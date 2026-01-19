【專欄】供應鏈韌性保衛戰：地緣裂痕下的經濟生存法則

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

全球化的供應鏈網絡曾是世界經濟成長的動脈，但如今卻成為最脆弱的命門。從疫情衝擊、區域衝突到大國博弈，一連串的斷鏈危機顯示，過度集中與缺乏透明度的供應體系，足以讓一國經濟瞬間癱瘓。這些挑戰也驅動了前沿的分析與應對策略。2025年12月16日，日本獨立行政法人經濟產業研究所（RIETI）聯合能源與金屬礦物資源機構（JOGMEC）及日本貿易振興機構（JETRO）亞洲經濟研究所，於東京舉辦了一場國際研討會，彙集了來自法、德、日、韓等國的專家，共同剖析供應鏈脆弱性的本質與解方。本文綜合該研討會的核心洞見，闡述各國政府與企業如何積極行動，從法國的礦物情報戰略、德國的實時監控預警，到學術界的地理模擬分析，展開一場圍繞供應鏈韌性的保衛戰。這場戰役的核心在於，如何將看不見的風險化為可評估、可管理的數據，並在成本與安全之間找到動態平衡。

精細化數據：危機管理的新前線

當危機來臨時，宏觀的總體經濟模型往往失靈。以2022年俄羅斯入侵烏克蘭後的德國天然氣危機為例，傳統總體模型對德國一年內GDP損失的預估範圍從0.5%到12%不等，差距懸殊，讓政府決策陷入困境。問題根源在於，輸入產出表等數據過於粗淺，無法捕捉細微的產業關聯與級聯效應。

突破的關鍵在於產品層級的微觀數據。一項研究整合了德國製造業的產品數據與能源消耗數據，發現在調查的1600種產品中，前300種耗氣產品佔了製造業總耗氣量的89%，而其中前48種產品就消耗了這300種產品總用氣量的一半。更關鍵的是進一步結合貿易數據，計算每種產品的「進口可替代性」，即評估該產品能否以及在多大程度上透過進口來替代國內生產。分析發現，一些進口可替代性高的產品，雖然天然氣消耗強度極高，但其總耗氣量卻低於平均水平。

這類精細化分析為政策提供了精準導航。政府得以識別出那些耗氣量大、進口替代困難且下游影響深遠的關鍵產品，例如合成氨（其天然氣是原料而非僅能源）。針對這些少數真正關鍵的環節制定應急計畫（如尋找特定替代來源或暫時限制出口），遠比「一刀切」的全面節氣或停產更為有效，能以最小的經濟成本達成安全保障目標。

地緣政治博弈下的經濟連鎖反應

地緣政治衝擊，如關稅政策、邊境衝突與主要航道中斷，對供應鏈的影響複雜且不均衡。使用地理模擬模型進行的量化分析，清晰揭示了其中的贏家與輸家。

以模擬川普（Donald Trump）政府可能實施的「互惠關稅」情境為例，研究顯示美國自身將成為最大受損者，GDP可能下降3.0%。這源於美國消費者與生產者被迫購買高價商品與零組件的負面影響，超越了產業迴流帶來的正面效果。中國大陸GDP預計將下降0.7%，而日本、新加坡等國則可能因貿易轉移效應獲得微小正面影響。然而，這種「全球南方」國家獲益的格局，極度依賴美國對大陸施加的關稅高於其他國家。一旦對大陸的關稅升至特定高點（如54%），此結構便會瓦解，多國經濟均受拖累。

區域性衝突與物流瓶頸的影響則更具地域性。模擬顯示，若柬埔寨與泰國邊境因衝突關閉一年，兩國邊境省份經濟將受明顯負面衝擊，但柬埔寨靠近越南的省份卻可能因物流轉向而受益。同樣地，若蘇伊士運河阻塞，擁有替代路線或貿易夥伴的國家受損較輕，甚至可能從中獲利，而缺乏替代方案的國家則將承受較大損失。這些分析共同指出一個結論：供應鏈的多源化布局與物流路線的備選方案，已從成本考量升級為國家經濟安全的核心支柱。

多維戰略構建供應鏈韌性

面對系統性風險，單一工具已不足夠，需要國家層面系統性的戰略部署。法國與德國的實踐提供了兩種互補的範例。

法國的礦物情報中心採取了一種「壓力測試」的整體評估方法。其流程包括繪製價值鏈地圖、評估脆弱環節、量化衝擊影響，最終制定緩解措施。其核心創新之一是計算「不行動的成本」，以此說服決策者與產業界。例如，分析指出，若歐盟的電動車永磁體成本上升50%，每百萬輛車的零件新增成本僅2000萬歐元，但若導致這一百萬輛車無法售出，產業損失將高達100億歐元。此外，他們透過「嚴肅遊戲」方式，讓電池價值鏈上的公私部門代表模擬地緣政治博弈，目的不在收集數據，而在於共同暴露脆弱點與機會，建立信任與共同認知。

德國的礦產資源署則側重於大數據實時監控與前瞻性投資。他們監控全球超過900個礦場的生產狀態，結合高品質數據分析，提前預警價格與供應風險。在行動層面，德國透過國有復興信貸銀行設立規模達10億歐元的原材料基金，以少數股權投資於全球（排除受制裁國家）的採礦、加工與回收項目，核心目標是為德國工業確保長期的關鍵礦物供應。從企業端，他們也提供一套從產品分析、物料分析到關鍵性篩選的標準化風險管理流程指南。

未竟之戰：供應鏈安全的複雜未來

儘管各國積極推動「去風險化」，但供應鏈的深度互賴關係使其難以徹底切割。一項基於世界投入產出數據的分析顯示，美國對大陸工業投入的「穿透式暴露」是其「面值暴露」的3.8倍，意味著大量大陸製造的零件已隱身於其他國家的最終產品中進入美國。美國對大陸工業投入的依賴度，約為大陸對美國依賴度的3倍，顯示完全脫鉤既不現實，代價也可能極其高昂。

未來的挑戰更體現在新興戰略領域。大陸在鎵、鍺等關鍵礦物的加工領域佔據主導地位，這些材料對半導體、綠色能源及軍事裝備至關重要。此外，大陸在人工智慧領域的影響力也透過技術輸出擴散。研究指出，開源的中文大型語言模型即使被其他國家基於其進行微調開發，仍可能保留高達40%至60%的內容拒絕回答率，這反映出內嵌的審查機制可能無形中跨境流動。這為供應鏈安全增添了技術標準與價值觀層面的新維度。

結語

供應鏈的脆弱性分析，本質上是一場從模糊恐懼走向精準管理的革命。它告訴我們，風險並非均勻分布，而是高度集中於少數關鍵節點；緩解風險也非盲目地追求自給自足，而是基於精細數據，在成本、效率與安全之間做出最優戰略取捨。從德國的天然氣危機應對到法國的礦物壓力測試，成功的關鍵皆在於「看見」微觀的關聯。在一個地緣政治與經濟邏輯持續碰撞的時代，這種以數據為驅動、兼具合作與競爭的韌性建設，將是國家與企業生存發展的必備能力。