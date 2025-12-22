【專欄】利率凍結背後的拉鋸戰：台灣經濟站在多重斷層上



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

台灣中央銀行於 2025年12月18日 召開理監事聯席會議，決議連續第七次維持政策利率不變，重貼現率續為 2％。表面上，這項決策延續既有政策節奏，實則反映央行正面對一個同時出現「高成長、低通膨、高不確定性」的複雜局面。

人工智慧需求持續推升出口與投資，美國經貿政策走向卻為外需蒙上陰影；中國大陸經濟成長動能放緩，地緣政治與極端氣候風險亦未退場；同時，新台幣匯率與資金流動的敏感性，正為貨幣政策劃下現實邊界。利率不動，並非無事可做，而是一種在多重壓力下的審慎選擇。

全球景氣溫和擴張 政策分歧放大市場波動

自 2025年9月 理事會會議以來，伴隨人工智慧等新興科技應用持續擴展，全球製造業景氣維持在擴張區間，帶動全球經濟呈現溫和成長。近月國際原油價格下跌，也使全球通膨延續降溫趨勢。

然而，主要經濟體貨幣政策方向出現明顯分歧。美國聯邦準備體系持續降息，歐洲央行暫停降息，日本央行尚未重啟升息，中國人民銀行則持續採取寬鬆貨幣政策。市場對主要央行政策調整節奏的預期反覆修正，再加上對人工智慧產業鏈股價可能高估的疑慮，國際金融市場波動隨之加劇。

展望未來，主要經濟體雖持續擴大對新興科技投資並採取擴張性財政政策，但美國關稅措施恐抑制全球貿易成長動能。國際機構普遍預期 2026年全球經濟成長率將略低於2025年，全球通膨率則可望續降，顯示全球經濟正進入成長趨緩但價格相對穩定的新階段。

成長表現超預期 人工智慧撐起動能

在此國際背景下，台灣經濟表現相對突出。2025年前3季經濟成長率達7.18％，明顯優於原先預期。近月來，人工智慧與新興科技應用需求強勁，帶動出口大幅成長，民間投資持續增加，民間消費動能亦同步回升。

央行因此將 2025年經濟成長率預測上修至7.31％。勞動市場方面，就業人數增加，失業率回降，薪資呈現溫和成長，進一步鞏固內需基礎。

展望 2026年，儘管人工智慧應用需求仍將持續擴展，但國際機構預期全球貿易量成長趨緩，加上台灣出口與民間投資基期已高，成長動能將轉趨溫和。不過，在消費可望增溫的支撐下，央行仍預測 2026年經濟成長率可達3.67％，顯示景氣仍具韌性。

通膨顯著回落 低於2％成為政策基準

與成長形成對比的是通膨趨勢的明顯降溫。自 2025年9月 以來，部分商品減、免徵貨物稅，加上蔬果等食物類價格趨於穩定，使消費者物價漲幅持續回落。2025年1至11月平均CPI年增率為1.69％，核心CPI為1.64％。

央行預測，2025年CPI與核心CPI年增率分別為1.66％與1.65％，均低於 2024年的2.18％與1.88％。展望 2026年，在國際油價預期低於2025年、減稅效果延續，以及服務類通膨持續緩降的情況下，CPI與核心CPI年增率皆為1.63％。

在通膨中期展望持續低於 2％ 的前提下，央行認為進一步緊縮的必要性有限，為本次利率按兵不動提供了關鍵政策基礎。

流動性充裕 金融條件維持穩定

從金融面觀察，國內市場流動性依然充裕。2025年9至11月，銀行體系超額準備平均達 450餘億元，長短期市場利率僅出現小幅波動。

貨幣與信用指標亦顯示金融環境穩定。2025年1至11月，M2日平均年增率為 4.50％，全體銀行放款與投資年增率為 6.70％，顯示金融體系仍具備支撐實體經濟的能力。

在此情況下，央行決議維持重貼現率 2％、擔保放款融通利率 2.375％，以及短期融通利率 4.25％ 不變，被視為與當前流動性狀況相符的選擇。

房市降溫 選擇性信用管制逐步退場

在非利率政策方面，央行對不動產市場的調控已顯現成效。自 2024年8月 採取道德勸說，要求銀行自主管理不動產貸款總量，並於同年 9月 第七度調整選擇性信用管制措施後，房市交易持續降溫，房價漲勢趨緩。

數據顯示，全體銀行不動產貸款占總放款比率，已由2024年6月底的37.61％，降至2025年11月底的36.70％。同期間，不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率，分別降至 3.79％、4.81％與0.68％。

鑑於相關指標已有改善，央行決定 2026年起 不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，但仍要求按月回報資料，並持續專案金檢，以確保信用資源優先流向自住購屋、都更危老重建、社會住宅及實質投資。

匯率穩定成為政策彈性的邊界

在高度開放的金融體系中，新台幣匯率始終是貨幣政策的重要約束。央行重申，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若因短期資金大量進出或季節性因素，導致匯率過度波動或失序，且不利經濟金融穩定，將本於職責維持市場秩序。

在主要央行政策分歧、全球資金流動高度敏感的背景下，匯率穩定不僅關乎價格與金融穩定，也直接影響央行未來政策操作的彈性空間。

結語

整體而言，台灣央行連續第七次維持利率不變，是建立在成長動能強勁、通膨顯著降溫、外部風險升高三者並存的現實之上。人工智慧需求為經濟提供關鍵支撐，但美國經貿政策的不確定性、中國大陸經濟成長放緩、地緣政治與氣候風險，以及新台幣匯率與資金流動的敏感性，仍構成層層壓力。

在多重斷層尚未錯動之前，央行選擇以穩定換取時間，保留政策調整空間。這種「按兵不動中的高度警覺」，正是當前台灣貨幣政策最真實、也最關鍵的寫照。