【專欄】中國製「委內瑞拉防空網」遭美突破 中國聲譽大受打擊
隨著委內瑞拉政府未能事前偵測，並對美軍對尼古拉斯・馬杜洛總統夫婦的逮捕行動加以因應，中國政府也遭到波及。原因在於，部署於委內瑞拉的中國製雷達在關鍵時刻未能發揮作用，使中國國內外對中國製武器的實際效能之質疑聲浪被家已提出。
7日（當地時間），美國《新聞週刊（Newsweek）》報導指出：「1月3日美軍對馬杜洛的逮捕行動，引發外界推測，認為出售給委內瑞拉的中國製雷達在關鍵時刻並未能發出早期的預警」，並稱「此事件恐對中國的聲譽造成打擊」。
長期展現親中立場的委內瑞拉，原本已運用俄羅斯製的S-300VM、Buk-M2、Pantsir-S1等系統建構多層的防空體系，並為補強該體系而部署中國製長程反匿蹤監視雷達「JY-27A」。中國方面一向自豪宣稱說，該雷達可在數百公里外偵測到美軍F-22、F-35等第五代匿蹤戰機。
美國此次行動中，出動了包括F-22「猛禽」（F-22 Raptor） 、F-35「閃電II」（F-35 Lightning II） 、F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18 Super Hornet） ，以及被稱為「死亡白天鵝」的B-1B「槍騎兵」（B-1B Lancer） 在內，超過150架戰機、轟炸機與偵察機。但是根據外電報導，當這些軍機在委內瑞拉首都卡拉卡斯上空盤旋時，幾乎未見委內瑞拉軍方的任何應對行動。不僅沒有進行攔截，連俄羅斯的防空體系與中國的雷達都未能事前偵測。《新聞週刊》分析指出，這正是外界對包括JY-27A在內的中國製防空資產實效性提出質疑的原因。
不過，《紐約時報（NYT）》引述對美國國防部長赫格塞斯及美軍參謀首長聯席會議主席丹・凱恩（Dan Caine ）等軍方人士的訪談內容指出，在逮捕馬杜洛總統夫婦的行動過程中，曾一度出現危機。當時搭載三角洲部隊（Delta Forece美國特種部隊）的直升機遭到攻擊，行動成敗一度岌岌可危。一架接近馬杜洛藏身處的美軍MH-47「契努克」（MH-47 Chinook ）直升機遭受攻擊，顯示俄羅斯與中國的防空資產並非毫無用處的擺設。
但該攻擊並未造成致命傷。儘管遭到攻擊，但該直升機仍可飛行，總算滯空後安全降落，三角洲部隊隊員也順利下機，最終成功逮捕馬杜洛總統夫婦。
中國方面則試圖保持冷靜，主張問題不在中國製防空資產，而是源於委內瑞拉內部分裂，以及武器維護與保養不足。中國現代國際關係研究院（CICIR，China Institutes of Contemporary International Relations ）反恐研究中心主任李偉表示：「這次行動之所以成功，是因為委內瑞拉的軍事實力相較美國顯著薄弱」，並強調「這類行動不可能在世界任何地方都行得通」，藉此駁斥對中國製武器的質疑。清華大學國家戰略研究院首席研究員謝茂松也指出：「中國與美國在軍事與防衛能力上並不存在著極端的差距，在首都與領導人的防護能力方面，中國處於世界頂尖的水準。」
但是，中國內部仍瀰漫著緊張氣氛。香港媒體《南華早報（SCMP）》報導指出：「此次行動之後，中國內部的警戒心明顯升高。」印度智庫「塔克夏希拉研究所（Takshashila Institution）」研究員阿努舒卡・薩克塞納（Anushka Saxena ）表示：「在馬杜洛被捕後，中國內部刻意避免談論部署於委內瑞拉的中國製武器」，並指出「這反映出中國政府對自家產品品質的憂慮」。
但此後才是問題的所在。由於美國總統唐納・川普明言：「美國將直接掌控委內瑞拉的資源與基礎設施」，中國正面臨：透過委內瑞拉境內武器系統，導致其機密技術外流的風險。尤其是設於委內瑞拉的中國衛星追蹤設施，過去一直是海外衛星運行與控制的重要據點，外界憂心中國恐因此失去關鍵的戰略安全保障資產。
其他人也在看
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 176
是否特赦陳水扁？法務部長這樣說！
[NOWnews今日新聞]目前「保外就醫」的前總統陳水扁於網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他事後爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。針對特赦議題再起，總統賴清德今（8）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 127
F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了
即時中心／潘柏廷報導花蓮空軍基地一架編號6700的F-16戰機，執行夜訓期間突然失事墜海，身為駕駛的29歲上尉飛官辛柏毅也因此失聯，目前持續搜救中。對此，行政院長卓榮泰今（8）日於行政院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。他也強調，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。民視 ・ 1 天前 ・ 81
