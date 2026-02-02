【專欄】世界正忙著脫鉤

美國兩手齊開，一手忙著打擊伊朗獨裁政權，航母開到紅海，另一手，禁運原油，制裁古巴，另一邊，世界也忙著和中共經濟脫鉤，宏都拉斯棄中親台，巴拿馬拋棄中國，但是，被視為中共威脅最厲害的台灣，卻遭到老共滲透，變成「兩個台灣」，親中的國民黨卻向獨裁中共貼了上去，表演棄台親中戲碼，每次老共面臨危機時刻，國民黨救援總會趕到，到底是為了甚麼?

「天下大亂」一書作者羅金預言，川普時代，世界會大亂，果然沒猜錯，數十年冷戰後建立的全球化開始崩解，原因就是美國領頭，把紅色大野狼引進了羊圈，可惜，狼並沒有變成羊，現在川普正為美國的犯錯擺正回歸，所以天下會亂。

廣告 廣告

如今，野狼已經肥肥壯壯，不只是拿走美國工業基礎，造成美國大量失業，國際組織幾乎都聽命「中共國」，搞到美國世界警察顏面盡失。

川普二度上台，正慢慢推開聯合國的架構，脫離世衛組織，不繳會員費，川普企圖建立新的世界秩序。

美國為了離開「中共國」控制下的世界，眾所皆知，毀滅和重造過程，阻礙很多，歐盟坦承，脫鉤中國很困難，最大阻礙當然是號稱世界第二大經濟體的中國，共產中國與西方國家貿易量太大，所以造成脫鉤困難。

已經富起來的「中共國」，並沒有按照學術界劇本所說，只要中產階級人口增加了，就會要求中國走向民主自由，世界大同，但是，結局卻相反，中國確實富了，但是社會追求的普世價值，反而更倒退，對人民更苛刻，打壓異議，社會失去民主，自由和人權更不用說。

富裕的中共國，只是少數統治階級富有，為了政權永固，反而在國際共產擴張上更進一步，搞「一帶一路」，綁架小國家，也比過去更有能力顛覆民主世界。

川普很清楚，讓中國回到貧窮，世界才可能恢復和平，於是，我們看到川普的關稅貿易戰略出手了，遇到關稅大刀，世界工廠中國開始分崩離析，資金蜂擁離開中國，底層勞工失業壓力越來越大，現在，美中貿易衝突進入深水區，所謂深水區就是金融和科技。

美國盟友加拿大與老共背後手拉手，美國立即祭出100%關稅，南韓和老共藕斷絲連，拖延關稅協議，川普也毫不留情用加關稅制裁。

中國經濟量體太大，2000年加入世貿組織後，貿易網路遍及全球，這也是脫鉤困難的原因，冷戰後的全球化運動，雖然瓦解了東西兩大陣營的對峙，蘇聯也因此崩解，但是，全球化卻養大了中共，眼前，老共控制的中國無疑是獨裁專政國家的馬首。

國際知道，沒有中國後盾，俄烏戰爭不可打到現在，造成嚴重傷亡，沒有中共幫忙，伊朗不可能用核彈威脅世界，同樣的，沒有中國幫忙，北韓不可能政權永固到現在，這個不把人命當一回事的邪惡政權，至今還威脅全世界，毫無目的亂射飛彈，四個邪惡軸心國，中共國為首惡，這是世界普遍認知。

但是，習近平也犯下擴張太快的錯誤，太早暴露野心，軍備擴張太厲害，如今陷入資金外流，經濟下滑的泥淖。

習近平為了實現一人獨裁，武力入侵台灣，幹掉反對戰爭的張又俠，反而讓中共政權陷入不安混亂，2026年的世界成為關鍵一年，美國會脫鉤中共成功，讓中國重回鐵幕嗎?