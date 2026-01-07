【專欄】分享經驗 開啟退休後的斜槓人生







今生沒有當到部長級以上官員，確實有一些遺憾，也沒有成為富豪，總覺得人生有莫大的不足，當大女兒確定拿到化學博士學位後，心中的缺憾終於補上來了，最近更是退休後最開心的歲月，小女兒不管婚前婚後，都會定期回台北看老爸老媽，帶我們去玩去吃飯，有次我要倒垃圾她搶著要去倒，我說倒垃圾後我要散散步，順便去娃娃機抓布娃娃，她說陪我一起去倒垃圾，一起去散散步，真是貼心又孝順的女兒，頓時覺得自己人生多美滿。

在散步途中我談到跟我們一起爬山的好友，有一個因罹患了帕金森氏症，現在無法跟我們一起去爬山了，她跟我說：她學姐的博士論文，就是有關這方面的研究。事後查這方面的資料，成大醫學院藥學系郭賓崇教授研究，原來青心烏龍、四季春以及翠玉（台13號）中含有茶肌素，卓千棻論文研究茶飢素對帕金森氏症，有很好的養身療效，原來如此，難怪我泡這些茶喝時，腦筋都會特別的清醒，原以為只是神農大帝說：『上清明下濾尿』沒想到還有這樣的功效。

最近和登山好友，特別的勤練太極拳、太極棍、太極劍，我們都有共同的心得，練完太極後除全身舒暢外，整個大腦格外的清醒，記得還在上班時，每次要做重大的決策，我都會到辦公室外，打一套拳後再批閱公文，遇到下雨天就在大廳打拳，十年來都是零缺點，後來找尋相關的文獻，得知原來太極有助於我們的全腦應用，甚至深層大腦的使用，不過有人因練太極，練到運動傷害，那可能方法訣竅不正確，方法對了氣場自然運行到全身。

那天寒冬的太陽出來了，趕緊拿棉被去陽台上曬曬太陽，望著天空飄過的白雲，心想這是退休後要過的閒「雲」野鶴時光嗎？還是另一個鬥志高昂的壯志凌「雲」，其實人生績效的考核評分，應該不是只有賺多少的財富，也不是當大官或當總統，孩子的成就也應該是重要評估指標，我應該把陪孩子快樂成長的經驗與心得，也把過去在職場上，所學到的工程、財經、法律，甚至易經哲學，分享給需要的朋友，或許可以再創造另一個有意義斜槓人生。

