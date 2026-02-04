【專欄】剖析科技巨頭亞馬遜的裁員事件與 GAI 取代『人』的謬誤

文/陳家聲(教授 )

亞馬遜宣告企業『重組計畫』，在2025年10月全球裁減14,000名員工，接續於2026年1月29日裁減約16,000名亞馬遜員工，在短短三個月內，亞馬遜共裁減30,000名員工！然而，諷刺的是亞馬遜的業務仍蓬勃發展，而股價逼近歷史新高。一位被裁員工在社交媒體上發出感慨：『省下來的錢拿來幹嘛？買算力，買企業的未來，而不是員工的未來。』

從亞馬遜人力體驗與技術高級副總裁Beth Galetti的官方聲明：這次裁員旨在通過『減少管理層級、強化責任歸屬、消除官僚流程來重塑組織架構，以提升整體運轉效率』。這說法反映著亞馬遜首席執行官安迪·賈西（Andy Jassy）的戰略轉型思維，他近年來努力將龐大的亞馬遜重塑為『世界上最大的初創公司』，有如每一天都是DAY 1，並設立了『無官僚主義郵箱』，以加速企業組織的創新。這樣的作法反映著卓越企業深知隨著組織成長發展所伴隨的大企業病，組織的官僚、形式主義等，所進行的主動變革措施！

廣告 廣告

亞馬遜最近在AI領域的大力投資及承諾，必然對公司帶來巨大的財務壓力。當然『裁員』成為了一種快速而直接的『開源節流』手段！特別是考慮到企業人力成本的相對昂貴，加上培訓、福利等人力成本開支的持續遞增，企業更願意將資本投入到具有更大想像空間和規模效應的AI基礎設施，以其提升獲利及財務回報！一個殘酷的真相是：在資本家眼中，員工正從創造價值的『資產』轉變為可以被優化的『成本』！這趨勢在每次技術變革的過程中，持續重演著！而『人』的價值不斷地被改寫著！

記得40多年前入職中油公司，人事處協理就告知：國營事業的角色不僅是創造經濟價值，還有社會穩定的責任！這對一個習於西方管理思維的我來說：是非常獨特的！因為西方資本世界的核心價值觀是強調效率與生產力，企業的社會價值並不是企業決策的考量！隨著年齡的增長，才逐漸體認到企業的經營不僅是生產績效，還有許多社會層面的價值貢獻！雖然後者很難以數字來表達！

亞馬遜的作為在西方資本世界裡是一種很自然的作法！優化生產效率與生產價值，為股東謀取最大的回報。企業裁員後常見企業的股價都能提升！代表市場上資本投資的核心觀念。即使亞馬遜宣稱裁員是為企業戰略轉型，並將重心壓住在AI上，這樣的作法是否值得企業借鏡，頗值得企業經營者思考！特別是考慮亞馬遜是電商共享平台的經營模式，它需要支援全球用戶的服務，因此，增加算力設備投資是提升他們的競爭力！然而，對於其他絕大多數企業而言，算力的極度提升並非影響經營的關鍵要素！從亞馬遜個案的作為來推論到所有產業是粗暴的二元線性思維！以偏蓋全，顯示嚴重的錯誤！

如認為亞馬遜的裁員措施等同於『AI取代人、搶走人的飯碗』，這是一種過於簡化的論斷。有研究指出：2025年因AI直接導致的裁員僅占美國年度裁員總數的4%-5%。更多的是：AI改變了工作、工作流程與組織運作模式！也就是目前AI的影響是全面性的，非僅是個別工作活動內容，業務運營流程及組織的重構，包含工作崗位、職位技能、管理者的角色…等一系列相應的改變，亦即企業需要從整體系統的角度思考AI技術的衝擊！而非一次性專案計畫！

面對著當前全球產業及經濟成長的放緩，區域經濟及政治變動造成關稅及供應鏈成本的不斷增加等的壓力，企業引進AI技術進行經營戰略與組織轉型是合理的動機，把AI作為裁員降本增效的經營作為，而驅動按下裁員按鈕的仍離不開追逐利潤和股東價值最大化的資本家思維邏輯。所謂天下虧本的生意沒人做！但是從國家發展的角度而言，國家基磐建設，高速鐵路、網路系統、醫療系統、科技的創新研發…等，都需要國家政策與領導人的前瞻視野與格局，這也是創業型政府的重要角色！

由於AI技術的快速更迭，筆者常說買了就立即開始快速折舊！英偉達市面上的GPU主要仍是一、兩年前的舊卡、舊技術！新技術硬體的性能更高而價格可能更低！但目前因為巨頭的壟斷，價格仍高居不下，相信短暫未來，這情勢會改變的！對一般企業而言，可能對AI科技轉換企業體質與新核心競爭力比算力的差異更為重要！性能更好、速度更快是硬體技術工程師的行銷語言，但客戶是否需要如此先進的技術則是不同的問題！2025年初DeepSeek出世後，英偉達及美國AI巨頭的股價立即下跌，加上他們的開源政策，更加速GAI成為普惠的技術！背後反映著中美雙方背後的文化價值觀！

工程師把人也視為是可以被機器設備所替代！忽視了技術對產業與社會的價值並非單獨由算力或硬體所決定的！就AI而言，更重要的是算法及大數據，後者持續的積累反映著企業數據資產的加值；而硬體算力受到技術快速迭代是快速折舊的！一個是企業資產的加分項，另一個則是資產的折舊減項！算力未必能直接轉換為企業的生產力！畢竟生產力是一個系統中各種生產要素及資源的集成產出，不是單靠算力就能決定！加上目前許多硬體功能是由軟體所界定的！打個比喻，想把高效能的新電動車馬達裝在馬車，就期望馬車能產生高速動力是一樣的可笑！那輛馬車或許就是當前絕大多數企業的組織型態與經營管理模式！英偉達等科技巨頭一直過度強調算力，這有如拿著鐵鎚看著其他都是釘子一樣的現象！是一種工程師自嗨的行銷語言！

企業經營者要具備系統思考的能力，而組織包含了技術與人文社會系統，需要強調的是技術是為人、為組織服務的！促使組織提供客戶解決方案、解決客戶痛點而創造價值的！客戶是為價值買單，不是為系統買單！這也說明著：許多企業轉型失敗，因為他們將轉型交由CTO、IT部門主管負責！技術需要以人為本位，AI仍是工具，但我們需要學習擁抱AI、與AI共舞。