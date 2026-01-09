【專欄】中國製「委內瑞拉防空網」遭美突破 中國聲譽大受打擊

隨著委內瑞拉政府未能事前偵測，並對美軍對尼古拉斯・馬杜洛總統夫婦的逮捕行動加以因應，中國政府也遭到波及。原因在於，部署於委內瑞拉的中國製雷達在關鍵時刻未能發揮作用，使中國國內外對中國製武器的實際效能之質疑聲浪被家已提出。

7日（當地時間），美國《新聞週刊（Newsweek）》報導指出：「1月3日美軍對馬杜洛的逮捕行動，引發外界推測，認為出售給委內瑞拉的中國製雷達在關鍵時刻並未能發出早期的預警」，並稱「此事件恐對中國的聲譽造成打擊」。

廣告 廣告

長期展現親中立場的委內瑞拉，原本已運用俄羅斯製的S-300VM、Buk-M2、Pantsir-S1等系統建構多層的防空體系，並為補強該體系而部署中國製長程反匿蹤監視雷達「JY-27A」。中國方面一向自豪宣稱說，該雷達可在數百公里外偵測到美軍F-22、F-35等第五代匿蹤戰機。

美國此次行動中，出動了包括F-22「猛禽」（F-22 Raptor） 、F-35「閃電II」（F-35 Lightning II） 、F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18 Super Hornet） ，以及被稱為「死亡白天鵝」的B-1B「槍騎兵」（B-1B Lancer） 在內，超過150架戰機、轟炸機與偵察機。但是根據外電報導，當這些軍機在委內瑞拉首都卡拉卡斯上空盤旋時，幾乎未見委內瑞拉軍方的任何應對行動。不僅沒有進行攔截，連俄羅斯的防空體系與中國的雷達都未能事前偵測。《新聞週刊》分析指出，這正是外界對包括JY-27A在內的中國製防空資產實效性提出質疑的原因。

不過，《紐約時報（NYT）》引述對美國國防部長赫格塞斯及美軍參謀首長聯席會議主席丹・凱恩（Dan Caine ）等軍方人士的訪談內容指出，在逮捕馬杜洛總統夫婦的行動過程中，曾一度出現危機。當時搭載三角洲部隊（Delta Forece美國特種部隊）的直升機遭到攻擊，行動成敗一度岌岌可危。一架接近馬杜洛藏身處的美軍MH-47「契努克」（MH-47 Chinook ）直升機遭受攻擊，顯示俄羅斯與中國的防空資產並非毫無用處的擺設。

但該攻擊並未造成致命傷。儘管遭到攻擊，但該直升機仍可飛行，總算滯空後安全降落，三角洲部隊隊員也順利下機，最終成功逮捕馬杜洛總統夫婦。

中國方面則試圖保持冷靜，主張問題不在中國製防空資產，而是源於委內瑞拉內部分裂，以及武器維護與保養不足。中國現代國際關係研究院（CICIR，China Institutes of Contemporary International Relations ）反恐研究中心主任李偉表示：「這次行動之所以成功，是因為委內瑞拉的軍事實力相較美國顯著薄弱」，並強調「這類行動不可能在世界任何地方都行得通」，藉此駁斥對中國製武器的質疑。清華大學國家戰略研究院首席研究員謝茂松也指出：「中國與美國在軍事與防衛能力上並不存在著極端的差距，在首都與領導人的防護能力方面，中國處於世界頂尖的水準。」

但是，中國內部仍瀰漫著緊張氣氛。香港媒體《南華早報（SCMP）》報導指出：「此次行動之後，中國內部的警戒心明顯升高。」印度智庫「塔克夏希拉研究所（Takshashila Institution）」研究員阿努舒卡・薩克塞納（Anushka Saxena ）表示：「在馬杜洛被捕後，中國內部刻意避免談論部署於委內瑞拉的中國製武器」，並指出「這反映出中國政府對自家產品品質的憂慮」。

但此後才是問題的所在。由於美國總統唐納・川普明言：「美國將直接掌控委內瑞拉的資源與基礎設施」，中國正面臨：透過委內瑞拉境內武器系統，導致其機密技術外流的風險。尤其是設於委內瑞拉的中國衛星追蹤設施，過去一直是海外衛星運行與控制的重要據點，外界憂心中國恐因此失去關鍵的戰略安全保障資產。