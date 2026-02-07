【專欄】 不只是人類，「IT企業」也可能被 AI 取代？ －美國軟體產業一口氣蒸發 43 兆日圓，日本也將遭受衝擊？－
AI 奪走的不只是人類的工作，連企業、產業本身都有可能被取代。以雲端提供業務軟體的 SaaS 產業（Software as a Service，軟體即服務）為例，微軟、Salesforce、Adobe 等公司，股價在 2 月 3 日美國市場全面急跌，一天之內竟消失了約 43 兆日圓市值。原因是美國 AI 公司 Anthropic 公布了最新功能，引發 SaaS 可能不再需要的疑慮。日本市場的 Sansan、freee、株式会社ラクス（RAKUS Inc.）也下跌超過 10％。對日本企業的影響如何？相關報導已被整理出來。
這次股價暴跌已開始被稱為「Anthropic 衝擊」。2025 年時「SaaS 的死亡（SaaS is Dead）」曾成為話題，但當時只是一種氛圍而已。但是，這次情況不同。Anthropic 的「Cowork」能以月費 3000 日圓的訂閱，取代律師事務所或企業過去每年花數十萬到數百萬日圓導入的功能。
Cowork 的定位是「AI 同事」，能直接在電腦上完成知識工作者的任務，從單純的聊天輔助，進化為真正的數位員工。它的核心功能有：1、能讀取、寫入、修改使用者授權的檔案。例如：整理下載資料夾、生成 Excel 報表、重組專案結構。2、使用者只需給出目標，Cowork 會自動規劃步驟並執行；可在背景持續運行，不需人工逐步操作。3、能將複雜工作拆解成小任務，並由不同子代理（Sub-agents）並行完成，例如：一個子代理專門做數據可視化，另一個專門生成報告。4、對於自訂插件（Plugins）加以支援，能整合 CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）、財務、行銷等外部系統。最新更新的一次推出11 款插件，涵蓋銷售、財務、法律、數據、行銷等領域。5、能生成格式化的文件、含公式的 Excel、簡報、研究報告等。
不只 Anthropic，OpenAI 也在 2 月 5 日發表了 AI 代理基盤（AI 代理的基礎架構）「Frontier」，Frontier被定位為「AI 中央指揮塔」，讓企業能夠在統一架構下開發、部署、監控 AI 代理（AI Agents），並確保安全與治理，有預測認為「到 2026 年底，數位業務大部分將由代理執行」。AI 代理的進化已經無法阻擋。一直以來，高速成長的 SaaS 產業，受到的衝擊將非常巨大。
那麼，所有軟體公司都會被淘汰嗎？某投資公司的創辦人指出：「只是在 AI 基盤模型上，疊加薄弱功能的軟體沒有未來。」另一方面，擁有獨特數據、深度嵌入顧客業務的軟體，仍有生存空間。如何吸收 AI 的進化，並從顧客的角度強化自家服務，這將是分水嶺。
另外一提的是台灣的SaaS主要有91APP、智通科創等。
