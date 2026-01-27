【專欄】北極資源爭奪戰，冰融之下稀土與能源的地緣新戰場

文/楊聰榮（中台灣教授協會理事長，任教於台師大華語系，著有《太平洋國家研究新論》

2026年初，北極冰層持續加速融化，聯合國氣候報告指出，夏季無冰期已延長至接近三個月。這個變化不只是氣候警訊，也正在重塑全球地緣政治結構。北方海路與西北航道逐步具備商業航行條件，過去被冰層覆蓋的海床與陸地資源隨之暴露，稀土礦產、石油、天然氣、漁業資源，以及關鍵航道控制權，同時進入大國競逐視野。

隨著格陵蘭情勢升溫，美國依1951年協定推動Pituffik基地升級，俄羅斯加速北方海路軍事化部署，中國則透過「極地絲綢之路」持續擴大投資布局，北極已從地理邊陲轉為大國資源與權力競逐的前線。這場被稱為「冰下戰爭」的角力，本質上是對資源排他性控制與地緣主導權的爭奪，結果將深刻影響21世紀關鍵供應鏈走向。

北極資源之中，稀土礦產的戰略價值最為突出，格陵蘭因此成為全球關注焦點。格陵蘭擁有全球已知最大規模的未開發稀土儲量，約占全球25%，其中包含釹、鏑等電動車、風力發電設備與軍事科技不可或缺的關鍵元素。2026年的區域緊張情勢，使美國政府將格陵蘭稀土定位為供應鏈安全核心，透過軍事存在擴張與經濟手段，試圖排除中俄介入。中國曾於2010年代大舉投資格陵蘭礦業，包括Kvanefjeld計畫，但在環境抗議與西方政治壓力下，被迫撤出部分股權。俄羅斯則同步推進泰米爾半島與科拉半島稀土開發，並結合北方海路作為運輸後盾。

歐洲國家如挪威雖具潛力，但受限於嚴格環保規範，開發進度有限。真正的關鍵不在於誰擁有資源，而在於誰能確保長期穩定供應。對台灣而言，北極稀土供應來源的多元化，有助降低對中國目前占全球約90%加工能力的高度依賴，但若美國成功鞏固格陵蘭主導權，也將進一步強化西方陣營在高科技供應鏈中的優勢地位。

在稀土之外，石油與天然氣構成俄羅斯在北極最重要的戰略籌碼。北極地區估計蘊藏全球未探明石油約13%與天然氣約30%，其中絕大多數位於俄羅斯控制範圍。俄方已完成亞馬爾液化天然氣項目，年產量達數千萬噸，並在2025年創下出口新高。北方海路成為能源輸出的關鍵動脈，也吸引中國資金參與，中石油持有亞馬爾項目近30%股權，逐步形成能源與航道相互支撐的結構。

相較之下，美國阿拉斯加北坡油氣資源雖然豐富，但長期受到環保團體與原住民權利爭議牽制。加拿大與挪威在巴倫支海亦有產量，但規模相對有限。在俄烏戰爭遺緒仍未消散的情況下，歐洲國家加速脫離俄羅斯能源供應，轉向美國液化天然氣，卻也間接推升北極能源開發競爭。氣候變遷在此呈現高度諷刺性，冰層融化讓資源更容易取得，卻同時放大油氣開採可能引發的環境災難風險。

除了礦產與能源，北極也逐漸成為新的漁業與生物資源競逐場域。隨著海水溫度上升，鱈魚與鮭魚等魚群持續向北遷移，使北極漁業資源快速成長。挪威、冰島與俄羅斯已掌握大部分捕撈配額，中國遠洋漁船隊近年積極進入相關海域，2025年捕撈量明顯增加。爭議焦點集中於公海捕撈規範，北極理事會雖嘗試推動禁漁區與管理制度，但實際執行力仍然有限。這場看似低調的藍色資源競逐，實際牽動糧食安全與海洋生態平衡，長期影響不容忽視。

在整體戰略布局上，各主要行為者已形成清楚分工與風險結構。美國以軍事排他性為主軸，透過Pituffik基地升級，強化航道與資源監控，格陵蘭被視為「不沉航母」戰略的北極延伸。俄羅斯採取經濟與軍事並進模式，將北極定位為國家命脈，並設定2035年前貨運量翻倍目標。中國則以投資為主要手段，在「近北極國家」定位下，爭取資源開發與航道使用的優先權，降低對馬六甲海峽的戰略依賴。

歐洲國家與加拿大則強調主權與永續開發，加拿大堅持西北航道屬於內水，挪威則在能源出口利益與環境保護之間尋求平衡。隨著俄羅斯擴編北極部隊，美國太空軍進駐相關基地，中國破冰船與科研艦隊數量持續增加，軍事化升級的風險逐步升高，環境衝擊與原住民土地權問題也同步累積，甲烷釋放可能形成新的氣候回饋效應。

整體而言，北極資源爭奪並非單純零和競爭，而是一場將長期重塑全球供應鏈與地緣政治版圖的結構性博弈。若美國成功鞏固格陵蘭主導地位，西方陣營的科技與能源優勢將更加集中，若俄羅斯與中國進一步掌控北方海路，既有國際秩序將面臨實質挑戰。對台灣這類高度依賴高科技製造與全球市場的經濟體而言，北極並非遙遠議題，稀土供應穩定性將直接影響半導體、新能源與先進製造產業的長期競爭力。

最終，北極不會屬於任何單一國家，而將成為國際規範與治理能力的試煉場。格陵蘭情勢所揭示的現實是，在資源誘惑與氣候壓力交織之下，大國若無法在開發與永續之間取得平衡，冰層融化帶來的將不只是經濟利益，而是新冷戰結構下更高風險的衝突循環。北極的走向，正在決定人類如何在氣候邊緣重新定義自身的未來。