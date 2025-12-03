【專欄】主動追求『連接』與『融合』是AI 新時代需建構的素質能力！



文/陳家聲

日前很很榮幸受到台大EMBA校友會廖學茂理事長的邀請出席並致詞，這是由兩所全國知名高校台大與政大EMBA校友會合作舉辦的第一次科技與金融創新論壇，有著特別意義，兩校的EMBA都是全國產業的領導人、菁英，能夠匯聚一堂，共同探討當前數位科技、AI技術下的金融產業，鏈上金融與傳統金融的融合與突破，深具意義。

延續著數位化、數智化， AI智能體等數位及網路科技的創新，特別是GAI的發展，讓數位高科技帶來普惠式的影響，也衝擊著各行各業。就個人近年來研究及參與數位化推動企業轉型、AI 數智轉型、GAI、AI智能體的心得，提出兩個詞與大家分享：在這時間點特別重要：『連接』與『融合』。

開場時，我詢問參與者：不知道大家今天參與這場論壇聚會，是來找『答案』？還是希望能多瞭解當前產業發展趨勢，能夠對自己企業的經營或事業、職涯發展，獲得一些啟發？發展機會的啟示？我相信每個人會有不同的答案！也不必要有固定、標準答案！因為科技與產業創新仍在持續發展中！新時代，沒有標準答案！按照舊經驗、舊地圖，找不到新世界的門牌號碼！

大家參與這樣的論壇聚會，都已經邁出對新時代的探索，給自己一個鼓勵！相信大家都感受到科技創新對產業與個人事業發展的衝擊！特別是自2022年末ChatGPT的橫空出世，帶來全球社會對GAI的關注，而今年過新年的時候，DeepSeek的發佈，同樣地也帶來全球的震撼，告訴我們AI的發展不必以追求極大算力（GPU卡數、萬億參數規模）為限制，透過創新思維、優化算法，我們可以達成ChatGPT近似的效果，更重要的是：成本大幅下降，加上開源模型，讓全球為之震驚！最近阿里的千問QWEN的發佈，在全球的下載速度與數量也破紀錄！英偉達股價的快速下跌、美國GAI大模型在中國GAI模型的開源免費下，原本的負債研發、高價收費等受到巨大衝擊！特別是中國GAI模型的開源模式，所造成的衝擊是全球性的，許多國家，包含以開發、開發中國家，都大量採用！套用中國互聯網時代許多APP的話語：『免費把你廢了！』360免費防毒軟體讓它成為知名的全球性企業！

回到『連接』與『融合』這兩個詞，它代表著一個人願意打開、打破自己認知的疆界，啟動探索世界的好奇心，願意走出個人習慣領域，探索、瞭解不同的世界；而非活在個人熟知的習慣領域、舒適圈，所結交的都是『同溫層』，所聽、所聞、所見都是熟悉的事物！長期以來，台灣企業的主管與員工，都習慣於埋頭做事、低頭趕路，加上長期的安逸，似乎對外界的變化忽視、不敏感，活在台灣第一、四小龍的過去歷史裡，而台灣的新聞媒體沒有什麼國際新聞，有的國際新聞報導只有美國、日本！或是中國的負面消息！不知道東南亞國家、非洲國家、中東國家的進步！有如坐井觀天，看到的只是一口天！

處在今日烏卡世界(Volatile)、Uncertain、Complex 、Ambiguous)，動態、複雜、高度的『不確定性』是世界的常態！但太多人習慣於維持『穩定』的認知幻想！每天的工作與生活事件都不是我們能控制的！環境中我們所能控制的因素相當有限！

我們常聽到許多人是：拿著槌子找釘子！用自己習慣、固執的認知思維去理解、看世界！想要『規模』『複刻』過去就有成功經驗！從互聯網時代開始，到今天AI新時代，能夠創新的前瞻者都重複說著一件事：在科技的創新驅動下，舊有的產業規則被打破，所有的產業、行業都可以重新來過！

我常鼓勵同學、企業管理者要主動、多參與各種論壇，參與論壇可以拓展個人的認知思維、突破既有認知框架；也可以擴展個人的社會人脈與資源，在論壇裡可以遇到各行業、各領域的專家，讓我們看見產業在高度動態複雜、不確定環境中的脈動，看到前行者前進的方向，也就是讓我們能找到一些確定性！創新改變的方向！在論壇裡透過主動『連接』一群產業菁英的經營分享，讓我們每個人能夠突破、擴展的舊有的認知思維『邊界』，或是拓展多元化領域、跨界的連結，能夠讓我們在認知思維及產業合作上有機會融合、創新！釋放個人的潛能，找到事業發展的新機會。這是參與各種論壇的價值魅力！



