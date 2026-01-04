【專欄】中國的「實戰預演」和美國的「特殊軍事行動」



文/廖天琪（德國）

2026 新年伊始就不太平，舊的幾場戰事尚未結束，獨裁者就有樣學樣，按著普京的模子，發動「特殊軍事行動」，對鄰國發動侵略戰事及武力威脅。我們來看看其中最喧囂、最危險的兩齣大戲。

中共軍演 「正義使命-2025」

共軍東部戰區發動了陸海空、火等兵力和武器的進攻，向台灣西南、北部、東部進行實彈操作。

中國的東部戰區於年底推出海陸空的大規模軍演，這次的軍演有幾個特點：

1. 無預警的軍事行動，事先沒有跡象和警示，猛烈的空中包抄，海上的包圍，火箭炮的隆隆，震驚世界，台灣軍方緊急進入防禦和觀察狀態。期間沒有發生直接衝突，據聞雙方在人員上是零損傷。三天之後，鳴金收兵，解放軍漂亮退出。

2. 名稱的改變。從裴洛西訪台以來，已經有6次威懾式的軍演，現在是第7次。開始時，名稱代號還是比較一般性的，從2024年5月起，這種「環台軍事演練」的代號就成為「聯合利劍A和B」，2025年4月的叫「海峽雷霆」，如今演練改為「使命」了，而且是「正義」的。這表示習近平作為國家元首要 a. 履行「中華民族偉大復興」的「歷史使命」b. 這是中國內部「正義」正當的事務，外國勢力不可介入。

3. 不是軍演，而是「實戰預演」。解放軍東部戰區發動了陸海空、火等兵力和武器的進攻，向台灣西南、北部、東部進行實彈操作。而火箭軍使用「遠箱火」實彈射擊，證實它能從數十公里打到數百公里，能大面積或進行「點穴」式的精準打擊。演練進行了防空反導，聯合反潛、海上突擊，戰略目標是「封控」，奪取海空制權，對主要港口，軍事基地進行斷線、斷供，甚至讓台灣的軍機無法升空。

4. 台灣有事，美國無事；美國無事，日本無事。軍演震驚世界，獨獨川普好整以暇，答記者問說：「我不擔心，這是中國的例行軍演」。川普剛剛賣給台灣110億美元的武器，生意做成，等著收錢就是。日本倒是寢食難安，但是唯美國馬首是瞻，自然也就不好表態。賴清德政府現在能否醍醐灌頂，清醒起來，依靠一個「奸商」，如何護住台灣人民？

國軍緊急動員備戰/軍聞社

5. 俄羅斯、北朝鮮都是中共盟友。軍演讓亞洲歐洲各國心中都作了一番盤算，亞洲國家怕中國，歐洲國家口惠而實不至，美國都撂攤子了，其他人是不會來救火的。來火上澆油的倒不缺，普京和習近平是一條戰線上的，金三胖把自家男兒都送到俄烏去當炮灰，要是需要，他自然也會雙手奉上「人力」。

6. 台灣人依然歲月靜好，股市上漲。台灣人民真讓人打心裡驚嘆，子彈飛的時節來到，也並不慌亂。雖沒有馬照跑、舞照跳的從容，但是大多數人關心的還是哪裡有美食、有優惠，哪裡的煙火最耀眼。人們盲目地寄望兩岸關係能維持現狀，保持平穩。

「戰爭總統」川普對委內瑞拉的特殊軍事行動

川普聽取軍事攻擊委內瑞拉行動/白宮網站

川普去年二度進入白宮之後，就對全球發動兵不刃血的「貿易戰」，打亂世界經濟秩序，摧毀既定法規，他的朝令夕改，弄得全球大部分國家亂了陣腳，他的貪婪、自戀、無德、無能讓世人備受屈辱和煎熬。幾天前川普對委內瑞拉動用武力，實施軍事打擊，綁架了總統馬杜羅夫婦，他的越權行為既違反了美國的法律也公然踐踏了聯合國憲章。

美國憲法規定，總統作為三軍統帥，在緊急狀況下， 可進行有限軍事行動，但是委內瑞拉雖然涉嫌毒品的流通，馬杜羅雖然是個被人民唾棄，不被國際承認的「總統」，但是並未對美國構成直接威脅，對之發動入侵的軍事行動，並且逮捕押解出境是絕對違反憲法的。

圖/擷自BBC官網

按照聯合國憲章，只有當a. 安理會授權 b.國家實行自衛權時，一個國家才能對另外一國使用武力。而這兩項都不存在，川普就自行發動了軍事行動。

人們都能推測他這樣做的目的地不外 a. 轉移美國國內物價高漲，民心流失，不滿情緒攀升 b. 貪圖委內瑞拉豐富的石油。

川普厚顏無恥地發表公開談話說：「我們將領導這個國家，直到我們能確保實現安全、有序、謹慎的過渡。」眾所周知，美國數年前就對委國實施經濟制裁，因此許多美國主要的石油公司都失去在該國的營業機會。川普此舉又為美國的富人大亨遞上了金鑰匙。

美國歷來就把拉丁美洲視為自家的後院，數十年來，多次直接干預：

50年代艾森豪總統推翻瓜地馬拉民選政府、甘迺迪60年代古巴豬玀灣事件、80年代雷根政府支持反對尼加拉瓜政權的游擊隊、老布希總統90年代入侵巴拿馬。

凡此種種可看出美國「進出」拉美國家如入無人之境，「教訓」那些不聽話的國家元首，或是暗殺或是逮捕、放逐，真是隨心所欲不逾矩。

其實川普這個厚黑「奸商」，對於獨裁者的雷厲風行、梟雄的睥睨天下的逆天作風是青睞有加的，只可惜美國那勞什子的民主制度總是掣肘，他就乾脆來個不管不顧，我行我素，先斬後奏，反正身邊有那一群貪婪的富豪和貪權的哈巴群體，眾星拱月，由著他折騰， 「權」、「錢」都拽在他那一小撮人手裡。

結語

台灣必須認清時局，美國絕對不是可以依賴的外力，首先，台灣目前唯一還令中國下不了手和世界有可能進行微弱干預的，就只有護國神山台積電了。好好的護住這個鎮家之寶，千萬不要搬遷移動，尤其不能落入川普貪婪威逼的圈套。其次，民進黨和藍白勢力的內鬥必須立即停止，共同商量如何聚攏民心，共赴時艱。第三，別喪失自信，要善於走鋼絲，遊走於國際的各方勢力和利益之間，爭取支持。第四，不放棄任何跟中國當局溝通的機會，不論是民間還是官方，要力爭對話交流的機會，大陸方面並不願意把繁榮富裕的台灣弄成焦土或廢島。爭取雙贏，才是正道。





