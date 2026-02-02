【專欄】一份便當，十五年的堅持：歐甘仔大哥的重生之路

.

文/ 周倪安(台聯黨主席、前立委)

年輕時的歐甘仔大哥，曾經是大家口中的「壞孩子」。因為吸毒、迷失方向，他多次進出監獄，把人生一次次推向深淵。對社會而言，他或許只是統計數字中的一筆；但對一位母親來說，他永遠都是心頭那個割不掉的孩子。

直到有一天，母親含著淚對他說了一句話：「養到吃毒孩子的母親最可憐。」

那一刻，歐甘仔大哥彷彿被雷擊中。不是責備，沒有怒罵，只是一句道盡心碎的話，卻讓他第一次真正看見自己帶給母親深深的痛。他說，那一晚他幾乎沒有睡，心裡只剩一個念頭：不能再這樣活下去。

當晚，他走出門找工作，從最基層做起，停車場管理員、洗碗、搬貨，什麼苦都願意吃，只求能堂堂正正賺錢養家。他遠離過去的圈子，用汗水一點一滴重建人生。這條路不容易，誘惑很多，偏見更多，但他沒有退縮，因為他不想再讓母親為他掉一滴眼淚。多年後，他成為一家餐廳的老闆，帶領十多位員工，讓更多家庭有穩定的收入。但他始終沒有忘記，那些和他曾經一樣，跌倒在黑暗裡的人。

於是，他做了一個看似簡單、卻無比艱難的決定：每個星期六，發放320個慈善便當。

不是一天、不是一年，而是整整十五年，從未間斷。颳風下雨、物價上漲，他照樣準備；生意不好，他也不曾停下。因為他知道，對街友、獨居長者或是低收入家庭而言，那一份熱騰騰的便當，不只是溫飽，更是一種被看見、被尊重的感覺。

他始終告訴自己：「我只是把老天給我的第二次機會，分給更多人。」

歐甘仔大哥沒有華麗的語言，也不談偉大理想。他是用最樸實的方式證明—

人，真的可以改變；錯過的歲月，也能用善補回。

他的故事告訴我們：一個人不怕走錯路，怕的是不願回頭。當你願意為別人點一盞燈，黑暗再也困不住你。歐甘仔大哥帶給我最感動的，不只是成功，是溫暖，也是重生！