【專欄】不要把『數位轉型』做成了『數位翻譯』！讓投資變成沉默成本！
文/陳家聲(教授)
AI，特別是在2022年底 OpenAI 發佈 ChatGPT 以來，GAI 已經成為全球產業、社會，甚至國家非常關切的議題。甚至美國總統川普於 2025/11/24簽署「創世紀任務(Genesis Mission)」，以行政命令推出的國家級 AI + 科研整合大計畫，整合美國各大高科技研究單位共同加速研究 AI 及新世代科技的整合創新；另外，在中國的十五五規畫中，延續十四五計畫高科技創新，十五五計畫中特別強調持續加強擴大推動 AI 落實在全產業的創新應用和提升新質生產力等，這都顯示著 AI 所牽動產業創新的高度競爭趨勢，已是一個無法避免的趨勢！
在這 AI 與數據驅動的新時代，如何認識及瞭解 GAI，以建立負責任、可治理的數據平台，讓生成式 AI 能夠真正落實目前企業運營業務的工作流程，組織及運營流程的重新設計，創新企業經營模式、找到新賽道，並考慮 GAI 風險、相關合規及資安考量，以打造企業新的競爭優勢，是各個企業經營者與管理層共同關切的重要課題。感謝台復會劉炳中理事長於1月13日，特別規劃安排對台灣微軟創新中心的參訪，並以微軟協助台灣醫學中心的數位轉型經驗為主軸，分享數據平台與治理、生成式 AI 的落地場景與行動化應用展示。在這次的參訪過程中，感謝陳守正總經理（臺灣微軟公共事業事業群總經理），劉致宏總監（健康與醫療產業公共事業事業群）及多位相關專業經理的參與分享，讓大家對GAI在醫療產業的應用有著非常清晰的瞭解！當然也期望不同產業背景的學長姐，都能帶有GAI的正確認識，祛除對AI的不必要焦慮，能夠思考如何在自己的企業中去推廣及應用GAI以啟動企業經營的創新轉型，瞭解如何將GAI落地實踐。個人從中也學習良多！
劉總監分享了微軟在協助各主要醫學中心推動GAI智能體的建構與應用，其主要是從醫院服務的重要流程中，如門診醫師與求助顧客的問診對答記錄的轉錄及病歷摘要，包含客訴的重要症狀摘錄，結合各種生化檢查紀錄數據，再利用智能體數據庫搜尋比對既有診斷案例，提供可能診斷與建議供醫師參考，縮短醫師手寫問診報告的時間，加速看診流程；對罕見病案例的瞭解及治療方案，也可以透過AI智能體事前閱讀重要的知識與關注重點；醫院護理人員的交接班記錄；急診室各種醫療設備感知訊息的連接、顯示，危險症候訊號出現的即時警訊，幫助醫護人員可以迅速採取反應；對個案家族及個人持續診察、歷年生化指標的記錄…等，都可以整合，幫助醫師可以對求助個案的健康歷史可以更快速、更全盤的瞭解，有助於對個案的健康管理提供具體的建議和衛教資訊。
又如，醫療人員可以透過 iPad 等手持裝置進行語音查房，AI 扮演助理角色，將所有看到的、與個案交互的應答等直接透過語音記錄，轉錄為文字，節省許多手工輸入的時間，大幅提升服務的效率與品質。居家訪視也可以透過手持裝置錄音後可，一鍵完成病歷解釋與衛教指導。個案也可以透過 AI預約掛號時，症狀的描述、勾選及回答填寫，建議掛號的科室做好分流，並可以加速整個看診的流程；…，這在醫療服務的流程中，透過數位化、AI智能體等的建置，節省個案及醫護人員的溝通與等待時間，AI提供資訊協助和可能診斷、照護建議，但最終決策權仍在醫護人員手中，他們確認內容後可直接回寫至系統成為數據檔案。更重要的是，微軟提供的系統，經過簡單的訓練可以幫助醫護人員快速地、自行創建各種工作AI智能體使用。這是目前GAI最重要的普惠價值！任何人不需要學習複雜的程式設計或電腦語言程式編寫，只要透過自然語言對話，即可輕易地使用GAI及智能體。
從案例的分享，看見了醫院在醫療服務歷程中，透過將流程數位化、建構各種AI智能體，如健康與衛教知識，醫院目前各種工作的作業流程規範與作業程序文檔…等建立各種分類的智能體、知識庫，方便查詢與利用。縮短了服務流程中的等待、協調、各科資訊與數據的連接與分享、個案資訊的集成…等，將企業組織在數位化過程中普遍存在的數據孤島、數據千島湖、部門牆等，透過數據治理規範、數據中台建置，形成統一的數據湖，但各部門仍保有個別的應用平台。這消除了企業長期以來企業推動數位化，僅是從個別功能作業流程現況所做的數位化，缺乏數據治理的規劃與考量。也就是消除了『車不同軌，書不同文』造成數據無法連接與溝通的長期困擾！
基本上，企業在推動數位轉型時，並沒有回歸到企業戰略上，把數位化、AI數智化界定為企業的戰略！而是把數位轉型視為是一項數位工具、系統的引進，一項一次性的專案！缺乏全盤性的頂層設計與規劃！雖然台灣推動電子化、資訊化有超過20年的歷史！但是至今仍停留在電子化的階段，也就是主要把手工、紙本文件改為電子『文檔』！即使用著『數位化』的名字，但本質上仍是以數位文檔的方式在運作！其主要著眼點為：改手工、紙本為電子、數位方式而已！這就是我一直宣稱的『數位翻譯』工作！
由於外包廠商或企業內部IT部門人員對於業務不熟悉，不瞭解業務運營流程，只能根據公司現有的流程作業規範、守則等進行數位流程的翻譯！並沒有思考數位科技的本質，在規劃業務流程數位化，並沒有同時檢討業務流程的優化、改善或重新設計！加上對於業務流程的數位化僅止於搜索、取回（Retrieve）相關文件資訊，並沒有思考如何從既有數據資訊的分析、再利用與創新。即使稱為『知識管理』（KM），我稱其為圖書館典藏！管理員有如圖書館圖書管理員！只負責文件典藏，沒有對數據資料進行加值分析與利用！雖然大家都知道：『數據是資產』，實質上變成了『庫存管理』，這只有成本花費而沒有價值創造！
加上企業經營層並沒有把數位化、數智化作為企業發展戰略的定位，使得各部門在推動數位化過程中，各自依據本身業務的需要進行數位化，也就是缺乏對數據標準、格式、API的統一等，所導致各部門數據呈現孤島現象，各自獨立，無法溝通。沒有數據的集成、整合，企業組織所擁有的數據不過仍是片段、瑣碎的數位文檔！根本談不上數據資產及透過大數據分析推動AI的應用！
換句話說：要推動GAI、數智化，一個核心的根基就是確定AI的治理規範，這是目前企業經營層最為欠缺的觀念。大家都以為引進AI智能體就可以解決業務、服務流程上的問題！實質上，引進AI智能體，不是一項工具或系統，不是一次性的專案工作！而是企業組織體質、DNA的重構，企業組織型態與管理制度、企業文化的新塑，是一項長期的企業體質、新核心競爭力的建構！
