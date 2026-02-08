【專欄】千億美元落地 美國半導體重返工業心臟地帶

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在全球半導體供應鏈高度政治化、先進製程成為國家戰略資產的當下，美國正以罕見的政策強度與資本規模，推動高階製造回流本土。2026年1月16日，美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology, Inc.）於紐約州中部黏土鎮（Clay）正式啟動其首座晶圓廠建設，標誌著這場產業重組不再停留於政策宣示，而是進入實體落地階段。這項投資不僅攸關單一企業的產能布局，更被視為美國嘗試重塑全球半導體權力結構的重要支點。

廣告 廣告

隨著《晶片與科學法案》所引導的資金、稅務與制度工具陸續到位，紐約州正迅速從傳統金融與商業重鎮，轉型為結合先進製造、尖端研發與密集資本的半導體新核心。美光的動土，顯示這場結構性轉型已跨越臨界點。

紐約州中部的戰略躍升

美光選擇紐約州中部設廠，顯示其投資邏輯已超越單純的成本或地價考量，而是全面納入政策穩定性、土地規模、能源供應與產業聚落潛力等長期因素。自2022年以來，紐約州透過半導體產業推進機構GO-SEMI的統籌，已吸引超過1,240億美元的新投資，其中美光承諾的1,000億美元，占據壓倒性比重。

這些投資集中於紐約州北部與中部的上州地區，使原本以農業與傳統製造為主的區域，快速成形為高科技製造帶。除了美光之外，全球主要晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）亦持續擴充其300毫米晶圓產能，並投入先進封裝與測試設施，鎖定汽車電子等需求成長快速的應用市場。

在此基礎上，半導體供應商、設備商與材料企業陸續進駐，形成人才、資本與技術高度集中的生態系。至2025年10月，紐約州已聚集超過150家相關企業，僱用約3.3萬名勞動人口，顯示產業聚集效應正加速放大。

從製造到研發的全鏈條布局

紐約州半導體戰略的關鍵，不僅在於引進大型製造投資，更在於同時鞏固研發端的制高點。州政府支持的研發機構「紐約創新與技術發展中心」（NY Creates），長期營運位於奧爾巴尼的奈米科技綜合園區，已成為北美最重要的300毫米研發基地之一，累計官民投資超過250億美元。

目前推動中的新一輪約100億美元擴建計畫，進一步強化公私協作模式，其中州政府承諾出資10億美元，其餘則由參與企業共同投入。這種高度制度化的合作架構，使研發成果能與產業需求緊密對接，避免技術孤島化。

尤具戰略象徵意義的是，高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影中心的建設。該設施引進荷蘭艾司摩爾（ASML）最新的TWINSCAN EXE:5200設備，鎖定2奈米及以下製程節點，成為美國首座同級公營研發平台。其開放式定位，吸引包括日本設備大廠SCREEN控股在內的國際企業提前布局，顯示紐約正逐步站上全球創新鏈頂端。

美光兆億投資與政策槓桿

美光在黏土鎮的長期規劃，最終將建成四座大型晶圓廠，目標是將美國本土先進動態隨機存取記憶體（DRAM）產量占比，大幅提升至全球的40%。一旦全面運轉，該基地將成為美國史上規模最大的半導體製造聚落之一。

為促成這項投資，紐約州設計了涵蓋範圍極廣的激勵方案，包含長達10年的投資與薪資稅額抵免、新聘與在職培訓補助，以及研發支出最高15%的稅額抵免。地方層級方面，奧農達加郡工業開發局於廠區周邊規劃白松科技園區，提供財產稅與銷售稅減免，形成州與郡兩級政策疊加。

在聯邦層級，川普於2025年7月簽署的相關法案，進一步提高投資稅抵免比例，使美光整體可享抵免率約35%。在巨額資本支出與長期回收周期的背景下，這類政策槓桿被視為推動企業加速決策的關鍵因素。

人才培育成為決勝變數

然而，硬體投資能否成功落地，最終仍取決於人力供給。美光預估，其紐約基地將直接創造約9,000個高技術職位，建設期另需4,500名工人，並間接帶動約4萬個相關就業機會。面對如此龐大需求，人才短缺已成最大挑戰。

為此，美光與州政府共同設立規模達5億美元的綠色晶片社區投資基金，重點投入教育、培訓與社區發展。在地教育體系迅速回應，奧農達加社區學院設立潔淨室模擬實驗室，並開設專門針對半導體產業的技術學位課程；雪城大學亦成立先進半導體製造中心，模擬高度自動化生產環境，並計畫在2028年前大幅擴大工程相關科系招生。

即便如此，預估至2030年，紐約州仍可能面臨約7.1萬人的勞動力缺口。州政府因此規劃超過5.5億美元的人才發展計畫，包括在美光廠區周邊新建多處培訓中心，力求讓教育體系與產業需求形成即時對接。

結語

美光千億美元工廠的動工，象徵紐約州半導體藍圖正式進入不可逆的實作階段。這是一場由國家戰略、聯邦政策、州級制度與地方協作共同推動的系統性工程，試圖一次性整合研發、製造與人才培育的完整鏈條。

其最終成敗，仍取決於工廠能否如期量產、人才缺口能否有效補齊，以及全球市場波動是否侵蝕長期投資信心。然而，無論結果如何，紐約州已成為觀察美國能否重新奪回半導體製造主導權的關鍵實驗場，而美光在此落下的這一子，已深刻改變全球產業棋局。