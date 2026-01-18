【專欄】兩頭豬的故事

最近北京訊息相當混亂，詐騙集團頭目陳志被柬埔寨遞解到中國，一開始傳出中共並不是要調查此案，而是要保護陳志，因為他身上有太多相關金錢的秘密，幾百個帳戶，上千億美金，單單台灣被欺詐180萬人，金額900億台幣，美國一年被詐欺數十億美金，尤其是退休老人。

聽說，各方勢力在機場搶奪陳志，最後是張又俠的軍方人馬控制陳志，習大大因此相當憤怒，據傳；陳志被轉移到陝西安全地方監禁，擔心被滅口，甚麼因素走到高層要動殺機，各種猜測都有，比較可信的傳說；陳志是習遠平的白手套，擔任習家海外金融操盤手，如果落入美國政府手上，對習家不利，另一個說法，掌控龐大詐欺帝國的陳志是蔡奇私生子。

同樣涉及習大大財產問題居然是王毅，很多人對這條訊息疑惑，上週，王毅啟程到非洲訪問，這是每年例行公事，卻傳出王毅假借出訪，企圖攜帶鉅額黃金出逃，而黃金的主人是習大大，蔡奇奉命追殺，王毅專機剛在索馬利亞降落，即在機場遭到暗殺，手臂受傷，慌忙回到機上起飛，前往坦桑尼亞，但是，另一種說法並未涉及黃金，只要是索馬利亞局勢混亂，機場被叛軍包圍，導致專機降落就遭到攻擊，王毅受傷立即起飛，沒有訪問索馬利亞，卻發表強硬的談話；反對索馬利蘭脫離索馬利亞，索馬欄目前和以色列和台灣發展外交，這兩件傳聞至今未獲得證實，到底哪一則是真訊息。

但是，北京目前局勢緊張，習大大的權力遭到壓制，高級官員紛紛被查，帝國將沉的消息，盛囂塵上，有辦法的高官最大的工作就是搬錢出逃，不想與中共共存亡。

高層搞錢，底層卻為了兩頭豬煩腦。這兩頭豬卻意外攀上習大大和彭麗媛，引起國安危機。

故事是這樣的；不久前，四川偏遠農村一位村姑與老父親共居，父親年事已高，無力殺豬，為了拜拜必須殺豬，因此在網路上徵求願意來幫忙殺豬者，可以在事後以豬肉當報酬，沒想到網路世界無遠弗 屆，消息一出，近鄰遠鄉趕來數千位壯丁，當場把村姑嚇傻了，這兩頭豬肉不夠千人瓜分啊，有人分析；目前農村太窮了，有人一年到頭難得吃一次豬肉，養豬戶也是賣豬維持生計，自己不敢貪食，如今有人喊話；出點力有肉吃，當然蜂擁而至。

這件事不算完，聽說好事者在行李中準備兩個肖像，習大大和彭麗媛，準備殺完豬後，一起擺拍，這下子整個殺豬事件，朝向陰謀發展。

農民現在是經濟下滑最早的受害者，不只是千人殺豬嚇壞村姑，河北一個農戶種植高麗菜，因為天寒地凍，蔬菜凍傷不少，這些賣菜不佳的高麗菜放著也是浪費，農戶心懷善念，把訊息鋪上網路；希望近鄰農戶免費來採收凍傷高麗菜，沒想到網路轉傳，省掉凍傷兩字，同樣數千人蜂擁而來，甚至開豪車也來了，不到幾分鐘，數畝田地的高麗菜，已經採光，田地失去綠意盎然，一下子恢復原來的黃土，公安在一邊看熱鬧，根本無法制止。

中國經濟下滑後，流傳一句話；一夕回到解放前，這句話的更深層含意就是回到搶奪的原始狀態，中國人剛剛有飯吃，沒想到30年好景，一下子完蛋，餓肚子的時候，還談甚麼禮義廉恥?

但是，高層黨國高官努力搬錢出逃，底層中國人只能互相傷害，可悲啊。