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 47
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
工作量大、航空公司搶人！他嘆：飛官留營難
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，國軍持續搜尋失聯...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 26
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 22 小時前 ・ 21
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 129
共機艦擾台數暴增！前飛官憂影響訓練品質
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機昨日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對是否為頻繁應...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
日本參議員石平訪台「給習近平補上一拳」矢板明夫：戳破中共謊言
[Newtalk新聞] 遭到中國制裁並禁止入境的日本維新會參議員石平近期訪台，6日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，中國的「制裁」對他無效。硬生生戳破中共那套「台灣是不可分割一部分的謊言」，讓北京當局氣炸又無法反駁，只能跳針罵石平「宵小」，稱其言論「不值一提」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫狠酸，中共批石平不值一提，那當初為何要大動作制裁，前後邏輯根本不通，相反地還證明了石平訪台對北京而言絕非「小事」！ 矢板明夫9日凌晨在臉書寫道，石平訪問台灣，可以說是一場高度密集、同時也極具象徵意義的政治行程。8日下午拜會外交部，與外交部長林佳龍深入交換意見，並在林佳龍陪同下前往總統府，參觀館內正在舉辦的台灣民主歷程展覽。9日還將前往立法院，和多位立法委員就台日關係與中國議題進行交流，下午則出席由印太戰略智庫主辦的「應該如何與中國打交道？」研討會。這樣緊湊的行程之間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予了大篇幅報導。 矢板明夫指出：「日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。更具戲劇性的是中國方面的反應。中國明文禁止石平入新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 38
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 12
盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭
據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
美參院通過表決限制對委再動武 川普怒批：拿走美國「保衛國家」權
美國參議院8日表決通過一項程序性決議，禁止政府在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動；不過該案接下來仍須進行實質性投票，外界認為很大程度僅具象徵意義。美國總統川普（Donald Trump台視新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8
訪立法院變＂中國制裁同學會＂ 石平：日本國會要加油
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導日本維新會參議院議員石平，抵台第四天，行程馬不停蹄，今天上午他率團拜會立法院國防外交委員會，現場包括綠營立委王定宇、沈伯洋、黃捷等人都到場，讓石平忍不住自嘲，是"被中國制裁同學會"，石平不改直率性格，還隔空喊話日本國會同事，要越多人被制裁，代表努力被看見！日本維新會參議院議員石平（左二）拜訪立法院外交國防委員會 民進黨立委王定宇（右二）送上台灣花布袋（圖／民視新聞）日本參議員石平，現身立法院，多名綠營立委到場，選在外交國防委員會會議室交流。立委（民）王定宇：「上面有台灣寶島。」民進黨立委王定宇，送上台灣花布袋，盡地主之誼，這場見面會，雖然目的是要閉門會談，但也意外變成歡樂同學會。