【專欄】伊朗獅子旗四處重現，政權轉折時刻的符號回歸現象

文/楊聰榮（ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

伊朗局勢進入危機，代表舊政權的獅子太陽旗在不同場域頻繁現身，從海外伊朗僑民的集會、體育賽事的觀眾席、流亡社群的公開活動，到網路社群頭像與標誌設計，這面曾在 1979 年後被全面清除的旗幟，正在以分散卻持續的方式重新進入公共視野。這並非偶發的懷舊風潮，而是典型的政權轉折前夕符號回歸現象。當一個體制的合法性開始鬆動，被壓制的歷史象徵往往率先浮出水面，成為集體不滿與替代想像的載體。

獅子太陽旗在伊朗歷史中，長期承擔超越政權本身的意義。該符號可追溯至薩法維王朝，結合王權象徵、古波斯宇宙觀與宗教元素，逐步轉化為國族認同的重要標誌。進入 20 世紀後，該旗幟在巴列維王朝時期被賦予現代國家意涵，與世俗化、國家建設與對外開放連結。對許多伊朗人而言，這面旗幟代表的不是單一統治者，而是一個曾嘗試走向正常國家軌道的歷史階段。

1979 年伊斯蘭革命後，新政權迅速將獅子太陽旗定義為必須徹底清算的象徵。革命領袖 魯霍拉·霍梅尼 主導的政權重塑工程，不僅更換國旗，更試圖透過宗教語言與革命符號，全面取代既有的歷史敘事。從那一刻起，獅子與太陽旗在伊朗境內被制度性消失，公開展示往往被視為挑戰國家權威的政治行為。

正因如此，獅子太陽旗的再度出現，具有高度政治指向性。這種符號並未透過單一組織或領袖回歸，而是以去中心化方式，零星卻持續地被重新使用。流亡社群、年輕世代與反政府群體，並未先提出完整政治藍圖，而是先選擇一個能否定現行體制正當性的歷史象徵。這正是符號政治在轉型前夕的典型特徵，先瓦解舊敘事，再為新秩序預留空間。

2022 年以「婦女、生命、自由」為口號的大規模抗議運動，讓這個趨勢明顯加速。因 馬赫薩·阿米尼 事件引爆的憤怒，迅速超越單一政策或執法問題，轉化為對整個神權體制的質疑。在全球各地的抗議現場，獅子太陽旗大量出現，並逐漸取代傳統政治標語，成為最具辨識度的反體制符號。這代表抗議者不再只要求改革，而是開始否定現有政權所建構的國家敘事。

符號的回歸，往往發生在結構性危機交會之時。當前伊朗同時承受經濟崩潰、社會斷裂與權力繼承不確定性。長期制裁與通膨侵蝕中產階級，青年世代對未來普遍失去期待。最高權力核心的老化問題亦無法迴避，最高領袖 阿里·哈梅內伊 年事已高，繼任安排缺乏共識，讓菁英政治的內部張力持續上升。

在這種情況下，象徵秩序的動搖往往比制度變革更早出現。當官方國旗仍高掛在政府建築，另一面旗幟卻開始在民間流通，國家認同便出現分裂。獅子太陽旗的重現，正是這種分裂的視覺化表現。支持者未必一致擁護君主制，卻共同拒絕伊斯蘭共和國對歷史、宗教與國族的壟斷詮釋。

歷史經驗顯示，極權體制的瓦解往往始於符號失效。1989 年東歐政權崩解前，官方標誌早已失去情感動員力。2011 年阿拉伯之春期間，多國群眾重新挪用被禁用的國族象徵，提前宣告舊秩序的終結。伊朗正在出現相似徵象，並不意味政權立即崩潰，而是代表社會心理已開始為轉型預作準備。

獅子太陽旗的四處重現，提醒外界注意一個關鍵事實。政權能以暴力壓制行動，卻難以長期封鎖象徵。當一個社會重新找回被禁止的歷史符號，代表恐懼正在退場，替代想像正在成形。對台灣而言，這是一堂關於象徵、認同與民主韌性的現代政治課。真正的轉折，往往不是從制度公告開始，而是從一面旗幟重新被舉起的那一刻展開。