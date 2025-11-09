【專欄】出境2年註消戶籍的規定太荒繆！



很多人都不知道為什麼出境2年，其戶籍就被政府註消，到底這個政策有何作用，問戶政專家戶政事務所主任，他也答不出所以然，問法規政策制定的內政部，他們也只會官僚式的答復你，就是在落實戶籍管理制度，真是可笑至極，那不就像我們問你為什麼定這混蛋法規，你卻說對我們就是在落實這混蛋法規，人明明還活著的，卻莫名奇妙被註消，但是妳若有股利或存款利息，你照樣要繳所得稅，可是普發現金一萬元妳不能領，你連沒戶籍的外國人，或者還沒領身份證之外籍親屬還不如，因為他們可以快快樂樂的領普發現金。

或許有人會質問，為何你出國唸博士期間，不利用兩年內回台灣探親，你可知道美國來回機票多麼貴嗎？年輕人他們捨不得花父母的錢，都靠拿全額奬學金，省吃儉用來他鄉伸造，思親時只好用網路視訊解決，並希望早日學成歸來，盡早報效自己的國家；上次COVID-19疫情期間，很多人置留國外超過2年，戶籍也被註消致，在選舉時選舉人數銳減，很多人誤解真的死亡人數激增，造成政府製造錯誤資訊給你們使用。

有人說：那應該趕快寫一篇註消戶籍文章，在電子媒體上發表，讓賴清德總統或行政院長卓榮泰，知道這荒繆的法規，以及普發現金的不公，但以目前的執政團隊的心態，那太難喚醒他們了，其實要修改這條法規很簡單，就在戶籍法16條裡，比照外交人員及眷屬，出境超過兩年不必註消戶籍，至於普發現金，行政院行政命令就可以解決，讓在異鄉打拼年輕人高興，也讓執政團隊喚回年輕人的支持。

最後執政黨要得到過半民心，要獲得年輕人的大力支持，並且在國會絕對過半的執政，那絕不能依賴國民黨及民眾黨的親共，大家都知道立委大罷免聲勢那麼大，為何一席也罷不掉，因為年輕認為，不能光靠國民黨的胡作非為，民進黨的黨國大老，就可繼續坐享榮華富貴，占著官位不放，每當傅崐萁國會作亂時，民進黨的政務官就特別的開心，因為又可以吃香喝辣，而不必興利除弊，就靠執政團隊及國會立委，睜眼說瞎話的辯護。

