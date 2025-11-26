【專欄】假抗日80年之後



中共「中宣部」最近花費5個億人民幣，拍出一部大片，「澎湖海戰」，宣揚施琅如何收復台灣，藉此故事威嚇台灣，逼迫台灣投降，沒想到翻車了，預告片一出來，就被民間罵到臭頭，黨媒也出來罵，預告片趕快下架，因為，故事中主角施琅是三性家奴，先被鄭成功父親鄭芝龍所用，投降清國，後來反正來歸，三次背棄主子，人格操守很糟糕，用現代的話說，施琅和吳三桂都屬於背叛漢族的大漢奸，這是中國社會大忌諱。

第二，滿清在中共眼中是外族，中共自認是推翻滿清的革命先驅，中共帝國是漢族政權，按此邏輯分析，南明鄭家是漢族血統，施琅背叛漢族，投降滿州，還打自己人，就是大漢奸，怎麼當主角，要當主角只能拍鄭成功攻打荷蘭人，收復台灣。

談到漢奸，再談中共國，中共在1949年建立紅色共產政權之後，幾乎不談抗日，因為老毛心裡清楚，自己一路走來，就是妥妥的出賣中國大漢奸，從來不抗日，拿到政權之後，依靠假歷史和謊言，洗腦兩個世代中國人，泡製日本人是中國世仇，把自己描寫成偉大中華民族救星。

但是，毛澤東出買中國很多證據，放在日本政府檔案櫃，老毛到處宣傳老蔣把黃金帶到台灣，中國一地窮困，更何況建設新的紅色中國，還需要日本幫忙，所以談到日本，老毛內心只有感恩，還是感恩，因為沒有日本出兵打國民黨，共產黨就不可能奪取天下，更不用說後來依靠蘇聯從東北接收的投降關東軍，編入「新四軍」，幫助共軍打垮國軍了。

老毛操作蘆溝橋事變，激怒日軍，接下來操作918瀋陽事件，破壞南滿鐵路，引起日軍憤怒後，破壞老蔣「攘外必先安內」的計畫，日軍為了報復國府，終於出兵，勢如破竹，一下子佔領東北，全國老百姓憤怒，逼迫國府必須抗日，老毛知道機會終於到了，透過南京汪精衛政府寫了一封密信，給日本駐華情報部門，約法三章，共軍不會主動攻擊日軍，並且替日軍擔任情報蒐集，把國軍武裝部隊情報提供給日軍，下令所有共軍遇到日軍必須閃躲，不可正面交鋒。這位傳信的特務後來被老毛關押到死。

日本戰後復甦快速，並開始在經濟上支助中國，數十年下來，中共靠日本快速經濟發展，中共從不談抗日，50年下來，老共自認經濟有了底氣，開始找渣。

2012年，因為釣魚島事件，老共導演了一個抗日活動，打人砸車，現在又因為「台灣有事，日本有事」一句話，掀起中共國的抗日運動，中共下令取消航班，停止旅客赴日，不買水產，搞到真有一回事，還記得大規模80年假抗日活動剛過，沒想到抗日又來了，這一次不玩稀土禁運，大家才鬆一口氣。

媒體嘲諷中共嘴巴抗日80年，現在又搞抗日，能夠搞多久，還不知道，看官要知道，中國旅客蜂擁到日本旅遊，就和以前到台灣旅遊一樣，從訂機票到住宿，全部一條龍服務，食衣住行幾乎是中國企業包辦，如今禁止中國客到日本，大規模解約退票，傷害的卻是自己的民航，自己的企業，自己的旅店，這些企業敢怒不敢言。

老共假抗日80年，現在多數人不相信能夠真抗日?畢竟經濟下行之後，各行各業不好過，唯一有能力出國的人才有消費力，這些人再被打壓，旅行社率先要倒閉了。











