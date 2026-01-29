【專欄】印歐FTA拍板：印度外交轉向與安保深化

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言：歷史性協議與戰略轉折

2026年1月27日，印度與歐盟共同宣布完成自由貿易協定（FTA）談判，這項歷經近20年波折的協商終於塵埃落定。此舉不僅象徵印度長期以來保護主義貿易政策的重大轉向，也標誌著其在全球地緣政治劇變下，積極推動多元外交與經濟戰略的新階段。

這份協議的意義遠超經貿層面。當前印度與美國關係因俄羅斯問題與貿易摩擦而趨於緊張，印歐FTA的達成不僅為印度提供新的經濟出路，也為其在國際秩序中尋求戰略自主提供了重要支點。對歐盟而言，則是深化與「全球南方」關鍵國家連結、強化其在印太區域影響力的關鍵一步。

廣告 廣告

漫長談判與政策轉向

印歐FTA談判始於2007年，卻因關稅、市場准入、勞工與環境標準等議題分歧嚴重，導致談判多次中斷。印度長期奉行進口替代政策，對農業與製造業實施高關稅與補貼，對自由貿易協定始終抱持戒心。2019年退出《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）即為明證。

然而，2022年起，全球供應鏈重組與地緣風險升高，迫使印度重新審視其對外經貿策略。川普政府重返白宮後推動高關稅政策，對印度出口造成壓力，也使其意識到過度依賴單一市場的風險。莫迪政府遂展開「全方位外交」，積極尋求與歐洲、日本、東協等區域深化合作，藉此分散風險、提升談判籌碼。

2024年印度大選中，執政黨印度人民黨（BJP）因農村選票流失而席次大減，促使政府在FTA談判中更加謹慎，堅持將大豆、牛肉、稻米、乳製品等敏感農產品排除在降稅清單外。歐盟雖未完全打開印度農業市場，但為推動協議落實，選擇聚焦工業品與服務業市場開放，展現務實態度。

協議內容與經濟紅利

根據協議內容，歐盟承諾於2032年前分階段取消對99.5%印度進口商品的關稅，涵蓋海產、皮革、紡織、化工、橡膠、卑金屬、寶石等勞力密集型產品。這對印度出口商而言是一大助力，有助於其產品擴大在歐洲市場的市佔率，並加速整合進歐洲供應鏈體系。

印度則做出歷史性讓步，承諾降低長期以來令外資卻步的高關稅。以汽車產業為例，進口車關稅將從最高110%降至30–35%，並於5年內進一步降至10%；汽車零組件關稅也將在10年內全面撤除。這對德國等歐盟汽車大國而言，是進入全球第三大汽車市場的關鍵突破。

此外，印度將葡萄酒關稅從150%降至75%，蒸餾酒降至40%，並逐步調降機械、電氣設備、化學品與鋼鐵等產品關稅。這些措施顯示印度正從封閉走向開放，並延續其與英國、紐西蘭FTA的開放軌跡。

值得注意的是，協議亦涵蓋服務貿易、投資保障、智慧財產權、永續發展與數位貿易等新興議題，反映雙方對未來經濟合作的長遠規劃。歐盟企業將可在印度享有更穩定的投資環境與法制保障，而印度則可藉此吸引更多高附加價值產業進駐，推動產業升級。

地緣政治考量與安全合作升級

這項FTA背後蘊含深層地緣政治意涵。俄烏戰爭爆發後，印度堅持「戰略自主」，未譴責俄羅斯，並大量進口俄油，引發美方不滿。美國遂對印度加徵懲罰性關稅，總稅率高達50%。雖美方近期釋出若減少俄油進口可撤稅的訊號，但雙邊通商談判仍陷僵局。

在此背景下，印度轉向歐盟尋求突破，並同步簽署安全與防衛夥伴協議。雙方將展開年度安全對話，並在海洋安全、網路防衛與反恐等領域深化合作。這不僅是經貿合作的延伸，更是雙方對印太安全局勢的共同回應。

印度長期依賴俄羅斯軍備，但面對中國軍事壓力與「一帶一路」戰略擠壓，急需多元化安全夥伴。儘管印度為「四方安全對話」（Quad）成員，但美印關係不穩使該機制成效受限。此時與歐盟強化防務合作，不僅可分散風險，也為國防現代化引入新技術與資源。

歐盟方面，則視印度為印太戰略的關鍵支點。面對中國在南海與印度洋日益強勢的軍事與經濟擴張，歐盟亟需與區域內民主國家建立更緊密的安全合作機制。印歐防衛協議的簽署，正是歐洲對印太戰略承諾的具體展現。

未來展望與區域效應

FTA預計將於半年內完成議會審查，並於一年內正式生效。對印度而言，這將為其受通膨與全球需求疲軟衝擊的經濟注入新動能。對歐盟企業而言，印度則是中國以外的重要替代市場與生產基地，有助於供應鏈「去風險化」。

印歐關係升溫也將牽動印太區域格局。日本作為印度戰略夥伴，雖已建立「2+2」對話機制，但面對印歐安全合作加速，亦需重新評估其區域戰略。尤其在日歐防衛合作升溫下，印、歐、日三方在安全領域的潛在聯動值得關注。

此外，這份協議也可能對其他新興經濟體產生示範效應。如印尼、南非、巴西等國，或將重新評估自身對外經貿政策，尋求在多極化世界中強化與歐盟或印度的連結。對全球南方而言，印度的成功經驗提供了一條兼顧自主與開放的可行路徑。

結語：戰略自主下的務實轉向

印歐FTA的達成，不僅是雙邊經貿合作的重大突破，更象徵印度在多極化世界中靈活調整戰略的成熟表現。面對美中對抗與全球供應鏈重組，印度選擇深化與歐盟的結盟，既是對「戰略自主」的實踐，也為其經濟與安全開闢新局。

對歐盟而言，印度提供了中國之外的關鍵市場與夥伴，有助於推動其印太戰略與供應鏈去風險化。這份協議的影響將超越雙邊，為全球南方與多邊主義注入新的動能，也為未來地緣政治格局增添新的變數。