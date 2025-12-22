【專欄】 以刑懲惡，張顯公道



文/台聯黨主席 周倪安

現在在社會上，很多所謂「人權」的言論，比如認為應當廢除死刑。這類言論立論基礎，是認為犯罪者亦是人，所以有人所不可被剝奪的權利，也就是生命權。所以應當受「矯治」而非懲罰。然而死刑在執行後，並沒有矯治的功能，所以應當廢除死刑。

上述大抵是廢死論的基本觀念。但是，近來社會上所發生的各類傷天害道的案件，不得不讓人重新反思「與罪行相配的刑罰」對於維持「公義」原則的必要。

理由非常顯然，在今年的社會案件中，無論是殺童（剴剴案）或是殺人（張介宗連續分屍案），若聽聞案情後，卻不對被害者感到心酸、對加害者感到憤慨的話，可說沒人性了！正因為大多數人都是心存善念與人性，而對死者的冤魂抱有憐憫。所以社會大眾才認同應當要有與惡行相配的刑罰存在，藉以懲惡顯善。更何況，這兩個案件，更加顯示婦幼在暴力事件中，處於多麽弱勢的地位。

很長一段時間，有一些左派人士都將支持死刑的人，貼上「嗜血」與「不智」的標籤。更由甚者，直接說支持死刑就是賦予國家暴力的權力，還衍伸做支持死刑就是支持威權。但事實上，筆者支持死刑，非但不是因為嗜血，反而正因憐憫無辜的受害者。所以我們才認為，正因「罪」與「刑」的相配，才能彰顯公義。所以當罪刑大到無以同情，加害者確為惡貫滿盈之時，以命償債才能為其行為負責。

事實上，死刑不但不應視為賦予國家暴力的權力，而應該視為杜絕私刑的公義治道。筆者身為女性，更能感到如果社會普遍性的同情加害者的人權，卻漠視受害者及其家庭，那會是多麽危險而讓人恐懼的事。很顯然的，在眾多暴力事件中，婦幼是更容易受傷的群體。所以，以極刑對待極惡，就是我們保守派應當支持的做法。

在虐殺剴剴的保母而言，雖然在法律裁判上觸犯的是刑法302條，目前依法最重僅無期徒刑，並未能處以死刑。但筆者與很多媽媽們同感憤慨，站在同一邊，因為我們對於婦幼的權益，是更加重視。筆者明確支持，在判決上應當從重量刑，以儆效尤。