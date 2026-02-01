【專欄】「兩個中國」沒有和解

傳聞北京目前已進入戒嚴狀態 ，有錢人趕著出逃，2026年，政變傳聞滿天飛，「中共國」正在內亂，城裡公安收繳護照，不准中國人往外逃，獨裁鐵幕正在落下，偏偏只有國民黨人不怕死，選擇這時候，往北京城裡面闖，假借開啟智庫國共論壇，國共關起門談甚麼，沒人知?真正搞黑箱的政黨就是國民黨，台灣人不應該害怕被出賣嗎?或者是國民黨密謀準備收回被搶走的中國河山嗎?

國民黨人不怕中國內戰烽火燒到自己，鄭麗文一句話就說明了，「我們是親人」，習近平連親如兄弟的「髮小」張又俠都砍了，把承諾香港一半自由承諾都毀了，鄭麗文算老幾，可以讓老習遵守承諾，所以有人說她太天真，她以為國共和解，「兩個中國」就可以和平，這些藍營政客學者很清楚，國民黨今天還能自由來去，變成北京座上賓，只有一個原因，台灣尚未投降，一旦失去台灣，中華民國無地可棲，到時候，國民黨甚麼都不是。

鄭麗文說，「鄭習會」可以替中台帶來和平，國民黨可以重回執政，這樣的故事老酒新瓶，還要欺騙台灣人投票給藍營，有可能嗎，別忘了阻擋國防預算69次換來的「馬習會」，老馬在新加坡都下跪了，中台有帶來和平嗎，軍事演習更多，恐嚇更多，滲透更厲害，全世界都知道，「中共國」不守信用，從外交到貿易，不把文件，國際信用放在眼裡，最近的宏都拉斯、委內瑞拉，就是案例，馬杜羅被抓，老共有出手援救嗎?

國共內戰歷史，國民黨被欺騙幾百千次，但是，就是有人不會從歷史中得到教訓。

鄭麗文說，「老共不喜歡民進黨，所以只有國民黨可以和老共談和平」。偉大啊，鄭麗文，把國家寄託在敵人善意上，老共今天可以討厭民進黨，明天更可以討厭國民黨，鄭麗文背叛兩蔣「不談判主義」，硬生生把國民黨帶回中國，向老共下跪，如此投降的主席，以為國民黨和老共和解，其實是投降了，問題是國民黨根本沒有權力代表台灣「這個中國」向中共國投降，台灣已經民主化，鄭麗文還想以黨領政，強賣台灣主權，真的做白日夢吧。

重點不在國民黨投降，「兩個中國」至今無法和解，問題在於北京強求「一個中國」，甚至痛恨「一中一台」，強制洗腦中國人，把台灣土地主權視為中國曩中物，這才令人難以接受。

藍白政客阻擋國防預算的用心昭然若揭，美國已經定調國民黨是破壞第一島鏈安全的兇手，等同打破美國圍堵政策的政黨，鄭麗文說，美國是恩人，中國是親人，然後就不說了，現在問題是恩人和親人打架了，請問，台灣站在哪一邊，國民黨應該清楚，站中間的時代已經過去了，看看企圖站中間的加拿大和南韓，下場如何?

魯比歐說，習近平把併吞台灣稱為歷史任務，要讓老共放台灣一條生路，只有一招，「讓老共滅亡」，中國人才可能重獲自由，中共國目前自找死路，中國崩解這一刻即將到來。

我們不懷疑國民黨也想和平，但是，一邊阻擋台灣國防預算，一邊到中國搞朝拜式的論壇，英國「經濟學人」說，鄭麗文正在玩一場豪賭，這場豪賭的籌碼不是她自己的政治前途，而是把台灣國家當籌碼。

老韓的金句，選舉就是票多的人贏，應該改成賣國就是票多的人可以賣，如今的台灣國會正在上演藍白政客聯手賣國的大秀，這些人是台灣人選出來的，有夠諷刺。