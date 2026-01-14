【專欄】世界離不開台灣：台海和平攸關全球經濟命脈
文/童振源 (美國約翰霍普金斯大學高階國際研究學院(SAIS)博士，現任駐新加坡代表處代表)
1月8日，新加坡國務資政李顯龍在「區域展望論壇」上的一席談話，再次將國際目光聚焦於台灣海峽。他直言指出：「如果兩岸之間發生衝突，那不只是台灣與中國的問題，也不只是美中之間的問題，而是整個區域、乃至全世界的問題。因此，我們認為維持台灣海峽的和平極為重要。」
這番話點出了一個長期被地緣政治喧囂所掩蓋的核心事實：在高度數位化、深度分工的現代世界，台海的和平與穩定，早已不再只是安全議題，而是維繫全球經濟命脈的必要條件。
十兆美元的代價：量化台海和平的經濟權重
李顯龍資政的憂慮並非空穴來風，而是基於冷靜而務實的經濟算計。台海一旦出現衝突，其連鎖反應將遠遠超過歷史上任何單一區域衝突。根據彭博社的估算，若台海爆發嚴重衝突，全球經濟可能承受高達約10兆美元的損失，相當於全球GDP的10%。此一衝擊規模，可能超過三年新冠疫情的全球經濟代價。
為何代價如此巨大？美國前國務卿布林肯曾指出兩項關鍵數據：其一，全球約五成的商業貨運每日通過台灣海峽；其二，更為關鍵的是，全球約七成的半導體由台灣製造。美國前國家情報總監海恩斯在國會作證時亦指出，若台積電因衝突而停產，最初幾年全球經濟每年損失可能介於6,000億至1兆美元之間。英國外交大臣卡麥隆亦曾警告，台海若遭封鎖，對全球經濟而言將是「災難性」的情境。
台灣製造是AI世代的核心支柱
台海穩定與全球經濟之間，並非抽象的安全連結，而是一條清晰且無法迴避的因果鏈條。當前全球經濟正加速邁向AI與全面數位化，而驅動這場轉型的核心支柱---先進運算晶片---在可預見的未來，仍將高度集中於台灣。
進入2025年，隨著半導體產業邁向「埃米世代（Angstrom Era）」，台灣不僅未被取代，反而進一步鞏固其作為全球半導體製造核心的地位。數據顯示，截至2025年第三季，台積電在全球晶圓代工市場的市佔率已攀升至71.0%的歷史新高。
真正關鍵的，在於先進製程所形成的「不對稱優勢」。根據集邦科技的預估，至2025年第四季，台積電將掌握全球約69%的先進製程產能，遠高於三星的21%與英特爾的10%。這意味著，驅動輝達、蘋果、AMD等科技巨頭所需的AI晶片與高效能運算處理器，絕大多數仍須經過台灣的無塵室才能問世。
工研院的長期預測進一步揭示了這種依賴的結構性本質：即便各國積極以補貼推動在地化生產，到了2029年，台灣仍將掌握全球61%的6奈米以下先進製程產能。相較之下，美國約16%、南韓11%、日本7%、歐洲4%，而中國僅約1%。當全球六成以上的先進算力製造集中於台灣，台灣的穩定，自然直接決定全球科技產業能否持續運轉。
守護台灣，即是守護全球繁榮
李顯龍資政的談話提醒國際社會一項清楚卻經常被忽略的事實：台灣海峽的和平紅利，是全球共享的公共財。台灣半導體產業的永續競爭力，是奠基於完整的產業生態系、長期的技術累積，以及全體人民的勤奮努力。台灣正以「矽島」之姿，承載全球邁入AI時代的關鍵期待。
因此，維護台海的和平與穩定，其意義早已超越地緣政治的權力博弈，而是確保全球供應鏈韌性、維持科技創新進步，以及守護高達十兆美元經濟價值的必要條件。
