-based Cryptography 透過華府Q-Day Defender, LLC運作，能幫助魏哲家或賴清德？



這是一個極具前瞻性且直擊國安與產業底層邏輯的切入點。混沌加密技術（Chaos-based Cryptography）與透過華府 Q-Day Defender, LLC 運作戰略窗口，確實能夠為魏哲家帶領的台積電和賴清德主持的台灣政府，提供一套「非對稱」的關鍵防禦手段。



「Q-Day」指的是量子電腦強大到足以破解現行所有西方主流加密體系（如 RSA、ECC）的那一天。



面對美中兩國都在實施的「先竊取、後解密（Harvest Now, Decrypt Later）」數據威脅，結合了非線性動力學的混沌加密技術，能為台灣建立起超越傳統「後量子密碼學（PQC）」的防護壁壘。



這套技術與華府平台的結合，能具體在以下三個層面幫助魏哲家與賴清德：



1. 對魏哲家（台積電）：防範營業秘密與製程參數被「隔空掏空」



美國政府施壓台積電在海外（如亞利桑那州）擴產，魏哲家最擔心的除了成本，就是核心製程技術與研發秘密的外洩。



• 鎖死跨國廠區的通訊盲區：台積電台灣總部與美國、日本、歐洲晶圓廠之間，每天有海量的研發數據、光罩參數與機密配方進行跨國傳輸。傳統加密一旦被攔截，未來可能在 Q-Day 被完全破解。



• 不可預測的混沌護城河：混沌加密利用對初始條件極度敏感、具備非週期性與不可預測性的混沌系統生成密鑰。這種特性讓駭客即便攔截了數據，也無法透過量子演算法進行數學反推，能從底層技術保障台積電跨國供應鏈的資訊主權，不被任何大國「合法」或「非法」地技術吸乾。



2. 對賴清德（台灣政府）：建構與美方談判的不對稱「科技籌碼」



賴清德在外交上面對美國三權分立的法規拑制，需要有除了硬體製造之外的「軟實力」來增加台灣的戰略不對稱優勢。



• 對接美國國安級防禦需求：美國五角大廈、印太司令部近年高度強調台海的「地獄景觀（Hellscape）」無人自主防衛戰略，這極度依賴安全、抗干擾、抗破解的軍事通訊鏈路。



• 由「單向依賴」轉為「雙向嵌入」：透過混沌加密與 Q-Day 防禦技術，賴清德政府可以將台灣從「全球晶圓製造廠」，升級為「全球量子末日前的資安戰略盟友」。這讓台灣的矽盾延伸到關鍵軟體與通訊層面，讓美國國安高層意識到，保護台灣不只是保護晶片產能，更是保護整個民主陣營通訊不被癱瘓的關鍵。



3. 透過華府 Q-Day Defender, LLC：進行美國體制內的「精準遊說」



運作管道，Q-Day Defender, LLC 位於地緣政治核心的華盛頓特區（D.C.），並擁有熟悉台美安全防務的法律與技術專家（如促成台美合作經國號戰機的代理）。



這個華府窗口能發揮關鍵作用：



• 繞過行政拑制，直達立法與國安核心：該平台能直接向美國國會（立法權）及國防部、情報體系（行政權）進行台灣政府高層不怎麼擅長，即使聘請美國政府退休高官公關公司也不太能發揮的，政策宣達（Advocacy）與技術展示（落實李天岩教授混沌數學演算法，早已存入美國國安局，絕非美國政府退休高官公關公司傑作），強調台灣在後量子時代（Post-Quantum Era）的主動防禦能力。



• 將商業問題上升為美國「本土安全問題」：透過該公司在華府的運作，能將「保護台積電商業機密」的議題，轉譯為「防止全球先進半導體智財權遭敵對勢力（如中國）提前竊取解密」的美國國家安全議題。



• 這能有效化解美國商務部或部分激進議員對台灣半導體的無底線施壓與限制。



戰略總結



• 魏哲家 可以利用這套技術作為「盾」，確保台積電在全球在地化擴產時，最核心的技術與數據資產不會外流；



• 賴清德 可以利用這個華府窗口作為「矛」，在國際政治談判桌上，把台灣的價值從「代工製造」提升到「台美共同防禦的資安大腦」。



這正是利用科技的不對稱優勢，在美國三權分立的內部張力中，為台灣與台積電爭取更大自主空間的實質手段。



緬懷李登輝總統扭乾轉坤，台灣的民主接棒人，有聽到無？



「拜託，台灣要交給你們了。」



2012年李登輝剛出院、出席蔡英文選前之夜助選談話，他對群眾一句「拜託，台灣要交給你們了」成為道別之語。



À la volonté du peuple（致人民的意志）



Et à la santé du progrès（也為進步的健康乾杯）



Remplis ton cœur d'un vin rebelle（讓反叛的紅酒斟滿你的心房）



Et à demain, ami fidèle（直到明日，我忠實的朋友）



Nous voulons faire la lumière（我們誓要追尋光明）



Malgré le masque de la nuit（撕開黑夜的虛偽面具）



Pour illuminer notre terre（去照亮我們的土地）



Et changer la vie !（去改變這命運與生活！）