【專欄]】亂台不擇手段



中台兩邊兩個中國，政治制度不同，唯一相同，兩國都不是正常國家，正常國家不會以併吞他國教育子民。

為了正當化併吞行為，所以必須錯誤洗腦人民，以至於洗出一堆腦袋很奇怪的人民，前天，深圳一家港資的電子工場[易力聲]，3000多位員工集體罷工，抗議廠方實施每周五天，一天8小時工作時間，不安排加班，讓他們無法生活，每天工作五小時，周休二天，台灣習以為常，多數國家也是如此，完全符合國際對勞工人權的標準，但是，中國很反常，正常規定卻被勞工抗議，原來，勞工基本薪資低，想養活自己，必須依靠每天加班，才能吃飽飯，反觀台灣或歐美的勞工抗議，剛好相反，工時太長，妨礙家庭生活，才被抗議，中國這樣的不正常國家，養出不正常勞工觀念，也算正常。

台灣這個中國，因為民主過頭，投票出一堆不正常政客，嘴巴愛台灣，行為恰恰相反，這批政客一上台先把憲法法庭廢了，如今，公民團體才緊張起來，努力聯署，要把憲法法庭救回來，既然如此，何必當初?

自由選舉亂投票，選出一堆亂台立委，搞出一個不三不四國家，台灣國家卻頂著中國帽子，久久拿不掉，真的不正常，而寄生在此的國民黨，長期不正常，卻不以為意，民進黨上台，拼命要讓國家正常，卻阻礙重重，反而是他國看不下去，希望替台灣正常化作點事。

當一個政黨不以土地人民為念，拼命利用立委職權，要把台灣搞爛，人民必然群起反抗，這是黨之將亡寫照，看看其政客在國會的嘴臉，就可以知曉一二了。

立委提案甘冒大不諱，把助理薪資納入私人庫房，給不給錢，要看諸公臉色，既降低立委問政品質，也失去國家保障國會助理薪資美意，公開替涉入助理貪瀆案件的政客開脫，這位陳姓立委還大言不慚；就算有工會壓力，也不撤案，只有幾萬選票當靠山，立委卻可以越當越大尾，也告訴老百姓，真的要謹慎投票，否則就會飼老鼠咬布袋。

陳姓立委的爭議提案還不少，不久之前，剛提案離島條例，企圖切割金馬變成不受中央管理的特區，可以做為老共產品洗產地基地，幫助中共國經濟復甦，又可以撈到台灣中央更多預算，可以說是一石二鳥。

在老共紅媒和第五縱隊幫助下，公民團體針對糟糕的立委大罷免運動，沒有成功，果然，不出所料，已經披上紅衣的藍黨政客更加囂張了。

目前藍白兩黨聯手，不只是反年改法案，將會強渡關山，拋棄世代正義，讓政府越舉債變更窮，接著扮演通敵吳三桂的法案出籠。

更糟糕的是替黑金開門，貪汙除罪化，讓待罪之身的政客，被判緩刑，還可以回鍋選舉，緩刑不是無罪，而是初犯，或經過易科罰金者，這樣子替涉案政客修法，還有20幾位藍白兩黨政客呼應，也算是不要臉大集合了。

過去老馬哥或朱立倫當主席，因為自認是讀書人，從政黨員吃像，不至於太難看，如今，換了黨主席，藍黨的風氣大大改變，從溫文客氣變成戰狼，身體已經染紅更不怕染黑了，這樣子的突變，能否被中間選民信任，明年地方選舉就可以見真章了。











