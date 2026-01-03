【專欄】世界金融危機已不再是「會不會」，而是到了「何時發生」的緊要關頭！ ──四位經濟學者對2026年提出了預測（之一）



由於美國局勢不安與AI（人工智慧）泡沫等的因素，對於世界經濟前景的憂慮聲浪正在不斷升高。捷克媒體《Project Syndicate》訪問了四位女性經濟學者，她們一致認為未來全球金融危機發生的可能性極高。如果她們的預測成真時，我們該如何應對這場難關？

2025年，美國川普政權的經濟政策持續向世界敲響警鐘。川普接連提出減稅永久化等惡化財政的政策，並對聯邦儲備銀行（FRB）施壓，透過「美國優先」主義動搖了國際貿易體制。美國長期的創新能力正在下降，同時AI泡沫、穩定幣（Stablecoin）的崛起、氣候變遷引發的頻繁天災、政府債務膨脹等的問題，使全球經濟看似充滿了隱憂。未來，是否真的會爆發席捲全球的金融危機呢？若真是如此，我們又應該如何減輕其衝擊？四位經濟學者提出了看法。

1. 阿納特・阿德馬提（Anat Admati）：「世界經濟正處於令人憂慮的狀態」

她是史丹佛大學的經濟學教授。其合著《銀行是赤裸的國王──震撼金融界的終極危機管理，The Bankers’New Clothes:What’s Wrong with Banking and What to Do about It，與 Martin Hellwig 合著》曾被英國《金融時報》選為2013年最佳經濟書籍。2014年更入選美國《時代》雜誌「全球最具影響力100人」。

她指出：剝削人民的低透明度系統、過度的風險承擔、拙劣的政策、空洞的承諾、毫無根據的謊言，這些都是引爆重大危機的「火種」。當政策失敗與體制欺瞞被揭露時，特別危險。現行扭曲的金融系統正帶來巨大的惡果，並對我們造成負面的影響。世界經濟正朝著極度令人憂心的方向前進。

2008年全球金融危機之後，西方政治領袖曾宣稱放鬆管制與稅收支援已不再必要，但情況很難說是獲得真正的改善。對金融機構的監管依舊不足，對近期的「金融創新」也缺乏有效監視。結果，除了傳統的銀行之外，私人信貸（private credit，透過非銀行的直接融資）、私募股權（private equity，PE）、加密資產、穩定幣等市場都出現了過度融資。

若犯罪或貪腐所得流入合法的金融系統，政府或央行可能背負數兆美元規模的債務。當前的金融體系甚至讓從事詐欺與賭博的犯罪者獲取財富。市場若缺乏可信的政府與有效的法律制度，便無法運作。如今政治與經濟權力濫用猖獗，政治人物對失敗缺乏說明的責任。「真相」本身的力量也在消退，這使世界更加脆弱。