【專欄】危機邊緣的台灣



很多人仍然持續沉睡，不相信台灣的危機不在老共武赫，而在內部的民主動盪，因為戰爭代價太大，但是顛覆台灣確實有可能。

海基會董事長吳豐山13個月後下台，他說，「我努力13個月破冰，但是，老共海協會持續已讀不回」，請問，基本善意都沒有，國民黨還做白日夢，有辦法追求和平，說穿了就是配合中共，率隊投降而已。

老共知道紅色政權壽命不多了，加緊操盤，利用台灣國會毀台計畫，正在進行，這是利用民主毀滅民主的高招，老共不急著讓台灣人喜歡中共，但是，讓台灣人討厭民主，討厭台灣，就是併吞台灣第一步，否則就算拿下台灣，統治上也必定困難重重，老共國師張為維說，「讓台灣人反綠，接著不討厭老共，這是對台認知作戰的目標」。

老共收買在地紅色媒體網路所操作的認知作戰，是否見到成績，從「美麗島電子報」最近一項民調，可以窺知一二，今年三月，接受「一個中國」論述，從17%增加到26%，不接受「一個中國」論述，從75%下降到65%，一來一回，差距20%，這是僅近8個月，一個驚人變化，可以想像，本土媒體或所謂反共抗中媒體，對於這場認知作戰，已經失敗到一蹋糊塗，因為這種變化，加強了老共更積極操弄，指揮台灣國會毀台行動，尤其是大罷免大失敗之後，藍白政客好像穿上金剛不壞鐵衣，擾亂台灣國會變本加厲。

通過法案更加離譜到難以置信，從掏空政府的財劃法開始，進入政客貪汙除罪化，企圖摧毀民主政治的重要的法律根基，如果從政者不以道德和清廉自許，把政客貪污視為當然合法，整個社會秩序將會崩亂。

今天，老共治國，名義上假借「為人民服務」，其實無官不貪，大貪數百億，小貪也上千萬，引發人民不滿，如果台灣與中共國一樣，那麼台灣人將無所選擇，甚至認為給老共管理也無所謂。

目前，這些毀台亂台法案，剛被政院的「不副署」手段壓制，藍白兩黨不願意依照憲法提出不信任案，進行倒閣，卻提出對行政院長彈劾，根本打假球。

藍白兩黨以為，只要仗著多數席次，借刀殺人，逼迫政府屈從這些毀台法案，一但人民因為反對，走上街頭，製造社會混亂，毀台的歷史罪責還是執政黨政府承擔，這是史上最大黑鍋，這還不打緊，緊接著，國會會出檯更多動機惡劣，企圖搞爛台灣，弱化台灣的法案，爛法肯定陸續上台，例如國籍法，出買金馬列島的離島法案，不在籍投票等等，這是典型軟土深掘。

執政黨忍無可忍，拒絕副署，已經是最後招數，除非藍白兩黨提出大家可接受的民生法案，否則，就是持續「不副署」，如此一來，藍白政客掌握的立法院多數，暫時動彈不得，但是未來發展仍有變數。

如果藍白兩黨決定倒閣，那麼人民的選擇權又回到檯面，這種情況若出現，立委改選後會有新局面，由新民意來決定如何化解僵局，但是，改選後萬一藍白還是多數，對目前僵局解套，將不會有作用。

當然，除了倒閣以外，藍白兩黨也可以選擇撤回亂台法案，雙方協商和解，這是政治解決，問題是背後老共意見如何?很多跡象看來，撤回法案機會並不大。

前天，國會又以多數通過對行政院彈劾案，看來，藍白還是不敢倒閣，卻拼命走偏門，問題是，五權分立下，監察院並無法強迫行政院必須副署，因為，毀滅台灣的大罪，沒人願意承擔。









