【專欄】全球高超音速武器進入部署階段對台灣防空體系的迫切警訊

文/楊聰榮（ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

2025年歲末，全球高超音速武器的發展明顯進入實質部署階段，各國不再停留於測試與概念驗證，而是陸續將相關系統納入既有軍事編制。美國在澳洲部署暗鷹系統，俄羅斯將榛樹轉移至白俄羅斯，土耳其公開Tayfun Block-4，日本宣布HVGP進入量產階段，中國宣稱突破海水提硼技術，美國海軍也準備在朱瓦特級驅逐艦整合CPS系統。這一連串發展清楚顯示，高超音速武器已從實驗室走向戰場，並正在重塑印太地區乃至全球的戰略平衡。

俄羅斯向烏克蘭發射榛樹飛彈

高超音速武器的戰略意義，來自於速度與突破防空系統能力的結合。飛行速度超過5馬赫，同時具備機動變軌特性，使傳統防空系統難以預測其飛行路徑。相較於軌跡相對固定的彈道飛彈，以及速度受限的巡航飛彈，高超音速武器兼具射程遠、反應時間短與打擊精準等特性。一旦進入大規模部署階段，防禦方的決策與反應時間將被大幅壓縮，戰場上先發制人的誘因隨之升高。

台灣身處印太戰略前沿，本就承受高度軍事壓力，高超音速武器的出現，對既有防空體系構成結構性挑戰。無論是潛在對手持續強化的長程高超音速打擊能力，或是周邊國家因應區域情勢加速部署所引發的軍備連動效應，都使台灣的安全環境更加複雜且難以預測。

中國在高超音速領域的持續投入，尤其值得高度關注。若海水提硼技術能夠實現穩定且低成本的燃料供應，將顯著降低長程高超音速巡航飛彈的部署門檻，進一步提升數量與持續作戰能力。這類能力一旦成熟，對台灣本島與外離島的關鍵基礎設施與指揮節點，將形成更直接且現實的壓力。

美國與日本等國在印太地區的部署動作，雖以整體區域嚇阻為主要考量，卻也反映出高超音速武器已成為西太平洋的重要戰略工具。日本HVGP以穿透高密度防禦與反制飛彈陣地為設計核心，美國在澳洲部署暗鷹並推動海軍CPS整合，均大幅提升遠程精準打擊能力。這些系統一旦在危機情境中被納入作戰計畫，台灣周邊海空域的軍事態勢勢必更加緊繃。

俄羅斯將榛樹系統轉移至白俄羅斯，以及土耳其公開Tayfun Block-4，也顯示高超音速武器正逐步擴散至更多國家。這類案例說明，高超音速技術不再專屬於少數超級強權，技術門檻正在下降，未來加入競賽的國家數量恐將快速增加，全球安全環境的不確定性隨之升高。

台灣當前面臨的核心問題，在於既有防空體系主要是因應傳統彈道飛彈與亞音速巡航飛彈所設計，對高超音速威脅的攔截能力有限。這並非單一裝備性能不足，而是整體防禦架構面臨世代落差。防空思維若仍停留在過去的威脅模型，戰略風險只會持續累積。

防空體系的調整，必須從技術、系統與制度層面同步推進。反高超音速能力的建立，需要加速評估並發展新型攔截技術，包括高能量雷射、電磁相關系統或新一代攔截彈。早期預警與太空偵察能力的強化，有助於延長決策與反應時間。指揮管制系統的分散化、機動化與冗餘設計，能有效降低關鍵節點遭精準打擊後的癱瘓風險。與理念相近國家深化防禦科技合作，則有助於即時掌握反制技術與戰場情報的最新演進。

高超音速武器已正式進入部署時代，台灣無法再以傳統防空邏輯因應新世代威脅。這場競賽的關鍵，不在於誰擁有最多進攻性武器，而在於誰能最快完成防禦體系的轉型。2026年將是重要轉折點，日本HVGP與美國CPS即將成軍，台灣防空現代化若再延宕，戰略空間只會被進一步壓縮。