【專欄】倒閣救台灣



民主需要教育更要學習，用這句話描述現階段台灣民主體制的困境，相當貼切，因為每一次的民主危機，都是人民學習成長的契機。

台灣社會的民主運作35年，因為選民程度不一，加上老共對台灣洗腦滲透，不良政客充斥政壇，由於威權時代遺留的「兩個中國」問題後遺症，台灣的政黨國家認同出了大問題，人民同樣出現認同危機，於是給於中共敵國有操弄機會。

中國國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」在台北市馬場町紀念公園舉行的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。圖/取自主辦單位臉書

這幾年，許多親共政客更是毫不掩蓋表現認同中國，拋棄台灣企圖，或許認為，幫助老共控制台灣，走向投降式的和平，可以實現一個中國或一國兩制，把台灣香港化，消除海峽對抗風險，自己還是可以在政壇佔有一席之地，甚至登上更高位置，對中共來說，佔領台灣的最佳選擇，就是和平佔領，若無法直接佔領，次要選擇就是背後操控，用戰火摧毀台灣是最壞選項。

當下，中共統治下的中國，目前出現各種危機，中國人權大倒退，面臨新的革命怒火，若能夠快速拿下台灣，轉移本身問題，更可以分配台灣財富，為中共政權續命，這個任務比起過去更加迫切。

第一， 台灣的財富可以協助中共度過目前財政困境。

第二， 台灣的晶片科技，可以提升中共與美國競爭的力量。

第三， 控制台灣，地緣政治上，等同瓦解美國對中共的圍堵政策。

老共控制台灣有這三大好處，使台灣長期生活在中共壓力下，消滅被中國人視為燈塔的自由台灣，中共透過民族主義叫囂，透過總體戰爭，灰色作戰，認知作戰，從國際外交上打壓，到軍事威嚇，對台灣自我國防防衛的破壞，可以說是已經來到最高頂點，尤其是滲透和收買，利用交流，建立紅色在台協力者，台灣在地紅色傳媒，網路，造成今天國會已經全面被紅色控制的結果，國會擴權壓制政府，鴨霸通過亂台法案，政府運作一但失序，台灣國家存亡，就必然面臨最大的危機。

這種情況是民主本身製造的危機，因為民主是雙面刀，選票可以取代革命，但是，選民亂投票的下場，惡劣一面就會顯現，目前就是如此。

但是，民主危機需要民主解決，尤其是憲政架構下的法律規定。

今年初，公民團體已經發現朝小野大的問題，老共透過親共立委，把台灣國會當作顛覆台灣政權基地，從廢掉憲法法庭，開啟一連串擴權，亂台法案，當下八大爭議法案，可以說是招招要政府的命，例如不進行總預算審查，失序的財政劃分法案，會讓政府停擺，推翻進行中年改，可以收買短利的公教人員選票，卻製造世代剝奪感，還可以讓國家破產，阻擋特別國防預算，弱化台灣國防中的「台灣之盾」，升高疑美論，弱化台灣人心防，更不用說為老共開後門的中配條例，離島條例，境外投票等等，現在的國會可以說到處皆是吳三桂。

民主制度的制衡，首重處理衝突，所以並非單向，立法可以制衡政院，政府當然也可以制衡濫權立法的立院，這是憲政設計的初衷，依照憲政規定，國會通過法案，依法總統應該公布，除非立法粗糙，具有程序瑕疵，總統可以依法擱置，其次，通過公布之前，必須由行政院副署，這時候，政院就有權力決定是否副署，一但政院拒絕副署，就會進入倒閣程序，總統將可以解散國會，進行重選，為了挽救台灣免於內亂，倒閣是唯一解救良方。













