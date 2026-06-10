【專欄】以色列形象崩潰！全球民意倒戈

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

據 GZERO Daily 電子報的編輯娜塔莉·約翰遜（Natalie Johnson）於 6 月 8 日在 Gzero Media 發表的文章，一張由國際市調機構描繪的畫面正愈來愈清晰：全球對以色列的看法正快速且全面地惡化。約翰遜指出，這不僅來自傳統敵對國家，更包括西方盟友內部的民意轉向，連美國這個最堅定的支持者，其民間態度也出現前所未見的裂痕。約翰遜的觀察點出關鍵趨勢：以色列的國際形象並非短暫受挫，而是一場結構性崩解，正在外交、民間輿論與國際司法領域同步發酵。

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全球民調亮紅燈：從西方盟友到年輕世代全面轉向

約翰遜分析，多項跨國民意調查皆證實以色列國際形象的急遽惡化。根據皮尤研究中心於 2026 年 6 月公布的春季全球態度調查，在涵蓋的 36 個國家中，對以色列持負面看法的成年人比例中位數高達 67%，好感度僅 25%。這項於 2026 年 2 月至 5 月間訪問超過 4.4 萬人的調查顯示，負面看法已成普遍現象。以色列在美國的不支持度已攀升至 60%；在歐洲，西班牙與瑞典的負面評價高達 78%，荷蘭 76%，英國 69%。

更令以色列憂心的是兩個關鍵轉變。首先，負面浪潮深入長期友好國家。在德國，因歷史責任向來支持以色列，如今卻有 73% 民眾抱持負面看法，一年內飆升 9 個百分點。在日本與澳洲，負面看法分別達 83% 與 79%。其次，約翰遜強調，年輕世代的支持基礎正全面流失。在澳洲年輕成年人（18 至 34 歲）中，對以色列負面看法飆至 87%，英國 78%，美國亦達 74%。這種世代差異預示以色列未來在國際輿論場將面臨更嚴峻挑戰。

美國民意轉折點：兩黨共識分裂與年輕選民的疏離

約翰遜指出，民意惡化的震央在美國。長久以來美國被視為以色列最可靠後盾，如今美國民眾對以色列的支持正處於數十年最低點。皮尤數據顯示，美國民眾對以色列的負面看法從 2022 年的 42% 飆升至 2025 年的 53%。《紐約時報》與錫耶納大學在 2025 年 9 月公布的民調出現歷史性轉折：受訪美國民眾對巴勒斯坦的同情度（35%）首度略高於對以色列的支持度（34%）。蓋洛普民調也發現，美國對以色列的支持率跌至 46%，創 25 年新低。

約翰遜認為，支持度崩跌與美國內部的政黨和世代分歧密切相關。Morning Consult 在 2025 年 8 月的追蹤調查顯示，民主黨人中表示最同情以色列的比例已降至 10%，遠低於 2023 年 10 月的 28%；共和黨人的支持度也從 55% 下降至 43%。30 歲以下美國民眾對以色列的負面看法高達 61%。布魯金斯學會引述的調查更顯示，84% 的美國選民贊成立即在加薩停火，45% 認為以色列正對巴勒斯坦人實施種族滅絕。這些數據標誌著美以特殊關係的民意基礎正經歷前所未有的侵蝕。

國際司法圍籬成形：從戰爭罪指控到外交孤立

約翰遜警告，民間輿論惡化已具體轉化為對以色列不利的國際法律行動與外交壓力。以色列正面臨國際刑事法院與國際法院的雙重司法挑戰。國際刑事法院檢察官已對以色列總理班傑明·納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及前國防部長約阿夫·加蘭特（Yoav Gallant）申請逮捕令，指控他們在加薩犯下戰爭罪與危害人類罪。2025 年 7 月，國際刑事法院第一預審分庭正式駁回以色列要求撤銷逮捕令的請求。同時，由南非提起、指控以色列違反《防止及懲治滅絕種族罪公約》的案件在國際法院持續進行，國際法院已於 2024 年發布初步裁決，命令以色列防止在加薩發生種族滅絕行為。

約翰遜分析，司法壓力正與外交孤立相互加乘。英國、西班牙、加拿大等國已先後暫停或限制對以色列的武器出口。法國、澳洲、挪威、斯洛維尼亞等國則公開宣布將考慮或正式承認巴勒斯坦國家地位。納坦雅胡在 2025 年 9 月首次公開承認，以色列正在進入“一種孤立狀態”，並表示國家必須為自給自足的經濟模式做好準備。以色列的全球軟實力大幅重挫，根據國際軟實力指數，其排名下滑 42 個名次，降至第 121 位。從聯合國大會投票到公民社會的抵制運動，一條圍堵以色列的國際戰線正在成形。

以色列內部動盪加劇：司法改革引爆政治危機

約翰遜指出，國際壓力與以色列內部政治動盪形成了危險的惡性循環。主導政府的納坦雅胡，因推動極具爭議的司法改革，面臨社會前所未見的內部分裂。2025 年 3 月，以色列國會通過一項徹底改變法官選任方式的法案，大幅削弱最高法院在任命委員會中的影響力，被反對派痛批“威脅民主”。這項改革引發以色列現代史上最大規模的民間抗爭，單次抗議人數一度超過 55 萬人，甚至有 1.1 萬名預備役士兵以拒絕服役作為抗議手段。

約翰遜認為，這場內部危機徹底削弱了以色列在國際上捍衛自身形象的正當性。司法改革不僅引發民主爭議，更打擊了以色列吸引外國投資與人才的經濟社會根基。長期的戰爭與政治僵局已重創經濟，國內生產總值縮水，高科技產業出現人才外流。許多抗議者指責納坦雅胡出於政治私利而不斷激化外部衝突，試圖轉移國內對其貪腐醜聞和獨斷政策的審視。當一個國家的內部團結瀕臨瓦解時，其在外部世界的道義形象與政治實力也將隨之消融。

結語

綜合上述，約翰遜所描繪的真實畫面，是以色列一個極其危險的歷史轉折點。從全球持續惡化的民意數據，到美國內部出現的世代斷層；從國際刑事法院與國際法院逐步收緊的法律繩索，到國內司法改革引爆的劇烈動盪，以色列正遭遇來自輿論、外交、司法與內部穩定的全面風暴。根據皮尤研究中心 2026 年的數據，36 個受訪國家中多達 34 國的多數民眾對以色列持負面看法，這幾乎意味著以色列的“輿論通行證”已被吊銷。除非其在關鍵政策上做出符合國際社會期待的根本調整，否則這股加速惡化的結構性趨勢將難以逆轉，以色列將面臨長期且深刻的國際孤立。