【專欄】個人售屋24戶，需補繳稅的判決



文/曾文龍（大日不動產研究中心 主任、台灣不動產物業人力資源協會 名譽理事長、國立台北科技大學、不動產估價師學分班 主任）

台灣的稅法非常複雜難懂，一般老百姓都是霧煞煞，自行繳了稅後，也有可能需要補稅，或加上罰鍰。如果民眾不服氣，就會去國稅局複查、訴願，仍然不服氣的話，一狀告到行政法院，告政府機關，不是到一般法院，而是到行政法院，這個也是許多民眾所不知的。然而政府機關是法律專家，民眾要告贏政府是很困難的，告贏的比例是非常低的。法律見解各異，攻防非常辛苦，有些判決書甚至像無字天書，能不能告贏只能祈禱看看。民眾通常不了解法條，只能委託律師處理，沒有錢請律師的，只好多方請教後硬著頭皮自己打看看。

易經訟卦中說「終凶，訟不可成也」，意思是說訟者終凶，官司不管是打贏還是打輸，對雙方來講都是極勞民傷財的事，過程中帶來的矛盾衝突與消耗，常兩敗俱傷，到頭來都是不吉利的。因此任何事情都必須攻防在源頭，讀好法律、時時法律充電就是站在源頭制高點保護自己，免除爭訟所可能帶來的傷害與勞頓。

有一件案例是個人售屋24戶，應補稅額2,748,577元，很大的一筆錢。甲先生申請複查，複查結果不服，提起訴願，遭決定駁回。駁回後提起行政訴訟，第一審判決駁回，第二審判決又駁回。最後官司打到「最高行政法院」，竟然反敗為勝，最高行政法院法官認為，原審有判決不適用法規的違法，因此判決書的主文是「原判決廢棄，發回台北高等行政法院」，這種案例是少見的，不容易的。法官參考所得稅法第4條第1項第16款規定、第11條第2項規定，及第14條第1項第1類規定，法官認為獨資資本主自其獨資經營事業所得的盈餘總額，應以「營利所得」納入所得申報綜合所得稅。而此項「盈餘總額」是按核定的「營利事業所得額」加以計算。

稅捐稽徵法第1條之1第1項規定「財政部依本法或稅法所發布之解釋函令，對於據以申請之案件發生效力。但有利於納稅義務人者，對於尚未核課確定之案件適用之。」

準此，財政部依稅捐稽徵法或其他稅法所發布的解釋函令，變更已發布解釋函令的法律見解，如果有利於納稅義務人，也適用於還沒有核課確定的案件。財政部對於個人售屋是否課徵營業稅，曾作成下列解釋函令，其95年12月29日令釋略以：「個人以營利為目的，購買房屋或標購法拍屋再予銷售，如符合下列要件之一者，自97年1月1日起，應依法課徵營業税：

一、設有固定營業場所（除有形營業場所外，亦包含設置網站或加入拍賣網站等）。

二、具備『營業牌號』（不論是否已依法辦理登記）。

三、經查有僱用員工協助處理房屋銷售事宜。四、其他經查核足以構成以營利為目的之營業人。」後來又以106年6月7日台財税字第10604591190號令（下稱「106年6月7日令釋」）略以：「一、個人購屋（含法拍屋）或將持有之土地建屋（含拆除改建房屋及與營業人合建分屋）並銷售，如符合下列要件之一者，自本令發布日起，應依法課徵營業稅：

（一）設有固定營業場所（除有形營業場所，亦包含設置網站或加入拍賣網站等)。

（二）具備營業牌號（不論是否已依法辦理稅籍登記）。

（三）經查有僱用員工協助處理房屋銷售事宜。（四）具有經常性或持續性銷售房屋行為。但房屋取得後逾6年始銷售，或建屋前土地持有10年以上者，不在此限。由此可知，就個人售屋而言，財政部106年6月7日令釋，除維持其95年12月29日令釋所示4種應課徵營業税情形中的前3種外，還包括「具有經常性或持續性銷售房屋行為。但房屋取得後逾6年始銷售，或建屋前土地持有10年以上者，不在此限。」

換句話說，個人「具有經常性或持續性銷售房屋行為」，雖然應該課徵營業稅，但是排除「房屋取得後逾6年始銷售，或建屋前土地持有10年以上」的情形，可見，財政部106年6月7日令釋是屬於有利於納稅義務人的解釋令，應適用於尚未核課確定的案件。所以，上述財政部106年6月7日令釋關於應課徵營業稅的營業人標準，也可以適用於解釋所得稅法第11條第2項所稱的「營利事業」。

綜上所述，法官認為原判決既然有上述不適用財政部106年6月7日令釋的違法，而且足以影響判決的結果，上訴人聲明廢棄原判決，為有理由；又因部分原因事實仍然有由原審再予查明審究的必要，本院無從自為判決，所以將原判決廢棄，發回原審更為適法的裁判。

總之，上訴人歷經8年的勞頓，終於在最高行政法院贏了（108年度判字第65號）。