【專欄】不副署讓真正的新民意展現
民主不是教科書上的理論，而是社會現實的運作。民主制度的原理，就在於如何在複雜甚至矛盾的意見中，經過一套民主溝通討論的過程，然後由公平公正的選舉制度，獲得一個大家必須接受的結果。這就是所謂的『民意』。這個民意就由選舉投票來加以凝聚。
民主看似簡單其實很不容易。尤其在社會存在著極端對立的『群體』組成分子的時候，民主運作的過程就很容易演變成個別群體無所不用其極的鬥爭。這個鬥爭的根源，就是深藏在個別群體不同的『種族』、『信仰』、『利益』、『意識型態』、『價值觀』甚至『風俗習慣』、『品味』都可以成為互相對立甚至仇恨的原因。而民主卻必須在這麼複雜而根深蒂固的人性，甚至潛意識中，建立一套合乎人性、合乎天理，為所有人所同意遵守的規則。這個規則就是『人皆平等』、『言論自由』、『尊重民主』。講起來輕鬆，看起來簡單。但是實踐起來卻很困難。這是因為人民的民主素養還不夠成熟，不夠整齊，甚至有不可克服的種族矛盾和互相排斥的信仰或價值觀。台灣今天民主的困境就是因為這些難以克服的因素，而變得混亂不堪。
就是有一群人，他們並不相信民主的基本規則。在政治競爭中執著於『種族』、『意識型態』、『政黨利益』和『自私自利』的情意結，用極端的惡意和手段，對付他人，最終破壞了好不容易建立起來的民主的良善基礎。在台灣這個民主國家中產生了這樣的惡性腫瘤。最近立法院國民黨和民眾黨的種種作為，可以說是惡性腫瘤對台灣做肆無忌憚的攻擊。
歸納起來，他們是壓根就不相信『人皆平等』的種族主義者。國民黨黨主席公然宣稱要讓『台灣人』變成『中國人』的種族優越感，打從心底就不相信平等的原則。國民黨威權時代設計的選區制度，讓幾千票的馬祖和兩三萬票意識型態傾中的選民就選出兩席立委，在國會肆無忌憚施暴，這就是不平等的設計。那些在立法院用尖牙利齒和鋼盔鐵鞋踐踏別人的，就是不『尊重民主』的一群野蠻種族的代表。在立法院提種種毀憲亂政的法案，完全不遵守民主程序，不經過溝通討論就強行通過二讀三讀。這也是國民黨習以為常的不尊重『言論自由』的表現。然而，是甚麼樣的選民選出這樣的民意代表？台灣的困境就在於台灣存在著一群跟這些立委一樣的人民。他們的價值觀、意識型態和國家意識完全和台灣利益背道而馳。看著這個國家被他們選出來的這群人亂整，他們還在旁幸災樂禍，撫手稱快。這是不可救藥的一群。
國民黨主席鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，祭拜吳石等共諜。
然而，另外還有更多的一群人，他們是只在意自己的私利的『利益共同體』，甚至是沒有國家意識的『被統治者』。只為了一瓶米酒或一點點小恩小惠就投票給國民黨的順民。他們才是台灣最麻煩的選民。他們是給國民黨這顆腫瘤輸送營養來害死自己而不自知的一群人。
兩年來國民黨和民眾黨在立法院的胡作非為，是不是能夠驚醒這一群人？如果國民黨和民眾黨依據憲法提出倒閣，而總統依據憲法宣布國會改選，讓這些投錯票的人能夠有機會重新做出選擇。這是民主制度自動防腐自動改正的優越設計。要不然讓國民黨和民眾黨這樣惡搞下去，台灣就真的會滅亡。
