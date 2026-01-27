【專欄】人造太陽燃希望：核融合能源的現況與未來電力革命

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

我們頭頂的太陽，無時無刻不向地球傾注著巨大的能量，孕育了萬物生機。這股能量的源頭，正是「核融合」（Fusion Energy）。長久以來，科學家們夢想著在地球上複製這一壯麗的自然機制，創造出「人造太陽」。如今，這已不再僅是科幻小說中的情節。隨著技術的突破與商業資本的湧入，核融合正從實驗室走向現實，全球各地掀起了一股競逐實用化與商業化的浪潮。這項技術不僅承諾提供一種近乎無限的清潔能源，更有潛力徹底重塑人類社會的經濟結構與能源版圖。

廉價且潔淨的終極能源願景

如果未來電價變得更加親民，且能源供應既環保又穩定，那麼實現這一願景的關鍵極可能就是核融合。核融合反應是將原子核結合，過程中釋放出驚人的能量，並將其轉化為熱能來發電。這項技術最引人入勝之處，在於其兼具強大動力與極致安全。與傳統燃燒化石燃料不同，核融合不排放二氧化碳；與目前的核分裂發電相比，核融合反應不產生高階核廢料，且反應過程若出現異常會自然停止，不存在爐心熔毀的風險。

一旦核融合發電實現商業化運轉，勢必將成為全球電力的主力來源。其燃料主要來自海水中的氘與氚，資源幾近取之不竭。隨著技術成熟，安全設施的建設成本與事故風險將大幅降低，預期能顯著壓低電價。

電力的降價將對產業與生活帶來深遠影響。例如，鋼鐵業可能加速淘汰燃煤高爐，轉而採用電爐煉鋼；運輸領域的船舶、飛機與汽車，也將更容易轉型使用由電力合成的清潔燃料（如 e-甲醇）。這將推動一個真正的零碳社會，大幅提升各國的能源自給率。

從巨型國際合作到靈活的新創突圍

核融合的研發歷史，長期以來由國家級的大型科研機構主導。最著名的莫過於始於1985年的「國際熱核融合實驗反應爐」（ITER）計畫。這項由歐盟、美國、中國大陸、日本等多國合作的超大型專案，採用「磁局限融合」（Magnetic Confinement Fusion）中的托卡馬克（Tokamak）形式，試圖驗證核融合發電的可行性。日本在其中扮演了關鍵角色，其國內的量子科學技術研究開發機構（QST）正積極推動相關研發。

核融合的核心挑戰在於如何滿足「溫度」、「密度」與「約束時間」這三大條件。傳統路徑傾向於建造更大的裝置來維持這些條件，ITER 便是此邏輯下的產物。然而，近年來的技術革新顯示，改變磁場強度可能是一條捷徑。隨著高溫超導（HTS）磁鐵技術的成熟，我們不再需要依賴巨大的爐體，而是透過更強的磁場來約束電漿。這使得「小型化」成為可能，並催生了一批野心勃勃的新創公司。

例如，源自麻省理工學院（MIT）的新創公司「聯邦融合系統」（Commonwealth Fusion Systems, CFS），便利用高溫超導磁鐵技術，計畫在2030年代初期啟用全球首座商業發電爐「ARC」。與龐大的 ITER 相比，ARC 的設計更為緊湊，其電漿中心距離僅約3.3公尺，遠小於 ITER 的6.2公尺，卻能產生同等級的熱輸出。這種小型化的趨勢，意味著建設週期更短、資金需求更低，極有機會成為未來的市場標準。

資本湧入與百花齊放的技術路線

核融合領域正經歷一場前所未有的資本盛宴。數據顯示，截至2025年9月，全球核融合新創公司已累計獲得超過90億美元（約新台幣2900億元）的投資。其中，CFS 獨佔鰲頭，籌集了約30億美元。除了磁局限技術外，其他公司如 TAE Technologies、Helion Energy 和 Pacific Fusion 也獲得了鉅額資金，它們探索的技術路線更為多元，包括雷射慣性局限融合（Inertial Confinement Fusion）以及場反轉配置（FRC）等非托卡馬克技術。

這些新創企業的活躍，顯示核融合研發已進入戰國時代。英國的「托卡馬克能源」（Tokamak Energy）與日本的「螺旋融合」（Helical Fusion）等公司，同樣鎖定高溫超導技術，力圖在小型反應爐市場佔有一席之地。這種由私部門主導、多技術並行的競爭格局，正大幅加速核融合能源從理論走向商業應用的進程。

對台灣電力政策的啟示

核融合技術的快速進展，對能源轉型中的台灣具有重要的戰略啟示。台灣地狹人稠，能源高度依賴進口，且身處獨立電網，對基載電力的穩定性要求極高。目前的能源政策在「非核家園」與「淨零排放」的雙重目標下，面臨極大的挑戰。再生能源雖是趨勢，但受限於土地面積與天候間歇性，難以完全承擔基載重任。

核融合所具備的「高能量密度」、「固有安全性」及「無核廢料疑慮」等特性，恰好能解決台灣的痛點。儘管距離商業化運轉尚需時日，但台灣不應置身事外。首先，政策制定者應保持技術中立與開放態度，密切追蹤國際核融合商業化的時間表，並將其納入2035年後的長期能源情境分析中。

其次，台灣擁有強大的半導體、精密機械與超導材料供應鏈優勢，這些正是建造核融合反應爐所需的關鍵技術。政府應鼓勵產學界投入相關零組件與材料的研發，讓台灣在未來的核融合產業鏈中不缺席。這不僅是為了未來的電力選擇，更是為了在下一波全球能源革命中掌握產業先機。

結語：點亮台灣的能源自主之路

從遙遠恆星的自然奇蹟到地面實驗室的工程突破，核融合能源正站在歷史的關鍵轉捩點上。隨著高溫超導等核心技術的成熟與全球資本的強力挹注，這個曾經遙不可及的科學幻想，正加速轉化為觸手可及的現實。這場能源革命不僅將改寫全人類的文明進程，對於四面環海、能源高度依賴進口的台灣而言，更具有難以估量的戰略意義。

台灣擁有世界級的精密製造與半導體產業鏈，這些硬實力恰是建造精細核融合裝置所需的關鍵拼圖。面對即將到來的能源巨變，台灣不應僅滿足於未來的技術接收者或電力消費者，而應積極利用產業優勢，轉身成為這條新興供應鏈的關鍵參與者。當「人造太陽」的光芒真正照亮世界之時，期盼台灣不僅能藉此擺脫能源匱乏的宿命，更能以技術輸出的角色，在這道全球能源光譜中，找到屬於自己的璀璨位置。