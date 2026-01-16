【專欄】保守主義在美洲回潮 美國後院清盤
文/曹長青
剛剛過去的2025年，是保守派在拉丁美洲大獲全勝的一年。五個國家大選，都是右翼勝選：智利被稱為「極右翼」的卡斯特（Kast）在總統大選中贏得了58%選票；厄瓜多歷史上最年輕的總統、38歲的商人政治家諾沃亞（Noboa）贏了56%，玻利維亞的帕斯（Paz）贏了55%（結束了該國20年的左派執政），阿根廷總統米萊（Milei）的政黨贏了41%（是得票最多的政黨。他當選總統贏了55.69%），宏都拉斯的阿斯富拉（Asfura，得到川普總統公開支持）贏了40%（三人參選，他得票最高而當選總統）。
今年（2026）美洲還有幾場大選：哥斯大黎加，秘魯，哥倫比亞，巴西。
哥斯大黎加總統大選2月舉行，執政的右翼總統查維斯民調很高，但因憲法限制總統只能一屆，所以他無法再參選。他支持屬下的部長費南德茲（Fernandez）參選，目前民調高於反對黨。不出意外，應該右翼政府延續，繼續原來的打擊犯罪、加強治安、重視市場經濟發展、親美的路線。
秘魯總統大選今年4月舉行，執政的左派總統柏狄娜（Boluarte）極為無能（民調低到僅2.5%），去年10月遭國會以「政治失能」為由罷免，由國會議長傑利（Jerí）替補為總統。傑利是保守派。在第一輪投票中，可能因多黨候選人競爭分票無人過半，第二輪投票左右派決戰，最後右派候選人勝出的可能性很大。日本裔藤森曾當選過秘魯總統，後被政治鬥爭打掉，他的女兒藤森惠子現為右翼政黨「人民力量黨」主席，之前已三次參選過總統，這次當選的可能性增大。
哥倫比亞總統大選也是4月舉行，現在反美的左派總統佩特羅（Petro）一定下台，因哥倫比亞憲法規定，總統只能做一屆。而且因佩特羅執政無能，經濟混亂，毒品和毒販猖獗，執政的左派政黨民調很低。所以哥倫比亞大選基本可以預測是保守派回潮。
佩特羅政府是哥倫比亞歷史上第一次左派執政，結果人民給了左派機會，他們展示的是無能、腐敗，而且反美、親毒品。結果會把自己毒死。
巴西大選充滿變數。現是左派魯拉總統執政。原來的堅定保守派總統博索納羅被盧拉抓進監獄，以所謂軍事政變的莫須有罪名判處27年監禁，主要是恐懼他出來參選，選掉左派黨。
魯拉的恐懼也說明他的黨、他的執政不得人心。博索納羅的兒子（參議員）決定出來參選總統（今年10月大選），將是魯拉的主要對手。第一輪也會不過半，主要看第二輪的對決，以及魯拉等左派們做票作弊的情況。
即使巴西仍被左派魯拉掌控，但今年的哥斯大黎加、秘魯、哥倫比亞、巴西等4個國家大選，將會有3個保守派獲勝，贏率75%。
再加上2025年保守派在智利、厄瓜多、玻利維亞、宏都拉斯、阿根廷等5個國家獲勝，等於美洲增加了8個親美的保守派政府，展示保守主義在美洲的回潮。這是全球左派的噩夢。
美洲還有一個重要國家是委內瑞拉，一個曾經非常富有的國家，但在瘋狂熱衷社會主義的查維斯掌權後，推行國有化、甚至共產化，結果把國家帶入災難。查維斯死後，他的助手馬杜洛掌權，更是倒行逆施，通貨膨脹率一度衝到10000%以上！並且實行反美、親中路線。
在川普總統命令下，美軍奇蹟般突襲，把馬杜洛抓到美國受審，因他販賣毒品。美國早就掌握，馬杜洛在查維斯手下當外交部長時，就給了5個販毒集團頭子「外交護照」，他從販毒利潤中抽成15%。
馬杜洛被抓後，雖然委內瑞拉沒有馬上變天，但新總統羅德里格斯女士（丈夫是委內瑞拉國會議長）願意與美國合作，她一天前和川普總統通了很長的電話，談了與美國的合作，尤其在石油方面，並事先已釋放了該國政治犯等。
羅德里格斯隨後發推說，與川普總統的通話「富有成效且和善」，雙方也展現出「互重」。川普也說，這是一個「很棒的對話」。顯示雙方關係良好。
川普與委內瑞拉新總統通話之後第二天，在白宮接見了委內瑞拉反對派領袖、諾獎得主馬查多女士。馬查多說「會晤非常順利及友好」。馬查多堅持把她獲得的諾貝爾和平獎的獎牌轉贈給了川普總統。白宮發言人萊維特表示，對很多委內瑞拉人民來說，馬查多是一位傑出而勇敢的代表，但川普總統認為她在委內瑞拉未贏得足夠的人民支持以治理國家，這個評價今天仍然有效。
這顯示川普實行現實主義策略，讚賞委內瑞拉的反對派，但不支持他們馬上掌權，因為沒有可操作性。現在重點是維持委內瑞拉政局穩定，促其與美國發展良好關係，尤其是石油輸出。然後循序漸進地走向全國大選，在公平選舉中由勝選者執政，恢復民主。
令人注意的一點是，這次川普接見來訪的委內瑞拉反對派領導人馬查多是閉門會晤，沒有公開，連兩人合影都沒有，更沒像以往一樣開放給媒體記者。顯示川普在這個時刻不想刺激委內瑞拉的新總統羅德里格斯，保持目前美國和委內瑞拉政府的穩定關係。
這就是川普與以往的拜登等民主黨領導人不一樣的地方，他理念堅定，又策略靈活，尊重現實，注重可操作性。這也是商人出身的特點，注重效率、結果，完善中間的程序和細節。不是匆匆忙忙，而是遊刃有餘。
委內瑞拉轉向與美國合作，不再像馬杜洛時代那樣的反美，尤其是美國控制委內瑞拉的石油，不允許它再賣給中國，等於掐斷了中國在委內瑞拉的石油管道，包括中國之前投資的100多億美元，也可能泡湯。
這樣，在美國的後院美洲，從去年到今年，增加8個保守派政府，又增加了一個與美國合作的委內瑞拉，再加上川普處理完伊朗危機（可能軍事轟炸伊朗軍事要塞等）之後，可能回頭解決古巴，這樣，美洲的共產勢力（包括中國的滲透）就會遭到滅頂之災。整個美洲，保守主義回潮，親美勢力大增，這不僅是美洲，也是世界和平的福音。
其他人也在看
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 12
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 20 小時前 ・ 119
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 212
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 13
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 41
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 10 小時前 ・ 10
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 10 小時前 ・ 6
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 356
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 46
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 612
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 88
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 153
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 7
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 9 小時前 ・ 2
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 7
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 116