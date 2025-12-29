【專欄】再論台灣的普羅米修斯陳永興醫師



文／陳順勝（高雄長庚榮譽副院長）



2025-12-28（日）『民報文化藝術基金會』（民報之聲）微微笑廣播電台最後一集陳永興醫師的告別，就在今年最後一個禮拜12-28這節目就將結束。八年來採訪過非常非常多不同的醫師，也不一定是講有關醫學健康的內容，常常也會去探討台灣社會政治、經濟、或外交上遇到的困境。



昨日節目結束後永興兄邀請一些過去曾經上過節目的醫師或來賓來參加茶會，以表感謝。因為他們都是義務來接受採訪，撥出他們寶貴的時間來和空中的朋友分享他們的專業知識。有時候有開放call in為大家回答問題。永興也感謝微微笑廣播電台的石川先生免費提供這個節目的時間讓她能做這麼久、又非常自由、要邀請誰來他都從來沒有干涉，可以非常自由的來做這個節目。 這八年來這個節目完全沒有廣告，中間都只插播音樂，沒有廣告的收入，電台本身也是把這個節目當作是在做「社會公益」，對聽眾朋友的健康有幫忙或是對社會的進步有幫助，所以他也願意提供這非常寶貴的時段來做這個純醫學的節目。所以也要向石川先生道謝。



最要感謝的是林崑峯醫師，這麼多年的時間，每次採訪錄音播出時都在旁邊錄影並把這個錄影放到YouTube上面的（民報之聲）頻道永久留存，對他的幫忙永人也要跟他感謝！影片中有許多陳永興醫師當年挑戰中國國民黨不准提到任何228事件的禁忌及爭取「人權」的珍貴歷史照片。



在這八年內，我受永興兄在這八年內，有四度在節目受訪；談過台灣醫學史、台灣與國際災難醫療、SARS與COVID-19的防疫與生物生態意義、台灣與地圖與地緣政治關係…等等。

如水卻內心熾熱的交往，讓我覺得凌晨醒來接近神的晨禱之後，再度盛讚永興兄是台灣的普羅米修斯，祂與阿波羅都是我崇拜的神祇！ 我第一次公開提出陳永興醫師是「台灣版貝多芬英雄交響曲下的普羅米修斯 ～寫在陳永興醫師高雄場新書續集發表會」是在2021年11月15日。

在希臘神話中，普羅米修斯（Prometheus，意為「先知先覺」）是一位泰坦神，被視為人類的創造者與恩人。創造人類與賦予能力；普羅米修斯用泥土按神的形象塑造了人類。為了讓人能在自然界生存，他與弟弟厄庇米修斯（Epimetheus，「後知後覺」）分發天賦給生物。由於弟弟將速度、利爪、皮毛等天賦都給了動物，普羅米修斯便讓人類能夠直立行走，並在雅典娜的協助下使他們擁有智慧。 盜火者是他最著名的故事。當宙斯拒絕給予人類火種時，普羅米修斯從奧林帕斯山從阿波羅太陽車偷走火種並帶到人間。



火讓人類能夠取暖、烹飪、製造工具，最終促成了文明的發展。 宙斯的懲罰；為了懲罰普羅米修斯，宙斯將他鎖在高加索山的懸崖上：酷刑： 宙斯派一隻巨鷹每天啄食他的肝臟，但肝臟在夜晚會重新長出，讓他承受永無止境的痛苦。 數百年後，英雄海克力斯（Hercules）在執行十二勞績途中路過，射殺了巨鷹並解救了他。

圖：陳順勝醫師提供

潘朵拉的盒子；宙斯為了報復人類，命令赫菲斯托斯創造了第一個女性潘朵拉（Pandora），並讓她帶著一個盒子下凡。儘管普羅米修斯不為誘惑，也曾警告弟弟不要接受神的禮物，但厄庇米修斯仍娶了她，導致打開潘朵拉的盒子，，災難被釋放到人間。

這希臘神話故事與對永興兄引喻的文化象徵，代表著為了正義的反抗精神：；普羅米修斯與永興兄象徵著對威權的挑戰及為人類利益自我犧牲的精神。 大家也可以參考這神話與永興兄的科學比喻； 瑪麗·雪萊的著名小說《科學怪人》副標題即為《現代普羅米修斯》，探討人類掌握超出能力範疇的科技所帶來的後果與因應。





