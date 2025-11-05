【專欄】中美釜山交鋒：關稅休戰背後的攻防真相



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

一場元首握手的背後，是雙方長達七年的貿易較量與戰略調整。2025年10月30日，韓國釜山成為全球焦點，中美兩國元首在此舉行關鍵會晤。這場長達100分鐘的對話，為持續七年的中美貿易戰按下暫停鍵。根據雙方會後公布的共識，美方同意取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，並將對中國商品加徵的24%「對等關稅」繼續暫停一年。這些協議不僅標誌著中美貿易關係進入為期一年的休戰期，更揭示了雙方在長期博弈後尋求暫時平衡的戰略抉擇。

釜山會晤的實質成果

中美雙方在釜山達成的具體安排，涵蓋了關稅、出口管制和產業調查三大核心領域。在關稅方面，美方取消了10%的所謂「芬太尼關稅」，同時將24%的對等關稅暫停一年，這意味著美國對華關稅從30%實質性降至20%。中方也相應調整了反制措施，展現出雙向讓步的姿態。

出口管制方面，美方暫停實施其9月29日公布的50%穿透性規則一年。中方則同步暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並承諾研究細化具體方案。這種互惠安排顯示雙方都在尋找合適的妥協點，避免技術脫鉤進一步加速。

產業調查方面，美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年，中方也相應暫停了針對美方的反制措施。此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。這些成果雖然有限，但為雙邊經貿關係提供了難得的穩定預期。

貿易博弈的戰略轉向

這場貿易休戰來之不易。從2018年3月22日川普簽署對華加徵關稅的總統備忘錄算起，中美貿易戰已持續七年之久。川普的態度在這七年間發生了顯著變化，從最初來勢洶洶，認為通過關稅戰一招就可以把中國擊敗，到2025年釜山會晤前的務實轉向。

2025年11月2日，川普接受CBS採訪時表示：「我們和中國一樣著眼於長遠。」「通過與中國的合作，而不是單方面僅僅擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀。」這一表述與中國對中美關係的系統論述驚人地一致，反映雙方在長期博弈後認識到完全對抗的代價過於高昂。

川普在釜山會晤前發文稱「G2即將開會」，其中「G2」概念最初是2008年美國《外交》雜誌提出的，指中美兩國合作共同主導世界事務。這種態度的轉變不僅反映個人立場的調整，更體現中美實力對比已發生實質性變化，雙方不得不重新審視彼此的相處模式。

博弈雙方的軟肋與籌碼

中美貿易博弈是一場精心計算的戰略較量，雙方都精準打擊了對方的軟肋。中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢指出，一年的緩和期恰好指向美國中期選舉，或蘊含川普在選舉前保持經貿環境相對平穩的意圖。

中方的籌碼主要集中在稀土供應鏈和農業領域。中國建立稀土出口監管體系並限制出口，有效地反制了美國的關稅威脅，被認為是促使美方回到談判桌的關鍵因素之一。同時，中國每年大豆缺口高達1億噸，停止進口美國大豆成為中方的重要反制手段，直接影響美國農業州的政治傾向。

美方的壓力則來自技術管制與通膨管理。出口管制特別是AI晶片等先進技術本是美國的優勢領域，但過度限制反而加速中國自主研發進程。同時，美國國內持續的通膨壓力迫使美方必須在關稅問題上保持克制，避免進一步推高物價水平。這場博弈的結果顯示，美國下調了10個百分點的關稅，而中國方面則主要是暫停實施剛剛收緊的反制措施。

貿易休戰的深層影響

從表面看，川普在釜山峰會後宣稱這是一次「偉大的會晤」，如果滿分為10分，他會給這次會晤打12分。但德語媒體《經濟周刊》評論指出，川普口中的重大突破，實則是北京在中美貿易戰中又一次戰略勝利。

「這場交易的實質是，華盛頓放棄了讓北京做出實質性讓步的要求，而中國則只是暫停了剛剛收緊的反制措施。」這種評價反映國際觀察家對中美博弈結果的共識。對於跨國企業而言，中美貿易休戰帶來了一定確定性，但危機並未完全解除。

糧食行業對價格、時間都非常敏感，暫停徵收特別港務費讓相關從業者放下了心中的「大石」。然而，應對晶片或稀土的斷供危機，將成為跨國企業今後不得不經常面對的新常態。即使同中國這樣的制度性競爭者也能相安無事的、無憂無慮的自由貿易時代，已經成為了過去。

一年休戰期的戰略價值

中美貿易戰的休戰期為一年，這為雙方提供了寶貴的戰略緩衝時間。對中國而言，這一年是實現技術自主的關鍵期。中國正在努力擴大在電動車和可再生能源領域的領先優勢，並加快類人機器人、生物技術等新型工業領域的佈局。

晶片領域的自主攻關將成為中國未來一年的重點任務。這些目標也同擬議中的五年規劃相吻合，新版五年規劃預計將在2026年3月的人大會議上審議通過。對美國而言，這一年的休戰期涵蓋了中期選舉，有助於川普在選舉前保持經貿環境相對平穩。

雙方啟動經貿磋商後續輪次，可能在TikTok、AI晶片出口等方向有進一步磋商，轉入避免升級、有效管控的談判節奏。然而，真正的考驗在一年之後。休戰期結束後，中美是否會重啟關稅戰，將取決於雙方在這一年內的戰略調整與互動成果。

結語

這次中美在釜山達成的共識，是雙方在長達七年的貿易摩擦後，基於現實利益做出的策略性調整。正如業內專家所指出的，在本輪談判中，中方通過稀土管制等精準反制，掌握了重要的談判籌碼。而對於川普來說，在貿易戰開打七年後，他也不得不承認競爭現實，轉向更為務實的談判策略。這場貿易休戰，與其說是最終解決方案，不如說是中美關係新階段的起點，未來一年的互動將為雙邊關係奠定新的基礎。