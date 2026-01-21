【專欄】以和平為名的交易秩序，川普版全球治理正在成形

文/楊聰榮（台灣新國策智庫諮詢委員 / 中台灣教授協會理事長／任教於台灣師範大學）

美國總統川普構想要利用經濟重建來解決加薩走廊的問題早已經有所鋪陳，祇是沒有人料到最後提出的這套嶄新的制度方案竟然是以川普本人為核心量身訂作，充分將「和平理事會」變成富含地產開發商的「和平董事會」。這一套名制度設計提出以十億美元購買永久席次的構想，到刻意繞過聯合國架構另行打造平行權力中心，整體邏輯並非單純追求和平，而是以和平之名推動一套高度交易化、由美國主導的全球安全機制，而且治理正當性明顯不足。在當前本就高度脆弱的多邊秩序之中，這樣的設計同時帶來象徵層面與制度層面的雙重衝擊。

進一步檢視權力架構，可以清楚看見個人化領袖與金錢門檻凌駕制度規範的趨勢。草案設定由川普終身擔任理事會主席，並對成員資格與議程擁有實質影響力，這已不只是國家主導的國際組織，而是一場高度個人化的全球治理實驗。一個國家只要在第一年支付超過十億美元，便可從三年屆期制直接晉升為永久成員，正式把支付能力制度化為和平治理的核心門檻，形成人類歷史上少見、以財力而非責任分擔與制度貢獻為基礎的權力分層。這樣的結構下，和平理事會更接近股東會而非公共機構，財力雄厚者取得長期控制權，中小國則成為有期限、缺乏實質影響力的短線參與者。

這套機制對聯合國體系構成明確的制度性掏空。草案一開始即宣稱需要更靈活且更有效率的國際組織，並指責既有機構長期失靈，多名外交官直言這是一個川普版本的聯合國替代方案。從停戰安排、戰後重建到治權配置，目前公開的職能描述幾乎聯合國安全理事會高度重疊，與聯合國相關專門機構的既有權限範圍相當，形同打造一個以美國為核心、以資金換取權重的新平行安保體系。問題並不在於批判或改革聯合國本身，而在於以另起爐灶的方式，將對安理會僵局的不滿轉化為對整體多邊規範正當性的侵蝕。

若從實際操作層面觀察，加薩走廊的重建與治理安排成為最具爭議的試驗場。依照先前和平方案與現階段說法，理事會計畫優先處理加薩，監督一個名為加薩管理國家委員會的技術官僚政府，負責重建、投資與去軍事化事務。這種制度設計接近國際託管結合經濟特區的混合模式，由少數國家與企業菁英以類董事會形式掌控重建資金、關鍵基礎設施與治理框架，當地社會與巴勒斯坦政治實體在決策過程中被邊緣化的風險極高。以效率之名剝離戰後社會的自主性，極可能讓重建成為新的不平等治理安排，而非真正通往和平的基礎工程。

在這樣的情勢下，中小國家普遍陷入接受與觀望的兩難。匈牙利與哈薩克已明確接受邀請，視此舉為展現與華府關係、提升國際能見度的機會，加拿大以及部分歐洲與亞洲國家則採取原則同意或審慎研究的模糊立場。對多數中小國而言，拒絕容易被解讀為與美國唱反調，接受又可能被捲入一個與聯合國權限重疊、與多極競爭高度交錯的權力場域。對如印度這類同時重視戰略自主與聯合國角色的國家而言，參與與否的代價計算尤其複雜。在缺乏清楚問責機制與權責說明的情況下，各國被迫在短時間內表態，是否加入逐漸演變成一場外交風險管理，而非對和平制度本身的理性討論。

所有爭議最終都指向一個核心問題，也就是以和平為名所累積治理架構是否合理。以世界和平為訴求的組織，本應建立在包容性、透明度與法治基礎之上，但現階段的理事會設計，卻將權力集中於少數政商人物手中，並以金錢與政治忠誠決定誰能長期留在決策桌上。將加薩作為試驗場，讓戰後重建與治理主導權交由一個由川普終身主持，部分成員來自私人商界與政治盟友的理事會，勢必引發區域社會對新殖民管理與另類託管體制的強烈質疑。

對重視規則為本秩序與多邊主義的國家與公民社會而言，真正需要面對的並不只是川普個人，而是是否願意接受一套以財力與個人權威為中心的平行安保機制，逐步取代仍然缺陷重重、卻至少以國際法與普遍性作為名義基礎的聯合國架構。這正是當前圍繞和平理事會爭論的關鍵所在。