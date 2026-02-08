【專欄】人權高於一切 透視國、共一體的「內部殖民」（Internal Colonialism）心態

文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長)

川普好惹？還是藍、白是覺得中國是靠山？一再裝傻的藍、白，十度卡國防特別預算，美國在臺協會主席古立言發重話：自由是要付出代價，美助自助者，美國會準時交最新的好武器，也助台灣軍工業界能有技術、有能力生產。

看！委內瑞拉不甩美國一切勸說警告，以為背後有中國靠。敬酒不吃吃罰酒，美國派遣特種部隊深入委內瑞拉首都卡拉卡斯直接活捉委內瑞拉總統馬杜洛及夫人西莉亞·弗洛雷斯，並將其夫婦押送至紐約；此舉震驚世界，但對台灣絕對是正面。

廣告 廣告

背靠中國就有底氣？所有戕害人權者，美國都不會放過

習近平等七個政治局常委，都可能會被斬首？就像過去的獨裁者海珊、格達費及今天的馬杜洛夫婦的下場。

美國已經懶的搭理藍、白這些痞子，直接處理警告他們的老大，中共這批權貴，你們的財產、親人都在美國，一切謊言、暴力、貪汙，所有戕害人權者，美國都不會放過。你敢動台灣？藍、白還想背靠中國？

拿「一中主權」當盾牌，圖以民族主義來包裝、壯膽

中共稱台灣為中國之一省，將台海問題壓縮為中國的內政問題，在國際上以「國家主權不容外人干預」，阻擋國際對台灣的援助和介入，於打家劫舍便能合理化是教訓自家的孩子。

中共的如意算盤是關門打狗，藍、白願當中狗，在虛幻的中國民族主義下，國、共合力制獨，維繫中國主權完整，而今美國直接入境逮捕馬杜洛夫婦，就是告訴你們：別拿國家主權當盾牌，別試圖以民族主義來包裝、壯膽，霸凌自己的國民或周邊的鄰居。

人權高於主權，強人的獨裁統治也是殖民

不是他國統治才叫殖民，這種觀點在政治學與後殖民研究中通常被稱為「內部殖民」（Internal Colonialism）。中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉…都是「內部殖民」（Internal Colonialism）。其核心邏輯在於，即便統治者與被統治者屬於同一民族或國家，但如果統治模式符合以下特徵，其本質與外來殖民並無二致：

1.資源掠奪：強人政權將國家資源視為私人或特定集團的財產，進行榨取式開發，而非用於全民福祉。

2.權力不對等：統治集團與一般公民之間存在嚴格的等級制度，公民缺乏實質的政治參與權，僅是被統治的對象。

3.文化與思想清洗：透過國家機器強加特定的意識形態，壓制本土多元文化或異見，這與殖民者強迫原住民同化的手段極其相似。

4.暴力鎮壓：依賴軍隊與警察維持統治，而非建立在法律與共識之上。

國民黨本質沒變 內部殖民心態

正如非洲思想家法農（Frantz Fanon）在《大地上的受苦者》中所警示的，許多反殖民運動成功後，新興的本土菁英（強人）往往只是取代了昔日殖民者的位子，繼續對同胞進行剝削，這種現象被稱為「新殖民主義」的變體。

終戰後從二二八事件到廢除刑法一00條，中國國民黨在台灣近半世紀的恐怖統治，不是「殖民」也絕對是「內部殖民」，遺憾！至今KMT沒變，從近日張亞中脫口喊出要王義川「說國語」的心態就很清楚，入境不隨俗，傲慢的殖民統治心態，已是二十一世紀，藍、白政客們，始終張牙舞爪毫不掩飾。

在川普的大戰略前 藍、白還能囂張多久？

台灣國軍弟兄需要最精良工具，美國不只給魚，還教你釣魚，軍工產業在台拓展供應鏈，這都是川普的政策。一群敬酒不吃吃罰酒的政客，在川普的大戰略前還囂張？台灣前途請公民用心思考！

認識共產黨、國民黨的本質，還相信他們的謊言？還認同一中？還認為他們是自己人？