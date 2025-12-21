【專欄】一個騙字了得



這一年過得比較快，這恐怕不是我個人感覺，地球旋轉速度，好像越來越快了，這個時候，看到街頭上掛出的聖誕節燈飾，內心感觸良多，這一年發生太多事，但要總結2025年度代表字，我選出一個字「騙」。

隱藏在緬甸和柬埔寨的詐騙集團，在美國壓力下大掃蕩，泰國向柬埔寨出兵轟炸，隱藏30個國家詐團龐大資金庫曝光，證明台灣，美國，中國，每天被詐騙上億資金，不是假訊息，尤其漢語英文使用者受騙較多，因為詐騙集團的豬仔，來自漢文或英文國度。

事實上，柬埔寨的詐騙事業，最大的受害者不只是一般被害者，泰國因為詐騙集團的囂張，整個觀光產業受到重傷，很多人擔心被綁架變成豬仔，被囚禁園區，只好選擇不去泰國旅行，柬埔寨政府給詐騙集團打開保護傘，這場局部戰爭也反映出老共在柬埔寨的支撐，泰柬的戰爭，就是中美代理戰爭。一棟邊境古廟所有權爭奪，只是表面因素，泰國很清楚，國家一大半收入必須依靠旅行觀光，旅客擔心人身不安全，終於使泰國強硬起來，更諷刺的是，詐騙集團背後的保護傘中共，如今又變成和平使者，調停停戰。

比金錢詐騙更厲害的是政治詐騙，要錢又要選票，台灣的總統候選人柯P 就是典型例子。

他從素人政治家，轉變成司法階下囚，靠著台灣社會對醫生的崇拜心理，他用自己的話術騙了入世不深的小草，騙選票，也騙金錢，也用自己的話術，打臉自己，例如，不良政治人物官商勾結，用刀叉吃人肉，他對外界營造清廉不貪錢，公開透明，但是，事實上卻是用人民賦予的權力亂收錢，他的騙術終究被拆穿，他因案被收押一年，吹牛自比被苦刑26年的南非政治家曼德拉，一個永遠不謙虛的人，必然是一個不會反省的人。一個政治騙子已經把台灣搞到混亂不堪，因為僵硬的司法，總是比不上鋒利的政客利舌。

如今大騙子上法院，二號騙子還在騙。打著清廉愛台口號，把台灣還給你，聽起來很高尚，可是當一個政黨領袖失去道德感，你就無法期待這個政黨內其他政客，會給台灣帶來哪一種利益眾生的改造了。

俗語說，權力是春藥，白色是最容易汙染的顏色，這句話剛好套在台灣新政黨的頭上，台灣人擔心綠營獨裁，選擇第三黨制衡，結果卻是傷害台灣最大的2025年，政府運作寸步難行，台灣被亂投票小草選民害慘。

當然，這一切不是選民的錯，因為老共對台認知作戰下，是非越來越難分辨，政治騙子如同滿山滿谷的壞蘋果，你一疏忽就會挑錯。

當藍白兩黨政客霸佔國會，悲劇就發生了，這些政客痛罵綠營獨裁，這一年來，這些政客不審總預算，故意讓政府停擺，廢掉憲法法庭，讓人民權利無法保障，選前說，會關心民生法案，選後一路搞政治，這不是欺騙，甚麼是欺騙。

廣告 廣告



這些藍白政客把國會當作顛覆政府的基地，不停擴張權力，把貪污助理費合法化，把立委當作一家企業經營，遇到政院按照權力分立制衡的憲政慣例反擊，就狗急跳牆，不敢提出倒閣，國會重選，還站上街頭拿標語，痛罵總統是袁世凱，剛好反證台灣的執政黨根本不獨裁，如果真獨裁，這些人早已消失不見。

這些人對真正的獨裁者習近平敬若上帝，不敢抗議習近平企圖武力侵略台灣，藍白占了國會多數，如今遇到政治挫敗，卻只會想到上街頭，連普通老百姓上街頭的權利也要侵占，選出這些政客，台灣人真倒楣，歷史要記住這些政客嘴臉，因為藍白兩黨都是政治詐騙師。