立委（民）王定宇：「沈伯洋委員跟你跟我，我們三個都被中國通緝的，我們今天有個中國制裁同學會，不過他比較嚴重啦，他現在等級比我們高一點，他現在是全球通緝。」石平拜會立院意外成為＂中國制裁同學會＂ 因為有三位民進黨立委都分別被列為台獨頑固份子或台獨打手幫凶（圖／民視新聞）看看這場"中國制裁"同學會中，各自角色，石平被中國列入制裁對象，禁止入境中國，沈伯洋頭銜最多，又是台獨頑固份子、又是台獨打手幫兇，遭中國認定涉犯分裂國家罪，發布紅色通緝令，另外王定宇同樣屬於台獨頑固份子，而比較晚到場的黃捷，其實也是台獨打手幫兇名單。日本維新會參議院議員石平：「王委員還是我的大前輩，比較早（被列入），在日本我是唯一一個，被中國政府制裁的議員，這說明我們日本國會還不夠努力，我也希望我們日本國會，將來繼續努力，繼續多幾個被中國政府制裁的議員。」去年當選議員後，就遭中國制裁的石平，以此為榮，還喊話日本國會同事，要加把勁，加入行列，不過就在石平跳出來對抗中國之際，卻傳出國共論壇，將在月底舉行。日本維新會參議院議員石平：「兩次國共對話的結果，大家都知道，上當受騙的是當時的國民黨，台灣所有的政黨，都要吸取血的、慘痛的歷史教訓，不要輕易相信共產黨。」日本維新會參議院議員石平（中）被問到月底將舉行的國共論壇 他喊話國民黨記取歷史教訓別輕信共產黨（圖／民視新聞）石平隔空喊話國民黨，記取歷史教訓，這回來到台灣，5天4夜行程滿檔，週六即將離台，他希望下回能有更多時間交流觀光。原文出處：自嘲訪立法院變「中國制裁同學會」！ 石平喊話：日本國會同事要加油 更多民視新聞報導劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 日議員喊：想見面日議員石平哽咽了！挺台竟遭制裁「淚談中共1黑歷史」兩部長遭列台獨頑固分子 賴清德霸氣反嗆：被中國跨境鎮壓是驕傲民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
何來撤案？林宜瑾駁羅智強 嗆《兩岸條例》還要再連署、大修
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，欲刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，但國民黨團書記長羅智強卻稱「悄悄撤案」。對此，林宜瑾今（8）日回應，「還沒列案，何來撤案？」之說，是因為有同仁還要再連署，加上這部法一定要大修，純粹就是從議事處拿回來而已。林宜瑾表示，《兩岸條例》修正提案是從議事處拿回，因為議事處也根本還沒有登載與打字，加上有同仁還要再連署、也有需要再修改，所以就很純粹地拿回來。她強調，此案是週五下班前拿過去，下週一一大早就拿回來，議事處根本都還沒作業。她認為，此次是把修正提案拿回來修改，把它修得更...（完善），還沒列案，何來撤案？《兩岸人民關係條例》基本上就是要再修，也要大修，原本修一些字眼，可能還不符合要修此法的精神。原文出處：快新聞／何來撤案？林宜瑾駁羅智強 嗆《兩岸條例》還要再連署、大修 更多民視新聞報導政院提修法！立委接觸中共黨政軍須公開揭露 陸委會表態了民代、公務員赴中擬須經許可 翁曉玲語出驚人：走回戒嚴時代確立對等國關係！林宜瑾提案修兩岸條例 蘇巧慧說話了民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
川普簽了「美國退群中」 一口氣退出66個國際組織
美國白宮發表聲明，總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構。白宮表示，這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決議即刻生效。 白宮並未具體說明退出中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
不只宜蘭告急！郭正亮點名她：藍白合也難打
[NOWnews今日新聞]宜蘭縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式徵召律師林國漳參選，藍營方面卻陷入整合僵局，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德協調破局，雙方皆態度強硬、堅持參選，遲遲無法達成共識。前立委郭正...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
柬埔寨瞎扯「台灣是中國的」 外交部震怒開嗆
即時中心／張英傑報導柬埔寨於去（2025）年底，中國發動「圍台軍演」之際，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，荒唐且嚴重悖離事實的言論，嚴重貶損我國主權。對此，我國外交部震怒並呼籲柬埔寨，切勿一再罔顧事實扈從中方，並為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書！民視 ・ 1 天前 ・ 24