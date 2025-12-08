【專欄】亞洲台商到台南的直通車：快速通關與雙向通道
文/童振源 (美國約翰霍普金斯大學高階國際研究學院(SAIS)博士，現任駐新加坡代表處代表)
今天早上在新加坡希爾頓酒店，我見證台南市政府與亞洲台灣商會聯合總會（亞總）簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄。這不僅是行政合作的啟動，更是一座城市向海外台商主動伸出的穩固橋梁。透過這項機制，一條能直達市府決策核心、加速行政流程，並促進亞洲台商與台南企業雙向往來的合作通道正式展開。
多年來，我在亞洲各地與台商交流，深刻感受到他們對台灣的情感從未淡化。他們在海外經營多年，累積的市場經驗、人脈與資源，是台灣最不可或缺的全球力量。然而，返台投資時常受到行政程序、資訊落差及地方政策不同步等因素的影響，使得許多投資意願無法順利落地。在此背景下，台南以制度化方式主動對接海外台商，不僅展現政治決心，更說明台南已經準備好迎接亞洲台商回流。
這次合作的重要性，在於它同時具備直通、快速與雙向三項特質。單一窗口的設置，使亞總旗下2.4萬家會員企業不再需要穿梭於不同部門尋求協助，而能直接與市府核心團隊對話。清楚透明的資訊、明確的政策以及掌握產業與土地供給的能力，都是企業降低不確定性的關鍵，也是城市競爭力的具體體現。
對台商而言，最令人擔憂的往往不是市場競爭，而是行政流程延宕所帶來的成本。台南近年展現的行政效率，已在國內外獲得高度肯定。例如台積電在南科周邊所需的十四公頃土地，市府能在三個月內完成整備，這樣的速度放眼國際投資環境也十分亮眼。企業在海外打拚多年，自然深知時間就是成本；當地方政府能以行動排除障礙，台商更願意帶著資金、技術與人才回到台灣。
但最能決定這份合作長遠價值的，是能否建構穩固的「雙向通道」——讓台商回台，也讓台南企業走出去。台南在半導體、綠能、精密製造、光學、車用零組件、農產加工與醫療器材等領域擁有完整的供應鏈與眾多隱形冠軍；然而，要跨足國際市場，企業往往需要更強的跨國連結。亞總多年累積的亞洲網絡，正是台南企業最重要的國際橋接者。當地端產業能量與海外台商網絡結合，必將形成加乘效應，帶動跨國合作的深化與擴大。
基於這樣的視角，我也提出幾項具體建議，希望合作能真正落實。未來亞總如能率團前往台南，參訪內容不該只停留在禮貌性拜會，而應深入產業現場，讓台南的產業強項能被海外企業直接看見。台南市政府也應強化每次參訪的協助與追蹤，從企業需求、投資進度到可能涉及中央層級的協調，都應建立系統性機制，使合作逐步走向實質投資與長期夥伴。
亞總將於12月10日在新加坡舉行理監事會議，這將是凝聚亞洲台商力量的重要場合。我建議台南市政府把握這個契機，在會議現場設置政策與投資諮詢窗口，並透過問卷與交流掌握亞洲台商在產業、土地、人才等方面的需求，也了解台商願意協助台南企業海外布局的意願。這些第一手資訊，將使台南未來的招商與國際合作策略更具精準性與延展性。
近年台南已迅速成為全球供應鏈中的重要節點。南科產值屢屢突破，先進製程的到來讓南部半導體在國際舞台上嶄露頭角；沙崙綠能智慧科技城也正形塑南台灣的創新走廊。台南不僅是文化古都，更是一座擁有科技底氣與國際視野的戰略城市。如今，透過更直達的管道、更具速度的行政節奏與更深度的雙向合作架構，台南與亞洲台商之間正醞釀新的合作能量與展開更緊密的連結。
