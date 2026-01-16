【專欄】保守主義在美洲回潮 美國後院清盤



文/曹長青

剛剛過去的2025年，是保守派在拉丁美洲大獲全勝的一年。五個國家大選，都是右翼勝選：智利被稱為「極右翼」的卡斯特（Kast）在總統大選中贏得了58%選票；厄瓜多歷史上最年輕的總統、38歲的商人政治家諾沃亞（Noboa）贏了56%，玻利維亞的帕斯（Paz）贏了55%（結束了該國20年的左派執政），阿根廷總統米萊（Milei）的政黨贏了41%（是得票最多的政黨。他當選總統贏了55.69%），宏都拉斯的阿斯富拉（Asfura，得到川普總統公開支持）贏了40%（三人參選，他得票最高而當選總統）。

今年（2026）美洲還有幾場大選：哥斯大黎加，秘魯，哥倫比亞，巴西。

哥斯大黎加總統大選2月舉行，執政的右翼總統查維斯民調很高，但因憲法限制總統只能一屆，所以他無法再參選。他支持屬下的部長費南德茲（Fernandez）參選，目前民調高於反對黨。不出意外，應該右翼政府延續，繼續原來的打擊犯罪、加強治安、重視市場經濟發展、親美的路線。

秘魯總統大選今年4月舉行，執政的左派總統柏狄娜（Boluarte）極為無能（民調低到僅2.5%），去年10月遭國會以「政治失能」為由罷免，由國會議長傑利（Jerí）替補為總統。傑利是保守派。在第一輪投票中，可能因多黨候選人競爭分票無人過半，第二輪投票左右派決戰，最後右派候選人勝出的可能性很大。日本裔藤森曾當選過秘魯總統，後被政治鬥爭打掉，他的女兒藤森惠子現為右翼政黨「人民力量黨」主席，之前已三次參選過總統，這次當選的可能性增大。

哥倫比亞總統大選也是4月舉行，現在反美的左派總統佩特羅（Petro）一定下台，因哥倫比亞憲法規定，總統只能做一屆。而且因佩特羅執政無能，經濟混亂，毒品和毒販猖獗，執政的左派政黨民調很低。所以哥倫比亞大選基本可以預測是保守派回潮。

佩特羅政府是哥倫比亞歷史上第一次左派執政，結果人民給了左派機會，他們展示的是無能、腐敗，而且反美、親毒品。結果會把自己毒死。

巴西大選充滿變數。現是左派魯拉總統執政。原來的堅定保守派總統博索納羅被盧拉抓進監獄，以所謂軍事政變的莫須有罪名判處27年監禁，主要是恐懼他出來參選，選掉左派黨。

魯拉的恐懼也說明他的黨、他的執政不得人心。博索納羅的兒子（參議員）決定出來參選總統（今年10月大選），將是魯拉的主要對手。第一輪也會不過半，主要看第二輪的對決，以及魯拉等左派們做票作弊的情況。

即使巴西仍被左派魯拉掌控，但今年的哥斯大黎加、秘魯、哥倫比亞、巴西等4個國家大選，將會有3個保守派獲勝，贏率75%。

再加上2025年保守派在智利、厄瓜多、玻利維亞、宏都拉斯、阿根廷等5個國家獲勝，等於美洲增加了8個親美的保守派政府，展示保守主義在美洲的回潮。這是全球左派的噩夢。

美洲還有一個重要國家是委內瑞拉，一個曾經非常富有的國家，但在瘋狂熱衷社會主義的查維斯掌權後，推行國有化、甚至共產化，結果把國家帶入災難。查維斯死後，他的助手馬杜洛掌權，更是倒行逆施，通貨膨脹率一度衝到10000%以上！並且實行反美、親中路線。

在川普總統命令下，美軍奇蹟般突襲，把馬杜洛抓到美國受審，因他販賣毒品。美國早就掌握，馬杜洛在查維斯手下當外交部長時，就給了5個販毒集團頭子「外交護照」，他從販毒利潤中抽成15%。

馬杜洛被抓後，雖然委內瑞拉沒有馬上變天，但新總統羅德里格斯女士（丈夫是委內瑞拉國會議長）願意與美國合作，她一天前和川普總統通了很長的電話，談了與美國的合作，尤其在石油方面，並事先已釋放了該國政治犯等。

羅德里格斯隨後發推說，與川普總統的通話「富有成效且和善」，雙方也展現出「互重」。川普也說，這是一個「很棒的對話」。顯示雙方關係良好。

川普與委內瑞拉新總統通話之後第二天，在白宮接見了委內瑞拉反對派領袖、諾獎得主馬查多女士。馬查多說「會晤非常順利及友好」。馬查多堅持把她獲得的諾貝爾和平獎的獎牌轉贈給了川普總統。白宮發言人萊維特表示，對很多委內瑞拉人民來說，馬查多是一位傑出而勇敢的代表，但川普總統認為她在委內瑞拉未贏得足夠的人民支持以治理國家，這個評價今天仍然有效。

這顯示川普實行現實主義策略，讚賞委內瑞拉的反對派，但不支持他們馬上掌權，因為沒有可操作性。現在重點是維持委內瑞拉政局穩定，促其與美國發展良好關係，尤其是石油輸出。然後循序漸進地走向全國大選，在公平選舉中由勝選者執政，恢復民主。

令人注意的一點是，這次川普接見來訪的委內瑞拉反對派領導人馬查多是閉門會晤，沒有公開，連兩人合影都沒有，更沒像以往一樣開放給媒體記者。顯示川普在這個時刻不想刺激委內瑞拉的新總統羅德里格斯，保持目前美國和委內瑞拉政府的穩定關係。

這就是川普與以往的拜登等民主黨領導人不一樣的地方，他理念堅定，又策略靈活，尊重現實，注重可操作性。這也是商人出身的特點，注重效率、結果，完善中間的程序和細節。不是匆匆忙忙，而是遊刃有餘。

委內瑞拉轉向與美國合作，不再像馬杜洛時代那樣的反美，尤其是美國控制委內瑞拉的石油，不允許它再賣給中國，等於掐斷了中國在委內瑞拉的石油管道，包括中國之前投資的100多億美元，也可能泡湯。

這樣，在美國的後院美洲，從去年到今年，增加8個保守派政府，又增加了一個與美國合作的委內瑞拉，再加上川普處理完伊朗危機（可能軍事轟炸伊朗軍事要塞等）之後，可能回頭解決古巴，這樣，美洲的共產勢力（包括中國的滲透）就會遭到滅頂之災。整個美洲，保守主義回潮，親美勢力大增，這不僅是美洲，也是世界和平的福音。

