【專欄】全球供應鏈裂解加速 AI時代下亞洲陷入新風險斷層
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
生成式 AI 的興起不僅重塑數位經濟，也迫使全球供應鏈出現全新的地緣政治斷層。世界主要經濟體在安全與科技競逐下，正以前所未見的速度調整貿易結構，而亞洲作為半導體、電子零組件與資料中心設備的主要生產基地，更直接處於調整衝擊的核心。據日本經濟產業研究所（RIETI）討論文件系列25-E-112《地緣政治風險與供應鏈多元化》的報告顯示，生成式 AI 帶動的需求雖在短期內推升特定國家出口，但同時也揭露出極度集中的風險來源。一旦政策環境反轉、需求回落或大國競爭升高，亞洲供應鏈很可能面臨同步震盪。
本文以該報告的核心觀察為基礎，分析生成式 AI 帶動的供應鏈再編、地緣政治風險的深化、亞洲國家的脆弱面向，以及未來十年的可能走向，進而提出值得關注的結構性挑戰。
AI驅動的需求革命：榮景背後的集中性隱憂
據日本經濟產業研究所的報告顯示，生成式 AI 帶來的產業需求變化，並非全域共享。自 2023 年起，美國資料中心投資的急速擴大，使台灣、越南與泰國成為最大受益者，其出口成長皆明顯優於亞洲其他國家。然而，這樣的榮景反而暴露更高度的結構集中。
第一，在產品層面，AI 所需的伺服器、儲存裝置與半導體相關設備，已成為極少數品項拉動的成長來源；其他產品則因疫情後需求轉弱而停滯。第二，在地理層面，出口成長集中於少數國家，使亞洲區內的落差更為明顯；日本、菲律賓與部分東協國家的出口反而呈現下滑。第三，在終端市場，過度依賴美國，使部分國家面臨單一市場的結構性風險。
換言之，AI 帶來的並非普惠式成長，而是高度偏向特定產業鏈位置的單邊貿易繁榮。
中國大陸角色轉變：從供應鏈核心到競爭風險源
中國大陸在 2022 年以前仍是全球數位相關產品的最大出口國，但據該報告顯示，其出口增速在 2023 年後明顯放緩。這不僅是需求循環的問題，更與地緣政治壓力引發的結構性調整有關。
首先，美國強化先進半導體出口限制，使中國大陸逐漸被排除於高階供應鏈之外，導致其在 AI 伺服器與高階晶片領域難以受惠。其次，全球企業在風險考量下加速採行「中國＋１」策略，使越南、泰國、馬來西亞成為承接製造環節的主要受益者。第三，大國競爭升溫，使任何與中國大陸緊密連動的供應鏈，都面臨被制裁、限制或重新認定安全風險的可能。
因此，中國大陸在供應鏈中的角色，正從過去的「中心」轉為國際企業「需避險的敏感節點」。
美國政策轉向：半導體關稅與技術戰的外溢衝擊
該報告顯示，美國於 2025 年 4 月啟動通商擴大法第 232 條調查，評估半導體進口對國安的影響。雖然尚未宣布制裁措施，但若參考鋼鐵、鋁材等過往案例，半導體產品被列入關稅清單的機率不低。
若美國正式課徵關稅，其影響將呈現三個層次。第一，對台灣、越南、泰國等對美依賴度高的經濟體，衝擊最為直接；AI 伺服器與關鍵零組件若進入關稅範圍，出口將面臨明顯壓力。第二，即使關稅最終未實施，美國推動半導體內製化的方向已十分明確，代表亞洲在中長期的供應鏈比重必然受到排擠。第三，技術管制的範圍不斷擴大，資料中心設備、AI 運算零組件等皆可能陸續被納入敏感品項，使亞洲供應鏈持續面臨政策不確定性。
AI 需求雖然強勁，但政策風險正在成為主導供應鏈走向的真正力量。
供應鏈多元化的動能與限制：亞洲新格局成形中
供應鏈多元化的加速是一項不可逆的趨勢，但接收能力並不平均。據該報告顯示，目前承接能力最強的國家，大致呈現以下差異化格局：
台灣具備全球最完整的高階半導體與 AI 伺服器生態系，但其高度集中也意味著更大的地緣政治敏感度。越南因勞動力成本低、基礎設施改善，迅速崛起為電子組裝重鎮，但其上游技術仍未成熟。泰國因通訊設備出口快速成長，成功受惠於資料中心需求，但其政經穩定度仍存不確定性。馬來西亞與印尼則在封裝測試與電子零組件方面逐步提升，但距離高階技術供應鏈仍有差距。
因此，供應鏈雖然表面上更「分散」，實際上仍呈現「區域微集中」的局面，風險並未真正消散，只是轉移到不同國家。
需求循環與泡沫風險：歷史可能重演的警訊
該報告提醒，AI 資本支出的暴衝與 2000 年前後的 IT 泡沫有高度相似之處。當年科技投入過度集中，最終導致需求反轉、出口急跌，亞洲國家因深度參與供應鏈而首當其衝。
若生成式 AI 的商業化落地不如預期，資料中心與伺服器需求將快速回調；而近年最大受益者如台灣、越南、泰國，正是最容易遭遇反向衝擊的國家。這種「先受惠後受傷」的循環，是高度科技集中型經濟體必須提前面對的結構風險。
結語
生成式 AI 重新塑造了全球供應鏈，但也推升了風險的不對稱性。據日本經濟產業研究所的報告顯示，需求呈現急速集中、供應鏈因地緣政治而被迫重組，而這些變化的壓力最終都回到亞洲。
短期繁榮不等於長期安全。若半導體政策對抗升高、若 AI 投資循環反轉、若美中科技分裂加劇，亞洲許多經濟體將面臨同步性衝擊。分散市場依賴、提升技術自主性與降低產品組合集中度，將成為各國能否承受下一輪全球震盪的必要條件。
生成式 AI 的浪潮仍在推動世界前行，但真正的競爭，不在於誰率先受惠，而在於誰能在技術與地緣政治的夾縫中保持長期韌性。
