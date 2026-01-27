【專欄】主動追踪「特定政治性人物」的金流 —法務部、金管會可以多做一些事

文/洪三雄

中天記者兼主播林宸佑於2026年1月17日，因涉嫌收受中國資金而將軍事資料交付對岸，被法院依《國安法》等罪羈押禁見。

記得4年前（2022年）9月1日，曹興誠在國際記者會上，公開批判中天新聞為「匪台」。曹興誠對林宸佑說：「中天我不回答，這匪台嘛」、「你還有臉站在這裡。我替你慚愧啊！」中天與林宸佑因此控告曹興誠妨害名譽並求償5億元。結果，台北地檢署裁定不起訴，台北地方法院也駁回其自訴。

一、中共（中國）是我國的敵國

賴清德總統一再提示，中共（中國）是我們的境外敵對勢力。1949年中共以武力叛變中華民國而建立「中華人民共和國」，當然就是中華民國的敵國。

而且，當前中共明的以2000顆飛彈對準台灣，也以船艦、戰鬥機、民船、無人機不時騷擾、包圍台灣；更有「台灣島內的愛（中國）人士」盤踞立法院毀憲、擾政、亂台，因此是我們的敵國。

暗的，中共用盡金錢，收買台灣的軍人提供軍事情報；收買台灣的政黨、政客、宮廟、名嘴、媒體及其記者，成天唱衰台灣、販賣「九二共識」、「終極統一」的糖衣毒藥，絕對是我們的敵國。

二、對中共敵國輸誠，為之充當打手的政客、名嘴，是否收到好處？理應查明究辦

IORG 2024/10，中共官媒最青睞的20位台灣政治人物。

沒有人是吃飽飯撐著！這一群作為中共瓦解台灣的急先鋒、為中共執行亂台政策，或賣命護航支持的政客、名嘴、媒體及記者們，如果說他們沒有得到任何「紅利」或好處，卻死心塌地效忠獨裁中共、極力詆毀民主台灣，鬼才相信！

俗話說：「有錢能使鬼推磨」。中共沒有品，但有錢。它在全世界濫行「紅利籠絡」、「金錢收買」的卑劣手段，人盡皆知，對台灣當然更加如法泡製。

因此。法務部及金管會如果能積極防範於未然，先一步及時、充分、嚴密掌控這些為匪作倀者及其關係人的金流，相信對於掃除危害國安的不肖份子，當有莫大助益。

三、台灣是「亞太防制洗錢組織（APG）」的會員國

設在法國巴黎的「防制洗錢金融行動工作組織（The Financial Action Task Force，FATF）」，為全球最重要的打擊洗錢發展政策的國際組織。台灣雖然不是FATF的會員國，但透過其區域性的亞太防制洗錢組織（Asia Pacific Group on Money Laundering，APG），實質參與了FATF會務活動，嚴格遵循其發佈的國際準則。

法務部（含轄下的檢察署等機關）及金管會（含銀行、保險、證券業務）都有落實洗錢防治的義務。當然，我們看到法務部逐月公布「高風險名單」及「加強監管名單」等FATF文件，也獲得APG評鑑「一般追蹤」的優等。但更重要的是，除了例行書面作業的「一般追蹤」之外，是否不斷地主動擇定對象、積極建立特殊個案、專人專責深入實質追踪，並逐月提報國安當局檢討？

尤其目前我國對於「重要政治性職務人士」（Politically Exposed Persons，PEPs）金錢往來的監管，是不是已臻完善？面對中共的金錢攻勢，恐怕十分有待加強。像林宸佑這種檯面上的「政治性記者」，因為他案之金流牽連，才被發現其涉嫌遭中共滲透收買而危害國安的底細，正是值得檢討的地方。

四、美國《華爾街日報》的警示

2026年1月21日美國《華爾街日報》以〈滲透台灣軍隊的中國間諜機器〉為題，對逐漸被藍、白兩黨赤化、弱化的台灣，提出警告。

這篇報導的總結就是：

「中（共）國的目的，是在可能的衝突（中共發動戰爭）發生前，就先從（台灣）內部瓦解台灣的抵抗意志與防禦體系」。

「台海局勢在日益緊張的背景下，無情的『情報戰』已經成為決定台灣生存的另一個關鍵戰場」。

回頭看看台灣，以傅崐萁為例，他是公然帶領藍營立委組團赴中附匪的「重要政治性職務人士（PEPs）」。他遭檢舉在競選期間資金來源不明且被質疑與中國有關。一查結果，連其「男管家」及「戰天下公司」都牽涉在內。事實上，他的「關係人」、「關係法人」、「柱仔腳」堆堆疊疊，都是沆瀣一氣的「重要政治性職務人士」。

我們不禁要問，政府在APG發布的國際準則之下，是否早已事先主動立案，並做了更深入廣泛的追查到底？

五、結論

美國日前出兵委內瑞拉，活捉該國為中共擺布的總統馬杜洛夫婦。此舉是否符合國際法？見仁見智。但是，美國的創舉，有兩個意涵值得深思：

1. 當敵人已經侵入你家的後院、威脅你的安全與生存之際，你還不奮力一搏嗎？

2. 跟流氓講道理，他只會跟你耍流氓。跟流氓耍流氓，他才會跟你講道理。

台灣也是一樣，惡鄰中共國已然攻進立法院，立法院藍、白兩黨立委一再修訂惡法，阻礙政府運轉，強要我們的命；也一再拒審中央總預算、軍購預算，威脅國家生存，逼迫我們不要命。他們這些毀憲、亂政、滅國的流氓行徑，就是利用台灣的「法治」，企圖將2,300萬人送給獨裁中共統治，而置我們於「無法可治」之境。

面對惡鄰中共的金錢統戰，法務部和金管會在「特定政治人物」金流追查的「情報戰」上，的確任重道遠。除了例行性文書作業之外，能否有更積極的作為，主動協助政府揪出附匪賣台的潛在敵人？我們拭目以待！